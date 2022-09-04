Анчелотти объяснил, почему не использовал Азара и Асенсио против «Бетиса»

«Я внес изменения, чтобы вкладывать больше энергии. Мне не нужно было ставить Азара и Асенсио, когда мы побеждали со счетом 2:1», — ответил тренер «Реала».

Азар и Асенсио не входят в число любимых вариантов Анчелотти в атаке, тренер предпочитает Родриго и Феде Вальверде на правом фланге.

Два других места в атаке принадлежат Винисиусу Жуниору и Кариму Бензема.