«Чикаго» отклонил предложение «Мадрида» по Слонине

Ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» намерен подписать 18-летнего голкипера Гэбриэла Слонину из «Чикаго Файр» в качестве замены Андрея Лунина. Однако, предложение Королевского клубы было отклонено командой МЛС, сообщает MLSsoccer.com.

Несмотря на это, переговоры продолжаются и «Реал Мадрид» не единственный клуб, заинтересованный в футболисте. «Челси» и «Вулверхэмптон» также хотели бы видеть Слонину у себя в команде.

«Чикаго» и МЛС должны посчитать за честь, что «Реал Мадрид» хочет подписать их игрока», - сказал агент Слонины Джейми Гарсия MLSSoccer.com.

«Мы надеемся, что «Чикаго» и «Мадрид» смогут прийти к соглашению, чтобы мечта Гэбриэла выступать за испанский клуб стала реальностью».