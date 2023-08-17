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Кепа уже стал героем мемов в новом клубе. Фанаты проецируют главный момент карьеры испанца на «Реал»

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На этой неделе «Реал» забрал у «Челси» Кепу Аррисабалагу на правах годичной аренды. В середине нулевых испанца называли одним из главных вратарей будущего. В элиту Кепа так и не забрался, но временами доказывал, почему о нем так говорили.

Тем не менее, главный хайлайт карьеры Аррисабалаги – не супер-сейв или обводка соперника, а спор со своим же тренером. В 2018-м Кепа разругался с Маурицио Сарри прямо на поле: кипера позвали на скамейку перед серией пенальти, но он отказался.

Болельщики «Мадрида» уже подготовили несколько мемов, которые могут стать реальностью в этом сезоне.

Спустя год аренды Флорентино Перес просит Кепу уйти обратно в «Челси».

Карло Анчелотти говорит Кепе стать форвардом.

Кепа получает указание от Анчелотти поменяться позициями с Камавингой.

Куртуа возвращается после травмы.

3 комментария

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Ophiomorph
Актуальный юмор
+3
0
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ekha
Может, всё-таки, в середине 10-х?🥴
+1
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Knyaz Dadiani
😁😁
0
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