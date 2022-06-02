Эден Азар: «Я хочу доказать, что еще ничего не закончено»

В среду на пресс-конференции капитан сборной Бельгии Эден Азар заявил, что надеется провести хорошую физическую и психологическую подготовку, чтобы выйти на свой лучший уровень после трех сезонов в «Мадриде», омраченных травмами, и доказать, что еще ничего не закончено.

31-летний атакующий игрок сказал, что, когда он подписал контракт с «Мадридом» в 2019 году, его карьера уже была «очень хорошей», но оказаться «в лучшем клубе мира» в момент пика формы стало «вишенкой на торте». Однако, видя, что пока у него «ничего не получается», Азар чувствует себя «немного грустным, немного разочарованным».

О состоянии

«Созданы все условия, чтобы я мог играть в свой футбол. У меня больше нет проблем с лодыжкой, с этой или другой. Все в полном порядке. Я собираюсь провести хорошую физическую и психологическую подготовку, чтобы быть готовым к следующему сезону. Моя задача – доказать, что еще ничего не закончено, что я еще могу сделать прекрасные вещи».

О настоящем Азаре

«Я знаю, что, если мне удастся восстановить свой уровень, я смогу дать команде многое. Все, что мне нужно, это играть, получать минуты, которые, надеюсь, у меня будут в следующем сезоне, и мы снова увидим того настоящего игрока, того настоящего Эдена Азара, я в этом не сомневаюсь».

О будущем

«Я никогда не хотел уходить, потому что я знаю, что могу принести пользу клубу, и что я был не на лучшей позиции, чтобы иметь возможность выразить себя на поле, и клуб это знает. Я полтора года говорил им, что у меня болит лодыжка, что меня беспокоит пластина…».

О целях

«В лучшем из миров (целью) было бы провести очень хорошую предсезонку, играть, потому что я давно не играл, играть хорошо, помогать на поле в каждом матче, забивать голы, поехать на Чемпионат Мира в Катар и провести такой же хороший Мундиаль, как в свое время мы провели в России. Я хочу провести супер год, полный год без физических проблем, без ничего, идти шаг за шагом и наслаждаться моментом, как я всегда это делал».

О Бензема и Золотом Мяче

«Что касается Карима, то я думаю, что другого такого нет. Кевин де Брёйне, Тибо Куртуа, Мане и Винисиус провели очень хороший сезон. Но если принимать во внимание все нюансы, то Бензема на 99% выиграл Золотой Мяч. Конечно, с голосованием и прочими вещами никогда не знаешь, что произойдет, но я думаю, что награда достанется Кариму, и я надеюсь на это, потому что он ее заслуживает».

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