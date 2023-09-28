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«Мадрид» составил шорт-лист тренеров на замену Анчелотти. В списке сразу три экс-игрока клуба

Клубы Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Рауль Рауль
Ла Лига Ла Лига
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Футбол Футбол

Тренируют с разной степенью успешности.

По данным talkSPORT, руководство «Мадрида» уже составило список из четырех кандидатов на пост главного тренера клуба. Известно, что этот сезон для Карло Анчелотти станет в «королевском клубе» последним.

Первым в списке называется Роберто Де Дзерби. Итальянец проделывает потрясающую работу в «Брайтоне», а перед этим успешно отработал в «Сассуоло» и донецком «Шахтере».

Второй − Хаби Алонсо. Экс-хавбек «Мадрида», который провел на «Бернабеу» пять сезонов, заслужил очень много комплиментов за игру своего «Байера». Тренерскую карьеру испанец начинал в академии «Реала», потом перебрался в «Сосьедад Б».

Третий и четвертый − легенда клуба Рауль и экс-защитник Альваро Арбелоа. Оба сейчас работают в системе «Мадрида».

А кто вам больше всех нравится в этом списке? Пишите в комментариях или предлагайте свои варианты.

4 комментария

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Шем
Раулю хорошо бы показать свои тренерские качества во взрослой команде. Тренировать взрослых и молодёжную команду не одно и то же.
То, что у Зидана получилось не означает, что у всех должно получаться.
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obid
Тут однозначно Алонсо выше на голову. Но почему то забыли Зидана
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-1
0
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