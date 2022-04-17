«РМ Кастилья» – «Алькояно» 1-2. Удача была на стороне соперника

«Кастилья» потерпела поражение от «Алькояно» в рамках 32-го тура Примеры RFEF. Подопечные Рауля вышли вперед на 60-й минуте благодаря голу Латасы, но соперник сумел отыграться в заключительном отрезке встречи, забив два гола, один из которых – автогол Антонио Бланко.

Голы: Латаса 67’ (1-0), Анхель Лопес 78’ (1-1), Бланко 90’ (1-2) (автогол).

«РМ Кастилья»: Тони Фуидиас, Сантос, Марио Хила (Ретуэрта 46’), Пабло Рамон, Антонио Бланко, Латаса, Аррибас, Петер (Винисиус Тобиас 83’), Каррильо, Аранда (Тео 83’), Марио Мартин.

Первый тайм прошел без забитых голов благодаря слаженной работе обеих команд в защите. На 2-й минуте Марио Мартин мог открыть счет, если бы лучше распорядился моментом и точнее пробил с близкого расстояния. После этого темп игры упал, и до 22-й минуты команды не создали ни одного опасного момента. Незадолго до перерыва Марио Мартин нанес дальний удар, с которым справился вратарь гостей.

После перерыва игра продолжалась в том же духе, пока на 67-й минуте подопечным Рауля наконец не удалось взломать оборону соперника: Сантос навесил с правого фланга, а Латаса мощным ударом переправил мяч в ворота «Алькояно».

Спустя 10 минут гости сравняли счет после подачи углового. На 83-й минуте Рауль впервые выпустил на поле Винисиуса Тобиаса с целью усилить атаку. Однако на 90-й минуте неудача настигла «сливочных»: Антонио Бланко срезал мяч в собственные ворота, пытаясь помешать удару Тони Абада.

«Кастилья» опустилась на две строчки и теперь занимает 9-е место, имея в своем активе 45 очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Атлетико Балеарес» (4-е место, 50 очков).