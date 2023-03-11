Арбелоа закончил в 2017-м. Похоже, скоро вернется в «Реал» – он безупречно тренирует молодежку
Альваро Арбелоа повесил бутсы на гвоздь в 2017 году и вскоре после этого начал тренерскую карьеру.
Прошлым летом бывший защитник мадридского «Реала» возглавил клубную команду U-19. Всего 8 месяцев спустя его команда завоевала 15-й титул чемпиона Испании.
Поразительный факт: с момента назначения Арбелоа команда не потерпела ни одного поражения.
• 34 игры
• 0 поражений
• 3,5 забитых гола за игру
• 0,4 пропущенных гола за игру
• чемпионы Копа дель Рей
• 1-е место в Молодежной лиге
• вышли в четвертьфинал Молодежной лиги УЕФА
Фанаты «Мадрида» уверены, что Альваро заслужил шанс поработать под руководством тренера взрослого уровня, чтобы он набрался больше опыта и однажды вернулся в главную команду.
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