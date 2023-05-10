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Васкес и Асенсио гениально поздравили Куртуа с днем рождения. Парни вспомнили о давнем прозвище Тибо

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Тибо Куртуа отмечает свой 31-й день рождения.

Голкипер получает поздравления от друзей, родных и, конечно, от своих одноклубников. Самые забавные поздравления для Тибо подготовили Васкес и Асенсио. Парни, вспомнив о давнем прозвище Куртуа, опубликовали фото с жирафами.

«С наилучшими пожеланиями, Тибо», – написал Васкес в соцсетях.

Асенсио тоже поделился фотографией с жирафом, подписав: «Поздравляю, друг. Наслаждайся».

В январе 2020 года перед матчем «Реала» с «Севильей» Серхио Регилон в шутку назвал Куртуа жирафом. Видимо, Тибо такое прозвище приглянулось. Два года назад в соцсетях бельгийца появилось селфи с жирафами:

«С моими братишками. Спасибо @safarimadridoficial за отличный день с семьей!»

Сравнение Тибо с жирафом вполне логично и справедливо, ведь рост голкипера – 2 метра!

Присоединимся к поздравлениям?

4 комментария

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Андрей Хенто
Хорошая атмосфера в команде - залог успеха. С Днем Рождения, лучшего голкипера мира.
+8
0
+8
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АНДРЮХА87
Ответ Андрей Хенто
Хорошая атмосфера в команде - залог успеха. С Днем Рождения, лучшего голкипера мира.
Для разумных и адекватных людей, однозначно лучший! Ну а тупоголовые клоуны признают вратаря Аргентины, непонятно за какие заслуги!
+6
0
+6
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Alex Torres
Чем то мне это напомнило мем про Сами Хедиру где он в каком то открытом зоопарке фоткался😀кто помнит?
+1
0
+1
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RealOneLove
Ответ АНДРЮХА87
Для разумных и адекватных людей, однозначно лучший! Ну а тупоголовые клоуны признают вратаря Аргентины, непонятно за какие заслуги!
"непонятно за какие заслуги" - чет в голос
0
0
0
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