«Я рад попасть в топ-30 Золотого мяча, а также рад за Йошко Гвардиола, который заслужил попадание в топ своим футболом», - заявил Лука Модрич СМИ.

«Я также рад за Ливаковича, получившего номинацию на звание лучшего вратаря. Все это здорово для хорватского футбола», - добавил 38-летний Лука.

Интересно, что Лука не упомянул Джуда Беллингема, Винисиуса или Карима Бензема, которые также вошли в шорт-лист из 30 игроков. Может быть, потому, что он заговорил об этом вскоре после матчей за сборную.

Лео Месси считается главным фаворитом на Золотой мяч 2023 года. Ожидается, что лидерами будут Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Церемония состоится в октябре.