«Монако» установил высокую цену на Чуамени - стала известна позиция «Мадрида»

«Монако» просит «Реал Мадрид» выплатить 80 миллионов евро плюс дополнительные 15 миллионов евро в качестве налога за Орельена Тчуамени, сообщает ESPN.

«Монако» вынужден платить налог на прибыль от продажи игроков испанским клубам, в том числе по сделке с Хамесом Родригесом, поэтому они просят дополнительную плату.

«Реал Мадрид» не желает идти навстречу высоким требованиям «Монако», сообщают источники.

«Сливочные» по-прежнему считают Тчуамени своей приоритетной целью. Опорный полузащитник может стать преемником Каземиро в «Мадриде».