Юго Экитик играет за «Реймс» во французской Лиге 1 и в прошлом сезоне забил 10 голов в 23 матчах.

Считается, что «Ньюкасл», возможно, уже сделал заявку на центрфорварда. Тем не менее, авансы от «Реала» могут быть слишком заманчивыми, чтобы игрок отказался.

По данным Transfermarkt, нападающий будет доступен всего за 28 миллионов евро.

Уго уже играл заграницей. До этого сезона у игрока была удачная аренда в датский клуб «Вайле», где футболист не потерялся, сыграв 11 матчей (7 из которых в старте), забив 3 гола и сделал 1 ассист.

Близкие описывают его как практичного, но целеустремленного, ведет образ жизни, который противоречит его растущему авторитету в мире футбола.

«На Рождество вы не увидите, как он поедет в Дубай», — сказал GOAL один из близких друзей Экитике. «Он останется со своей семьей, проведет время с бабушкой и дедушкой и найдет время, чтобы подумать, отдохнуть и пойти в кино. Он также смотрит то, что модно по телевизору».