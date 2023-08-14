Кепа Аррисабалага – новый вратарь мадридского «Реала». Испанец пополнил ряды команды, чтобы заменить травмированного Тибо Куртуа, который пропустит этот сезон. «Мадрид» взял игрока «Челси» в аренду без права выкупа.

15 августа Кепа будет представлен в качестве игрока «Реала». Если обойдется без сюрпризов, то голкипер возьмет «25» номер. Он свободен и часто используется вратарями клуба, хотя и Камавинга, и Родриго, и Винисиус играли под ним в свое время.

Тибо Куртуа тоже носил «25» норме в сезоне 2018/19, когда только перешел в «Реал Мадрид». Это же произошло и с Икером Касильясом в сезонах 1999/00 и 2000/01. Теперь пришла очередь Кепы – в прошлом сезоне под номером «25» играл Камавинга, но теперь у него «12» номер.