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Рассказываем, какой номер Кепа возьмет в «Реале» - раньше под ним играл Винисиус😲

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Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
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Кепа Аррисабалага – новый вратарь мадридского «Реала». Испанец пополнил ряды команды, чтобы заменить травмированного Тибо Куртуа, который пропустит этот сезон. «Мадрид» взял игрока «Челси» в аренду без права выкупа.

15 августа Кепа будет представлен в качестве игрока «Реала». Если обойдется без сюрпризов, то голкипер возьмет «25» номер. Он свободен и часто используется вратарями клуба, хотя и Камавинга, и Родриго, и Винисиус играли под ним в свое время.

Тибо Куртуа тоже носил «25» норме в сезоне 2018/19, когда только перешел в «Реал Мадрид». Это же произошло и с Икером Касильясом в сезонах 1999/00 и 2000/01. Теперь пришла очередь Кепы – в прошлом сезоне под номером «25» играл Камавинга, но теперь у него «12» номер.

 

5 комментариев

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Артём Поддубный
Отлично. Я изначально говорил что Кепа лучший вариант.
+3
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Марат Измайлов
Ответ МОНТЁР ТуПи
Кепа Куртуа!!!!
Кепка Куртуа...🤣
+3
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Fazy10
думаю Кепка сможет достойно закрыть позицию вратаря , еще бы Рамоса подписать , сезон длинный , но это лишь мечты увидеть Сережу в белой форме
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МОНТЁР ТуПи
Кепа Куртуа!!!!
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Ivang King
Чем Лунин был плох ребят ? правда не припомню за ним косяков
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