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С Азаром все кончено? Статистика говорит, что нет

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Многие болельщики «Мадрида» считают, что с Эденом Азаром все кончено.

Это правда, что он уже не тот игрок, которым когда-то был в «Челси» или в первые несколько месяцев в «Мадриде». Его постоянные травмы и отсутствие доверия со стороны тренера способствовали его упадку.

Но бельгиец по-прежнему добивается успеха, когда ему предоставляется шанс.

«Эден Азар создает 3,4 шанса за 90 минут в матче в Ла Лиге в этом сезоне, что является самым высоким показателем для любого игрока в топ-5 лиг Европы (более 500 сыгранных минут)», — сообщает OptaJoe в своем Twitter-аккаунте футбольной статистики.

Азар буквально самый креативный игрок в Европе в этом сезоне. Неплохо для «конченного» игрока.

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