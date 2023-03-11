Альваро Арбелоа повесил бутсы на гвоздь в 2017 году и вскоре после этого начал тренерскую карьеру.

Прошлым летом бывший защитник мадридского «Реала» возглавил клубную команду U-19. Всего 8 месяцев спустя его команда завоевала 15-й титул чемпиона Испании.

Поразительный факт: с момента назначения Арбелоа команда не потерпела ни одного поражения.

• 34 игры

• 0 поражений

• 3,5 забитых гола за игру

• 0,4 пропущенных гола за игру

• чемпионы Копа дель Рей

• 1-е место в Молодежной лиге

• вышли в четвертьфинал Молодежной лиги УЕФА

Фанаты «Мадрида» уверены, что Альваро заслужил шанс поработать под руководством тренера взрослого уровня, чтобы он набрался больше опыта и однажды вернулся в главную команду.