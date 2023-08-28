Куртуа постепенно возвращается в строй после того, как порвал «кресты» на тренировке «Мадрида». Голкипер успешно перенес операцию и уже начал работать над восстановлением.

В соцсетях бельгиец рассказал о своем состоянии и обратился к болельщикам «королевского клуба»:

«Спасибо всем за поддержку и энергию! Понемногу делаю первые шаги к выздоровлению 🤍 #HalaMadrid».

В комментарии к Тибо пришли бывшие и нынешние футболисты «Мадрида»: Беллингем, Иско, Марсело и Алаба.

Пожелаем Куртуа скорейшего возвращения в строй!