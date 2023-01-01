Давиде Анчелотти: «Подозрения о том, что я просто тренерский сынок, служат для меня мотивацией»

Он считает, что он из Пармы, потому что родился и провел там свое детство до 8 лет, но на самом деле он гражданин мира. Давиде Анчелотти (сейчас ему 33 года) говорит на пяти языках и добросовестно прошел тренерскую подготовку, чтобы стать правой рукой Карло Анчелотти.

В разговоре с AS Давиде признался:

«Я помню первый год работы моего отца в качестве тренера в «Реджане». Мне было шесть лет. Я часто ходил с ним в Спортивный Городок, который на самом деле был просто полем и несколькими раздевалками. Мне всегда нравилось ходить с ним на тренировки».

«Потом у меня есть воспоминания о «Парме». Были великие игроки: Буффон, Креспо, Тюрам, Каннаваро... И, скажем так, это было время, когда в силу возраста или потому, что игроки не были такими звездами как сейчас, они часто приходили к нам домой на ужин».

Давиде впитывал лучший футбол, и Кака стал первым игроком, который его покорил:

«Это моя первая футбольная влюбленность. Когда он пришел в «Милан» в 2004 году, мне было 15 лет».

Сам Давиде попытал счастья в футболе, в кантере команды «Ломбардо» на позиции полузащитника. В своей пятой команде он играл вместе с такими игроками, как Обамеянг и Дармиан. Анчелотти-младший признается:

«Оставить футбол было моим решением. Это было нелегко. Но сейчас я вижу, что это было верное решение. Я решил стать тренером, и мне это удалось. В свои 33 года я имею одиннадцатилетний опыт работы. Уход из футбола позволил мне учиться, путешествовать, изучать языки... Это был отличный выбор».

Так родился тренер Давиде Анчелотти.

В возрасте 22 лет Давиде уже получил диплом в области Спортивных Наук. Его диссертация по Метаболиметрии, столь специфическая, была оценена на «отлично», он получил очень высокие оценки и на тренерских курсах: 137 из 140 в лицензии УЕФА B и 13 из 15 в лицензии УЕФА A. Он был лучшим в своем выпуске. В мае Давиде получит лицензию Pro, которая является обязательной для того, чтобы быть главным тренером первой команды в Испании...

Другая школа. Но на самом деле Давиде проходил подготовку в качестве тренера, всегда находясь рядом со своим отцом:

«Работа с отцом порождает много ожиданий, дает дополнительную мотивацию и желание добиться успеха. Я не могу сказать, что у меня тот же голод, как у тех, кто пришел из низов, потому что мне повезло родиться в семье, в которой я никогда ни в чем не испытывал недостатка. Можно сказать: «Этот парень всем обеспечен, он не голоден». Я нахожу свою жажду успеха в других вещах: в необходимости проявить себя, в оправдании ожиданий, в подозрениях, вызванных тем, что я сын тренера... Все это меня мотивирует».

Никто не станет отрицать, что Давиде добился места в элите упорным трудом. В 2012 году, после выпуска, он присоединился к кантере «ПСЖ», когда в клубе работал его отец:

«Мне было очень полезно получить опыт работы на поле, выстроить взаимоотношения с игроками. И там было много талантливых парней, таких как Рабьо, Меньян, который сейчас в «Милане», Коман, Сабали, который сейчас в «Бетисе», Мусса Дембеле...».

В конце того сезона «Реал Мадрид» позвонил Карло, и Давиде поехал вместе с ним, на этот раз в составе команды тренеров по физподготовке Джованни Маури:

«Но именно там я начал формироваться как тренер…».

Переход Анчелотти в «Баварию» означал смену статуса для Давиде:

«Это ускорило процесс, я оказался в роли первого помощника. Это помогло мне. На меня возложили большую ответственность, я не был готов. Но это была стрессовая ситуация, из которой я вышел весьма более опытным».

И так появился Анчелотти, который блистал в «Наполи», «Эвертоне» и, наконец, снова в «Мадриде».

Как работает тандем отца и сына:

«Мой отец – спокойный человек, хорошо умеющий контролировать свои эмоции. Это позволяет ему быть лидером для своей команды. Он никогда не теряет самообладания, он умеет делегировать ответственность, что нелегко».

Действительно ли Карлетто позволяет давать себе советы?

«Он все слушает, но решение всегда принимает сам. Однако он позволяет говорить всей своей команде. Это порождает множество внутренних дебатов и противостояние идей, что позволяет папе мыслить современно. Ему не нужен тренерский штаб, состоящий из людей, которые всегда во всем с ним соглашаются. И мне, как сыну, это помогает, потому что нет страха, который может быть перед тренером. Между мной и отцом существует постоянное соперничество, и мне это нравится. Иногда мы спорим, но я думаю, что это идет нам на пользу».

