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Аррибас покидает «Реал». Серхио написал трогательное письмо клубу детства

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Серхио Аррибас делал свои первые футбольные шаги в клубе «Перес Гальдос», в 2010 году он перешел в академию «Леганес а», а еще через два года попал в систему «Мадрида». На тот момент ему было 10 лет.

Полузащитник прошел юношеские команды «сливочных» всех возрастов. Он выступал как за «Кастилью», так и за основу «королевского клуба». Спустя 11 лет Аррибас покидает «Реал». Игрок заключил 6-летний контракт с «Альмерией».

Серхио написал трогательное письмо клубу детства и фанатам «Реала»:

«Здравствуйте, мадридисты, сегодня я прощаюсь с клубом, который 11 лет был моим домом. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить мадридский «Реал» за доверие и привязанность, которые клуб оказывал мне на протяжении всех этих лет.

Во-вторых, я хотел бы поблагодарить всех тренеров, врачей, физиотерапевтов, тренеров по физической подготовке, игроков и всех людей, окружающих «Реал». Без них я бы никогда не стал тем игроком и человеком, которым являюсь сейчас.

В этом клубе я осуществил мечты, которые есть у каждого ребенка, когда он поступает в молодежную академию: начиная с тренировок и обучения у лучших игроков, заканчивая моим дебютом за лучший клуб в мире и даже пониманием того, каково это – забивать гол.

Я также смог войти в историю, выиграв первую юношескую лигу за этот клуб. Я пережил моменты, которые никогда не забуду и за которые я бесконечно благодарен.

Наконец, моя глубочайшая благодарность всем болельщикам за ту любовь, которую я получал на протяжении многих лет. Я чувствую себя привилегированным, потому что мог носить эту футболку так долго. Я надеюсь, что наши пути снова пересекутся в будущем.

Спасибо вам и Hala Madrid! Серхио Аррибас».

Как думаете, когда-нибудь Серхио вернется в «королевский клуб»?

2 комментария

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ZA.RMA
Удачи.
Может и вернется в Мадрид - предсказать нельзя)
+1
0
+1
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Olegus7
Перерос уровень Кастильи, а в первой команде заиграть бы не дали. Логичных уход, пусть все получится в Альмерии и Серхио вернутся обратно в Реал
0
0
0
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