8 комментариев

2023-й начался для Азара ужасно – в такой физической форме он вышел на официальную игру:

Кроос открыто говорил, что ему жаль Эдена. А Карло Анчелотти, упорно защищавший Азара последние годы, не выдержал и тоже потерял веру в возвращение бельгийца. Ценник Азара упал с 140 млн евро до 5...

Оказалось, не все потеряно. На этой неделе Эден дважды удивил всех дриблингом на тренировках. В первом ловко ушел от Рюдигера и Менди и покатил в ближний под восторженные крики партнеров.

А на втором показал какую-то сумасшедшую координацию уровня Азара из «Челси».

Бросается в глаза легкость его движений. Кажется, он похудел, и похоже, возвращается.