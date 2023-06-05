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Анчелотти странно объяснил свое решение оставить Азара и Мариано на скамейке в их последнем матче за «Реал»

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Четверо игроков «Мадрида» за последние два дня объявили о том, что покидают клуб.

Ожидалось, что все они получат игровое время в воскресном матче против «Атлетика» на «Бернабеу», но только Карим Бензема и Марко Асенсио в итоге смогли как следует попрощаться с клубом.

Эден Азар и Мариано Диас остались на скамейке запасных.

Карло Анчелотти задали вопрос на пресс-конференции после игры о причинах отсутствия Азара и Мариано на поле, тренер выдал несколько неожиданное объяснение.

«У нас было только пять замен, а они не просили выпустить их. Но я хочу подчеркнуть, что и Азар, и Мариано вели себя, как настоящие профессионалы, даже не играя».

3 комментария

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Е.Р.
Хз что там с Мариано
А Азару по делом. Как играл, такие и проводы.
+3
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breeze1989
Ну логично, Азара бы освистали, скорее всего. Так что Анчелотти мудро поступил.
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