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Выбираем самого яркого в сентябре! Что вас впечатлило: сухари Гильерме, ракета Дзюбы, прием попой от Кругового, финты Кабелла или голы Айртона?

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Реми Кабелла Зенит Данил Круговой Гильерме Sports.ru РФС Краснодар Айртон Футбол

Голосуем за красоту!

С начала этого сезона Sports.ru вместе с РФС выделяют самых ярких героев российского футбола. Мы выбираем тех, кто творит на поле красоту и создает моменты, которые хочется пересматривать.

Просто голы – не главное, важнее яркий стиль, креативные ходы и вообще нестандартный ход мысли.

Каждый месяц мы выбираем пятерку претендентов из игроков российских клубов, а вы голосуете за того, кого считаете самым ярким. Через несколько дней мы подведем итоги и обратим ваше внимание еще на одного героя, который незаслуженно остается недооцененным – его определят люди, которые смотрят футбол внимательнее всех авторов Sports.ru: Вадим Лукомский и Александр Дорский.

В августе вы проголосовали за Николу Влашича, а дополнительно мы отметили Константина Кучаева. Кстати, вы заметили, что теперь в профиле Влашича есть специальная отметка, которая напоминает: это самый яркий игрок месяца.

Пора выбирать ярчайшего по итогам сентября – вот пятерка претендентов.

Данил Круговой: сделал шоу из самого обычного момента

Рискуем еще раз огорчить Сергея Семака, но мы точно на стороне Данила Кругового. Защитник «Зенита» украсил обычный матч одним секундным движением: принял мяч попой – вышло элегантно, смело и свежо. Автор оригинала Вадим Евсеев шутливо говорил, что за такое сажают в запас – потом выяснилось, что тренер «Зенита» примерно такого же мнения всерьез. Но главное – сам Данил все оценивает идеально: «Решил сыграть на публику, чистейшая импровизация. В российском футболе мало нестандартных действий – раз вы задаете вопрос, значит неординарное решение понравилось». Да, понравилось!

Гильерме: выдал серию в 4 сухих матча, украсил ее классными сэйвами и крутой реакций на полуляп

Да, первый матч на ноль «Локо» провел еще в конце августа, но тут точно стоит оценивать серией (тем более когда не пропустил от «Зенита»). Гильерме внезапно стали лидером лиги по сухим матчам, к тому же в каждом у него были впечатляющие сэйвы: в концовке с «Ростовом», во втором тайме с ЦСКА. А еще в игре с армейцами Гиля шедеврально отреагировал на эпизод, когда сам же чуть не сотворил жутчайший ляп: просто поржал над самим собой – как же в нашем футболе не хватает таких реакций! 

Айртон: внезапно стал лучшим бомбардиром «Спартака» – наконец-то вознагражден за желание атаковать

Бразилец в сентябре забил в «Спартаке» больше всех – три гола, хотя до этого в России не забивал вообще, а раньше за карьеру – только дважды. Айртон – один из самых стабильных, исполнительных и заточенных на атаку игроков «Спартака». Какой бы ни была схема, Айртон – синоним активности, рывков и ускорения на левом краю. Теперь, когда Доменико Тедеско отладил схему с тремя центральными, у бразильца еще больше свободы, уверенности в страховке и в итоге смелости. Работает классно!

Артем Дзюба: положил 5 голов за 3 матча, сделал хет-трик, забил в каждой игре

Форвард «Зенита» перезарядился в сборной и вернулся править: забил «Уралу» ничейный гол (не вина Дзюбы, что ошибся ВАР), «Арсеналу» – победный, а «Уфу» вообще разбомбил тремя и ассистом на Азмуна. Причем второй гол уфимцам – космическая красота: можно заценить и оригинал, и соответствующую обработку.

Реми Кабелла: стал центром красоты «Краснодара»

Из-за травмы удалось все показать только сейчас, но ожидание того стоило: Кабелла обжился в основе «Краснодара» и теперь порхает чуть ли не в каждой атаке. Чтобы проследить и насладиться всей красотой его движений, нужна персональная камера-паук, но даже с общей видно, насколько он хорош, а главное – полезен. К тому же именно Реми – автор двух победных голов «Краснодара» в квалификации к Лиге чемпионов: там в голевых эпизодах он не финтил, но проявил другой важнейший скилл – умение быть в нужном месте – и дважды забил в пустые ворота.

Все претенденты супер – правда? Голосуем!

Кто самый яркий игрок сентября в России?
9674 голосa
Данил Круговой
11%
Данил Круговой
Гильерме
7%
Гильерме
Айртон
28%
Айртон
Артем Дзюба
17%
Артем Дзюба
Реми Кабелла
37%
Реми Кабелла

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