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Арбелоа закончил в 2017-м. Похоже, скоро вернется в «Реал» – он безупречно тренирует молодежку

Реал Мадрид U-19
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Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа
Футбол Футбол

Альваро Арбелоа повесил бутсы на гвоздь в 2017 году и вскоре после этого начал тренерскую карьеру.

Прошлым летом бывший защитник мадридского «Реала» возглавил клубную команду U-19. Всего 8 месяцев спустя его команда завоевала 15-й титул чемпиона Испании.

Поразительный факт: с момента назначения Арбелоа команда не потерпела ни одного поражения.

• 34 игры

• 0 поражений 

• 3,5 забитых гола за игру 

• 0,4 пропущенных гола за игру 

• чемпионы Копа дель Рей 

• 1-е место в Молодежной лиге 

• вышли в четвертьфинал Молодежной лиги УЕФА

Фанаты «Мадрида» уверены, что Альваро заслужил шанс поработать под руководством тренера взрослого уровня, чтобы он набрался больше опыта и однажды вернулся в главную команду.

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