Анчелотти дал добро на трансфер Азара. Тренер больше не рассчитывает на бельгийца

Теперь "Реалу" точно нужен еще один нападающий.

По информации Relevo, Карло Анчелотти дал «Реалу» добро на продажу Эдена Азара, если поступит достойное предложение .

Азар под руководством Анчелотти сыграл всего семь матчей в Ла лиге в прошлом сезоне. По информации As, в сезоне-2022/23 главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти планировал использовать бельгийца в качестве ложной девятки. Тренерский штаб хотел снизить нагрузку на основного форварда Карима Бензема в сезоне, когда будет проводиться чемпионат мира.

Но теперь Анчелотти отказался от этой идеи и сообщил клубу, что не заинтересован в услугах Эдена. Сообщалось, что в вингера могут приобрести клубы АПЛ «Челси» и «Ньюкасл».

Также это означает, что "Реалу" нужен еще один нападающий - возможный дублер Бензема Лука Йович накануне был отдан в аренду в "Фиорентину".