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За Родриго можно не переживать - он вернулся к тренировкам: последние новости с Вальдебебас

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Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Футбол Футбол

Во вчерашнем матче против «Атлетико» в Кубке Короля Родриго вышел на замену, сравнял счет, но покинул поле до финального свистка, прихрамывая, чем напугал болельщиков «Мадрида».

Но за бразильца можно не переживать: вот он улыбается, вернувшись к тренировкам.

Родриго рассчитывает сыграть против «Реал Сосьедад» в воскресенье.

Азар тоже вернулся.

А Ферлан Менди, Дани Кавахаль и Лукас Васкес продолжают восстанавливаться, как и Давид Алаба, у которого случился рецидив травмы.

Что касается Орельена Тчуамени, то он должен сыграть за «Мадрид» в воскресенье.

1 комментарий

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corazón blanco
Пожалуй лучшие новости за сегодня, сейчас каждый игрок на счету. Тем более после той замены в матче с Вильярреалом, где не пожал руку Анчелотти и это раздули до конфликта в команде, Родриго прекрасно вышел на замену с Бильбао, отборолся до самого конца, протащил полполя мяч и отдал голевую передачу под бильярдный удар Тони Крооса. Вчера вообще устроил бенефис. Нужно прибавлять в стабильности и тогда он долгие годы будет защищать цвета Мадрида и приносить огромную пользу и победы команде.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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