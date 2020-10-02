Выбираем самого яркого в сентябре! Что вас впечатлило: сухари Гильерме, ракета Дзюбы, прием попой от Кругового, финты Кабелла или голы Айртона?

Голосуем за красоту!

С начала этого сезона Sports.ru вместе с РФС выделяют самых ярких героев российского футбола. Мы выбираем тех, кто творит на поле красоту и создает моменты, которые хочется пересматривать.

Просто голы – не главное, важнее яркий стиль, креативные ходы и вообще нестандартный ход мысли.

Каждый месяц мы выбираем пятерку претендентов из игроков российских клубов, а вы голосуете за того, кого считаете самым ярким. Через несколько дней мы подведем итоги и обратим ваше внимание еще на одного героя, который незаслуженно остается недооцененным – его определят люди, которые смотрят футбол внимательнее всех авторов Sports.ru: Вадим Лукомский и Александр Дорский.

В августе вы проголосовали за Николу Влашича, а дополнительно мы отметили Константина Кучаева. Кстати, вы заметили, что теперь в профиле Влашича есть специальная отметка, которая напоминает: это самый яркий игрок месяца.

Пора выбирать ярчайшего по итогам сентября – вот пятерка претендентов.

Данил Круговой: сделал шоу из самого обычного момента

Рискуем еще раз огорчить Сергея Семака, но мы точно на стороне Данила Кругового. Защитник «Зенита» украсил обычный матч одним секундным движением: принял мяч попой – вышло элегантно, смело и свежо. Автор оригинала Вадим Евсеев шутливо говорил, что за такое сажают в запас – потом выяснилось, что тренер «Зенита» примерно такого же мнения всерьез. Но главное – сам Данил все оценивает идеально: «Решил сыграть на публику, чистейшая импровизация. В российском футболе мало нестандартных действий – раз вы задаете вопрос, значит неординарное решение понравилось». Да, понравилось!

Школа Вадима Евсеева будет жить вечно 😅



А Круговой – лучший ученик! pic.twitter.com/VuyD3hpbGO — Sports.ru (@sportsru) September 15, 2020

Гильерме: выдал серию в 4 сухих матча, украсил ее классными сэйвами и крутой реакций на полуляп

Да, первый матч на ноль «Локо» провел еще в конце августа, но тут точно стоит оценивать серией (тем более когда не пропустил от «Зенита»). Гильерме внезапно стали лидером лиги по сухим матчам, к тому же в каждом у него были впечатляющие сэйвы: в концовке с «Ростовом», во втором тайме с ЦСКА. А еще в игре с армейцами Гиля шедеврально отреагировал на эпизод, когда сам же чуть не сотворил жутчайший ляп: просто поржал над самим собой – как же в нашем футболе не хватает таких реакций!

Айртон: внезапно стал лучшим бомбардиром «Спартака» – наконец-то вознагражден за желание атаковать

Бразилец в сентябре забил в «Спартаке» больше всех – три гола, хотя до этого в России не забивал вообще, а раньше за карьеру – только дважды. Айртон – один из самых стабильных, исполнительных и заточенных на атаку игроков «Спартака». Какой бы ни была схема, Айртон – синоним активности, рывков и ускорения на левом краю. Теперь, когда Доменико Тедеско отладил схему с тремя центральными, у бразильца еще больше свободы, уверенности в страховке и в итоге смелости. Работает классно!

Второй гол «Спартака». Мяч залетел в ворота после очень необычного удара Айртона



А бразилец точно бил? 🤔https://t.co/HCsAwNIuqv pic.twitter.com/DRetoXJuuv — Матч ТВ (@MatchTV) September 26, 2020

Артем Дзюба: положил 5 голов за 3 матча, сделал хет-трик, забил в каждой игре

Форвард «Зенита» перезарядился в сборной и вернулся править: забил «Уралу» ничейный гол (не вина Дзюбы, что ошибся ВАР), «Арсеналу» – победный, а «Уфу» вообще разбомбил тремя и ассистом на Азмуна. Причем второй гол уфимцам – космическая красота: можно заценить и оригинал, и соответствующую обработку.

Реми Кабелла: стал центром красоты «Краснодара»

Из-за травмы удалось все показать только сейчас, но ожидание того стоило: Кабелла обжился в основе «Краснодара» и теперь порхает чуть ли не в каждой атаке. Чтобы проследить и насладиться всей красотой его движений, нужна персональная камера-паук, но даже с общей видно, насколько он хорош, а главное – полезен. К тому же именно Реми – автор двух победных голов «Краснодара» в квалификации к Лиге чемпионов: там в голевых эпизодах он не финтил, но проявил другой важнейший скилл – умение быть в нужном месте – и дважды забил в пустые ворота.

А вот и второй гол. Вильена бахнул из-за штрафной, а Кабелла прилетел первым на добивание 💪



Вот зачем этих парней покупали еще в прошлом году 🥳https://t.co/oUx8RZaIHa pic.twitter.com/vvNN03XsfP — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2020

Все претенденты супер – правда? Голосуем!