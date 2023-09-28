«Мадрид» составил шорт-лист тренеров на замену Анчелотти. В списке сразу три экс-игрока клуба
Тренируют с разной степенью успешности.
По данным talkSPORT, руководство «Мадрида» уже составило список из четырех кандидатов на пост главного тренера клуба. Известно, что этот сезон для Карло Анчелотти станет в «королевском клубе» последним.
Первым в списке называется Роберто Де Дзерби. Итальянец проделывает потрясающую работу в «Брайтоне», а перед этим успешно отработал в «Сассуоло» и донецком «Шахтере».
Второй − Хаби Алонсо. Экс-хавбек «Мадрида», который провел на «Бернабеу» пять сезонов, заслужил очень много комплиментов за игру своего «Байера». Тренерскую карьеру испанец начинал в академии «Реала», потом перебрался в «Сосьедад Б».
Третий и четвертый − легенда клуба Рауль и экс-защитник Альваро Арбелоа. Оба сейчас работают в системе «Мадрида».
А кто вам больше всех нравится в этом списке? Пишите в комментариях или предлагайте свои варианты.
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