Бельгиец заговорил.

«Что касается меня, я планирую быть в «Реале» в следующем сезоне, но кто знает…» — сказал Эден Азар в интервью RTBF.

«Я хочу играть, быть на поле, чувствовать себя важным. Когда ты чувствуешь себя важным, у тебя есть уверенность, болельщики на твоей стороне, тогда это проще».

«Когда ты знаешь, что ты лучший, ты, возможно, все равно совершишь некоторые ошибки, но люди поймут тебя. Когда становится тяжело, болельщики не хотят, чтобы ты играл. Как выйти из положения? Дать себе время, делать ошибки, но затем добиться успеха и восстановить уверенность.

Я скучаю по этому, я хочу играть. Я хочу получать удовольствие на поле. Тренировки — это хорошо, но то, что поддерживает нас [игроков] в живых, — это матчи. Глубоко внутри я надеюсь, что смогу принести что-то команде, что тренер все еще рассчитывает на меня. Посмотрим, буду ли я играть в конце сезона.

Прошло три месяца с тех пор, как Анчелотти давал мне шанс. Я должен показать ему на тренировке, что он может рассчитывать меня.

Мое объяснение тому, что происходит, заключается в том, что у него есть игроки, которые хорошо играют, команда побеждает. Я, вероятно, заслуживаю меньшего в его глазах, чем другие. Вам следует спросить об этом у него [Карло Анчелотти]».

Эден Азар провел за «Реал Мадрид» всего 7 матчей в этом сезоне, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его текущий контракт с «Мадридом» истекает в июле 2024 года.