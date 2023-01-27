За Родриго можно не переживать - он вернулся к тренировкам: последние новости с Вальдебебас

Во вчерашнем матче против «Атлетико» в Кубке Короля Родриго вышел на замену, сравнял счет, но покинул поле до финального свистка, прихрамывая, чем напугал болельщиков «Мадрида».

Но за бразильца можно не переживать: вот он улыбается, вернувшись к тренировкам.

Родриго рассчитывает сыграть против «Реал Сосьедад» в воскресенье.

Азар тоже вернулся.

А Ферлан Менди, Дани Кавахаль и Лукас Васкес продолжают восстанавливаться, как и Давид Алаба, у которого случился рецидив травмы.

Что касается Орельена Тчуамени, то он должен сыграть за «Мадрид» в воскресенье.