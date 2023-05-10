Тибо Куртуа отмечает свой 31-й день рождения.

Голкипер получает поздравления от друзей, родных и, конечно, от своих одноклубников. Самые забавные поздравления для Тибо подготовили Васкес и Асенсио. Парни, вспомнив о давнем прозвище Куртуа, опубликовали фото с жирафами.

«С наилучшими пожеланиями, Тибо», – написал Васкес в соцсетях.

Асенсио тоже поделился фотографией с жирафом, подписав: «Поздравляю, друг. Наслаждайся».

В январе 2020 года перед матчем «Реала» с «Севильей» Серхио Регилон в шутку назвал Куртуа жирафом. Видимо, Тибо такое прозвище приглянулось. Два года назад в соцсетях бельгийца появилось селфи с жирафами:

«С моими братишками. Спасибо @safarimadridoficial за отличный день с семьей!»

Сравнение Тибо с жирафом вполне логично и справедливо, ведь рост голкипера – 2 метра!

Присоединимся к поздравлениям?