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Момент когда Чуамени получил травму, попал на камеру: он играл 7 минут, борясь с болью

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Орельен Чуамени получил серьезную травму во время матча с «Барселоной» в субботу. У полузащитника перелом левой стопы, и следующие два месяца ему придется восстанавливаться.

Камеры запечатлели тот момент, когда француз получил травму. Все произошло, пока полузащитник боролся за мяч с Ориолем Ромеу на 87-й минуте.

Счет по-прежнему оставался равным 1:1.

Посмотрите, как неестественно у него здесь подвернулась нога.

Орельен знал, что «Мадриду» необходима победа в этом матче, и он не мог попросить замену, поскольку к этому моменту все пять замен уже были использованы.

Француз собрал всю свою силу воли и, превозмогая боль, довел игру до конца.

Это было не напрасно: Джуд Беллингем забил победный гол на второй минуте добавленного времени, сделав счет 2:1 в пользу «Мадрида».

1 комментарий

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Real_v_dushe
Бчкшные костоломы
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