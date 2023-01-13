«Мадрид» прервал аренду Антонио Бланко в «Кадисе»: остаток сезона кантерано проведет в «Алавесе»

«Реал Мадрид» подтвердил, что кантерано Антонио Бланко проведет вторую половину сезона в «Алавесе» на правах аренды.

22-летний бывший капитан «Кастильи» в апреле 2021 дебютировал за первую команду «Мадрида» в матче с «Хетафе», но не смог закрепиться в составе. Летом Королевский клуб отдал его в аренду в «Кадис», но с начала сезона Бланко получил только 248 минут игрового времени в четырех матчах. В связи с этим, «Реал Мадрид» принял решение прервать соглашение с «Кадисом», рассчитанное изначально до конца сезона, и отправить полузащитника в «Алавес» для получения стабильной игровой практики.

Антонио уже прибыл в новый клуб, где его тепло встретили.