Анчелотти назвал одно преимущество своего сына перед другими членами тренерского штаба «Реала»

В интервью испанской прессе Карло Анчелотти попросили рассказать о его отношениях с сыном Давиде, который входит в тренерский штаб «Мадрида».

Вот что ответил Карло:

«У Давиде есть одно преимущество перед другими помощниками в штабе. Он говорит некоторые вещи, которые другие не могут сказать из уважения или страха передо мной. А мне как тренеру нужна честность. Я всегда слушаю, потому что я предпочитаю слушать, а не говорить».

У Давиде Анчелотти не сложилась успешная карьера игрока. Он повесил бутсы на гвоздь в 20 лет, а уже через два года получил образование в областе спортивных наук.

В 2016 году Давиде начал работать помощником своего отца в мюнхенской «Баварии».