Отношения между отцом и сыном в такой напряженной обстановке, как в «Мадриде», могут быть легкими:

«Он, как отец, никогда не повышал на меня голос. Я не помню, чтобы он меня отчитывал. Наши характеры похожи, мы стараемся избегать конфликтов, мы очень спокойные. Напряжение возникает только в результате футбольных споров, которые затем заканчиваются решением, которое он принимает, потому что ответственность лежит на нем».

К настоящему моменту Давиде Анчелотти уже состоявшаяся в футболе личность. Но процесс становления был долгим:

«С игроками я всегда стараюсь быть самим собой. Я считаю себя довольно открытым человеком, спокойным, который не хочет демонстрировать авторитет...Я, например, никогда не захожу в раздевалку игроков. Мне это не нравится. Это место, где они общаются друг с другом. Мой отец, да, иногда заходит туда. Но я избегаю этого, потому что не хочу, чтобы меня воспринимали как человека, который приходит послушать».

Его представление о футболе:

«Мой отец всегда говорит, что в футболе все уже придумано, я не собираюсь ему противоречить, но я думаю, что футбол не перестает эволюционировать. В целом у нас одинаковые представления о футболе. Но есть детали, о которых мы спорим. Он научил меня, что это спорт игроков, и если ты хочешь быть хорошим тренером, то должен адаптироваться к тому, что у тебя есть. Нужно строить игру, в которой каждый из твоих футболистов сможет проявить себя. Когда ты это сделаешь, ты сможешь почувствовать себя счастливым. Если ты видишь, что твоим игрокам комфортно, значит, ты преуспел. Если ты видишь, что они страдают из-за системы, значит, ты плохо работаешь. Эта концепция, которую передал мне мой отец, очень важна, но нелегко быть таким же гибким, каким был он в своей карьере. В конце концов, мой отец очень скромный, но именно он изобрел схему 4-3-2-1. Он не просто тренер, он специалист, который внес большой вклад в спорт на тактическом уровне. Его всегда считали хорошим человеком, умеющим работать с игроками. Это одно из его достоинств, но он также обладает большими знаниями о футболе, он умеет по-разному играть со своими командами, и в этом его большое достоинство».

Давиде ясно дал понять... Скоро он будет летать самостоятельно:

«Когда мой отец закончит тренерскую деятельность, я буду продолжать».

Давиде Анчелотти выполняет несколько функций в качестве помощника тренера. Именно он с помощью Франческо Маури, другого ассистента, планирует тренировки и руководит ими:

«Наш тренерский состав весьма разносторонен. Мой отец вмешивается только тогда, когда это необходимо или когда есть специальное тактическое занятие».

На самом деле, Давиде делает всего понемногу. Он также планирует стратегию вместе с Луисом Льописом, тренером вратарей. Анализ соперника находится в руках Симоне Монтанаро, который возглавляет команду из четырех человек, уже работавших в клубе, но когда Монтанаро представляет соперника Карлетто, и все уже изучили его, то происходит противостояние идей:

«Споры - это хорошо. Но в итоге решения принимает мой отец».

Есть еще один Давиде – тот, кто вносит свой вклад во время матчей. Там он особенно мотивирован и активен, а также удваивает свои функции. Он вмешивается, например, чтобы дать указания игроку, который выходит на поле:

«Ему объясняют, какую позицию он должен занимать при стандартах: во время подачи угловых, аутов... Каждый эпизод при стандарте имеет свое собственное позиционирование. Например, если игрок ростом 1,90 м уходит с поля, а вместо него выходит игрок ростом 1,70 м, то речь идет не о замене по позиции – ты должен внести коррективы. И тот, кто выходит, должен знать, где он должен находиться, и, возможно, ему придется сообщить кому-то другому о его новой позиции…».

Отец и сын постоянно разговаривают друг с другом во время матчей:

«Я наблюдаю за игрой со скамейки запасных с помощью тактической камеры. Это такая камера, которая позволяет видеть 22 игрока в любое время. С помощью нее я получаю данные о матче в режиме реального времени и пытаюсь передавать информацию своему отцу. Но это должно быть что-то одно, у него не должна кружиться голова. Ты можешь видеть все, что хочешь: хорошие передачи, отборы мяча, выигранные дуэли, игру в воздухе... Мне интереснее смотреть, на каком из флангов мы больше проседаем, тяжело ли нам на каком-то конкретном участке поля. Я оцениваю ситуацию. Если это стоящая информация, я сообщаю ее, если нет – оставляю все как есть».

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