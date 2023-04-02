8 комментариев

Азар похудел – снова накручивает защитников на тренировках и получает аплодисменты от партнеров
2023-й начался для Азара ужасно – в такой физической форме он вышел на официальную игру:
Кроос открыто говорил, что ему жаль Эдена. А Карло Анчелотти, упорно защищавший Азара последние годы, не выдержал и тоже потерял веру в возвращение бельгийца. Ценник Азара упал с 140 млн евро до 5...
Оказалось, не все потеряно. На этой неделе Эден дважды удивил всех дриблингом на тренировках. В первом ловко ушел от Рюдигера и Менди и покатил в ближний под восторженные крики партнеров.
А на втором показал какую-то сумасшедшую координацию уровня Азара из «Челси».
Бросается в глаза легкость его движений. Кажется, он похудел, и похоже, возвращается.
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