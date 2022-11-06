«Если это произойдет, постройте ему памятник возле «Бернабеу»: Лопетеги хочет купить Мариано в «Вулвз»

Бывший менеджер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги в настоящее время пользуется популярностью среди фанатов в социальных сетях.

Причина этого весьма удивительна. Баск возглавил "Вулверхэмптон". Он уже передал команде премьер-лиги список трансферных целей, и на вершине этого списка стоит... Мариано Диас.

Согласно многочисленным источникам, как только Лопетеги будет назначен новым менеджером, он привезет доминиканского нападающего на Британские острова.

Вот как фанаты отреагировали на эту обнадеживающую новость:

ZineZidane19: «Лопетеги подписал Иско в «Севилью», а теперь подписывает Мариано в «Вулверхэмптон». Босс делает это для «Реала». Пожалуйста, отправьте и Азара».

RMCF_Ash : «Если это произойдет, постройте статую Лопетеги за пределами Бернабеу».