Анчелотти объяснил, почему не использовал Азара и Асенсио против «Бетиса»

После матча с «Бетисом» Карло Анчелотти спросили, почему он не дал игрового времени таким футболистам, как Эден Азар и Марко Асенсио
«Я внес изменения, чтобы вкладывать больше энергии. Мне не нужно было ставить Азара и Асенсио, когда мы побеждали со счетом 2:1», — ответил тренер «Реала».
Азар и Асенсио не входят в число любимых вариантов Анчелотти в атаке, тренер предпочитает Родриго и Феде Вальверде на правом фланге.
Два других места в атаке принадлежат Винисиусу Жуниору и Кариму Бензема.
В этом сезоне Эден отыграл 39 минут в двух играх, а Марко отыграл 7 минут в одной игре. Оба игрока остались в Мадриде, чтобы бороться за минуты в этом сезоне, но, похоже, переубедить тренера будет сложно.
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