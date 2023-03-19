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«Мне его не жаль»: Кроос с немецкой прагматичностью высказался о недостатке игрового времени у Азара

Тони Кроос Тони Кроос
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Эден Азар Эден Азар
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Эден Азар практически не играет. Карло Анчелотти заявил, что бельгиец проигрывает конкуренцию Винисиусу, поэтому почти не выходит на поле.

По информации издания Relevo, одноклубники Азара сочувствуют положению игрока. И только Тони Кроос смотрит на ситуацию Эдена иначе.

Полузащитник «Мадрида» прокомментировал положение бельгийца с немецкой прагматичностью:

«Конечно, это сложная ситуация, но в футболе нет места жалости. Не думаю, что у Эдена плохая жизнь. В мире много людей, которые живут намного хуже, чем Эден. Конечно, это не вопрос денег. Мне в футболе вообще никого не жаль.

Ситуация тяжелая, и длится она уже долго, это правда. Но, в конце концов, каждый частично ответственен за ситуацию, в которой находится. Я очень хорошо знаю Эдена, мы много времени проводим вместе. Но лично я испытываю больше жалости к людям, которым действительно плохо. Эден не из их числа».

Слегка сурово, зато честно.

2 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Хоть кто-то
+5
0
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Нефанатик
Человечище Кроос!
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