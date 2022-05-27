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«Монако» установил высокую цену на Чуамени - стала известна позиция «Мадрида»

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«Монако» просит «Реал Мадрид» выплатить 80 миллионов евро плюс дополнительные 15 миллионов евро в качестве налога за Орельена Тчуамени, сообщает ESPN.

«Монако»  вынужден платить налог на прибыль от продажи игроков испанским клубам, в том числе по сделке с Хамесом Родригесом, поэтому они просят дополнительную плату.

«Реал Мадрид» не желает идти навстречу высоким требованиям «Монако», сообщают источники.

«Сливочные» по-прежнему считают Тчуамени своей приоритетной целью. Опорный полузащитник может стать преемником Каземиро в «Мадриде».

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