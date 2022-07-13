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Анчелотти дал добро на трансфер Азара. Тренер больше не рассчитывает на бельгийца

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Теперь "Реалу" точно нужен еще один нападающий.

По информации Relevo, Карло Анчелотти дал «Реалу» добро на продажу Эдена Азара, если поступит достойное предложение .

Азар под руководством Анчелотти сыграл всего семь матчей в Ла лиге в прошлом сезоне. По информации As, в сезоне-2022/23 главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти планировал использовать бельгийца в качестве ложной девятки. Тренерский штаб хотел снизить нагрузку на основного форварда Карима Бензема в сезоне, когда будет проводиться чемпионат мира.

Но теперь Анчелотти отказался от этой идеи и сообщил клубу, что не заинтересован в услугах Эдена. Сообщалось, что в вингера могут приобрести клубы АПЛ «Челси» и «Ньюкасл».

Также это означает, что "Реалу" нужен еще один нападающий - возможный дублер Бензема Лука Йович накануне был отдан в аренду в "Фиорентину".

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