Карло Анчелотти: «У Вальверде есть все, чтобы достичь уровня Джеррарда»

В интервью испанскому изданию Marca Луис Суарес сказал, что Федерико Вальверде напоминает ему Стивена Джеррарда. Журналисты спросили Карло Анчелотти, как он смотрит на такое сопоставление. Вот что ответил главный тренер мадридского «Реала»:

«Я согласен с Суаресом. У Федерико и Джеррарда много похожих талантов. Здорово, что Вальверде сравнивают с игроком, который добился такого успеха. Думаю, у Федерико есть все, чтобы достичь уровня Джеррарда и пойти еще дальше».

В «Реале» Вальверде играет важную роль. Он полностью отдается команде и вносит значительный вклад в победы «королевского клуба». Федерико стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре. Так что с тренером «Мадрида» трудно спорить, Вальверде действительно способен стать великим футболистом.