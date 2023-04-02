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Азар похудел – снова накручивает защитников на тренировках и получает аплодисменты от партнеров

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Эден Азар Эден Азар
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2023-й начался для Азара ужасно – в такой физической форме он вышел на официальную игру:

Кроос открыто говорил, что ему жаль Эдена. А Карло Анчелотти, упорно защищавший Азара последние годы, не выдержал и тоже потерял веру в возвращение бельгийца. Ценник Азара упал с 140 млн евро до 5...

Оказалось, не все потеряно. На этой неделе Эден дважды удивил всех дриблингом на тренировках. В первом ловко ушел от Рюдигера и Менди и покатил в ближний под восторженные крики партнеров.

А на втором показал какую-то сумасшедшую координацию уровня Азара из «Челси».

Бросается в глаза легкость его движений. Кажется, он похудел, и похоже, возвращается.

8 комментариев

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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ дамьен
Игрок талантлив, но как видим это 10% от успеха
иногда бывает 10% успеха и 25% жира.
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дамьен
Ответ Altim
Умтити у Барсы тоже вот вот на свою былую форму выйдет)
он что еще там?))
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дамьен
Игрок талантлив, но как видим это 10% от успеха
0
0
0
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Altim
Умтити у Барсы тоже вот вот на свою былую форму выйдет)
+2
0
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Вау...
0
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Raul Bloodworth
Эти видео ни о чем. Хорош всякую чушь выкладывать.
+2
-1
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Может киоск с бургерами на реконструкции?
+3
-2
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ASolovjow
я похожую новость не первый год читаю
+14
-2
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