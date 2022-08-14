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Рюдигер и Тчуамени надеются на дебют в Ла Лиге в «основе» «Мадрида»

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Впервые за последние несколько месяцев стартовый состав «Мадрида» перед матчем является загадкой. Карло Анчелотти использовал команду, состав которой все знали наизусть, единственное сомнение могло быть между Родриго и Вальверде, но в итоге именно уругваец смог закрепиться в «основе» «сливочных».

Карло Анчелотти объявил, что в матче первого тура Ла Лиги с «Альмерией» можно ждать ротаций. За исключением Тибо Куртуа, Карима Бензема и Винисиуса, мы можем увидеть много изменений в составе. Таким образом, новички команды Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени имеют все шансы на дебют в Ла Лиге.

Молодой французский полузащитник может дать отдохнуть Каземиро, который стал лучшим игроком финала Суперкубка Европы, и начать игру с первых минут. К Тчуамени в стартовом составе могут присоединиться Камавинга, Себальос и Вальверде, если уругваец освободит место на фланге в атаке для Асенсио или Азара.

Анчелотти использовал Рюдигера, как джокера в предыдущих матчах этого лета, в том числе и в трех товарищеских. Немец, официально – центральный защитник, был задействован и как левый латераль против «Барсы», и как левый центральный против «Пумас», правый центральный против «Ювентуса», и как правый латераль в Суперкубке. Сложно сказать, куда сегодня Анчелотти поставит Рюдигера, все будет зависеть от формы игроков «основы».

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