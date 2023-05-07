40 комментариев

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Восхитительный сезон Малкома и Промеса! Сравним их эффективность и стиль уничтожения соперников?

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Илья Васильев изучил главных звезд гонки бомбардиров РПЛ.

Малком и Квинси Промес – лучшие атакующие игроки РПЛ-2022/23. Вингеры проводят самые результативные сезоны в карьере: Малком набрал 22+7 и гонится за Олегом Веретенниковым (25 голов в 1995-м), а Квинси Промес перебил личный рекорд чемпионата-2015/16 (17+6 – сейчас, 18+4 – тогда).

Малком и Промес уже настреляли 39 голов на двоих. Эта бомбардирская гонка уникальна для нашей лиги. Скорее всего, рекорд переходного чемпионата выстоит (все же тогда сыграли 44 тура), но до повторения результата Олега Веретенникова и Александра Маслова осталось всего 4 мяча.

Как Малком и Промес сделали этот сезон особенным? 

Промес создал больше моментов из-за стандартов и кроссов, а Малком угрожает перед штрафной

На карте ниже показано, как Малком и Промес создают голевые моменты. Серые линии – передачи из разных зон, красные – ассисты. Чем темнее зона, тем больше пасов из этой позиции.

Начнем с базы: Малком – правый полузащитник в 4-3-3, а Промес исполнял второго нападающего в 4-4-2 и левого вингера в 4-3-3. Они обладают огромной свободой: Сергей Семак и Гильермо Абаскаль позволяют им встречаться с мячом во всех зонах. 

Ключевое отличие – Малком эффективнее спускается в глубину и активно участвует в продвижении и контроле, а Квинси нацелен на моментальное обострение (во многом – благодаря Александру Соболеву в штрафной) и отдает длинные передачи. Промес уступает только Дугласу Сантосу по количеству кроссов (включают в себя и стандарты), а Малком по ним только 73-й в РПЛ. Даже без учета штрафных и угловых Квинси чаще угрожает с флангов – Малком реже (39 – 26) и хуже навешивает в позиционных атаках (14 – 4). 

Стандарты максимизируют опасность Промеса: Квинси лидирует по ожидаемым передачам (6,36 против 4,9), придуманным моментам (72 – 57) и созданным явным голевым шансам (11 – 8). Два ассиста из шести – результат стандартов (угловой на Кристофера Мартинса с «Оренбургом» – 4:1, штрафной на Руслана Литвинова против «Крыльев» – 5:2). 

Остальные передачи Промеса стилистически отличаются: элегантная пятка на Шамара Николсона с «Пари НН» (2:1), игра 1-в-1 с моментальной передачей на дальнюю штангу (подача на Соболева против «Оренбурга», прострел для Рыбуса с «Факелом» – 4:1) и топовая контратака с проникающей на Соболева в дерби с ЦСКА (2:2).

Малком очень опасен перед штрафной и редко напрямую угрожает с флангов. Несмотря на отсутствие кроссов, Малком постоянно напрягает защитников. Во-первых, он уступает только Сантосу и Венделу по успешным передачам в финальную треть (Промес – пятый, но делает на 5 пасов меньше в пересчете на 90 минут). Во-вторых, Малком – 11-й по передачам в штрафную, хотя вообще не подает с флангов. Интересная аномалия – по данным Whoscored, бразилец сделал всего одну длинную передачу под удар. 

Первая опасная зона – полуфланги. Малком реагирует на два типа забеганий: подключения по краю (выводит на подачу или прострел) и рывки в штрафную с фланга или из середины. Последний явный пример – голевая на Вендела в матче с «Локомотивом» (2:1).

Вторая опасная зона – середина. Малком трижды ассистировал из центра и еще дважды именно туда отдавал передачи. Если учитывать мяч Вендела, Малком организовал из середины 6 голов. Там бразилец терпеливо готовит атаки, отыгрывается в стенку, самостоятельно выходит на удар, нацелен на передачи за спину и неудержим на свободном пространстве (пасы на Кузяева и Мостового против «Ростова» и «Динамо»).

Малком уничтожает в штрафной, а Промес поменялся и впервые в «Спартаке» ни разу не забил издали

Малком – самый бьющий игрок РПЛ в этом сезоне. Бразилец лидирует по общему xG и без учета пенальти. В прошлых чемпионатах манера Малкома отличалась: долго адаптировался, плохо реализовывал моменты, был вспомогательным звеном для нападающих и контроля (из-за этого реже бил), а сейчас стал главной звездой впереди.

В этом сезоне Малком сохранил объем атакующей работы, но действует активнее у чужих ворот и лучше завершает. В прошлом сезоне РПЛ Малком сыграл меньше из-за Олимпиады. Тогда он нанес 58% своих ударов из штрафной. Сейчас доля таких ударов не изменилась, но возросло их количество.

Важная деталь – стало еще больше ударов из штрафной и створа ворот, по ним Малком уступает только Александру Соболеву и Владимиру Писарскому. Для него создали 22 момента (реализовал 15), а ожидаемая опасность каждого удара подскочила почти в два раза – бразилец забил 18 голов из штрафной (10 – из створа).

Малком – топ по скорости принятия решений. Он забивает в касание в разных ситуациях: хорош на добивании, врывается за спину (реализует под давлением и на свободном пространстве), бьет с наката. В этом сезоне Малком очень удачно включает дриблинг: дважды прорвался по диагонали к воротам «Торпедо» (2:0, 1:0), накрутил защиту «Ростова» (3:1), разобрался с обороной «Сочи» (7:0) и легко убежал от «Химок» (3:2).

Стиль Промеса при Гильермо Абаскале тоже поменялся: сократилась дистанция удара, увеличилось количество попыток относительно сезонов при Доменико Тедеско, Руе Витории и Паоло Ваноли, возросла ценность каждого удара.

Промес впервые в спартаковской карьере забивает только из штрафной (без учета пяти игр в сезоне-2018/19 перед переходом в «Севилью»). Конечно, Промеса тянет левее из-за формальной привязки к флангу, но основная острота возникала из створа – почти все голы забиты из точек, параллельных воротам. 

Промес хорош и как адресат для фланговых передач: в начале сезона реализовал два прострела Даниила Хлусевича слева и справа, стильно адаптировался под навес Рыбуса против «Ростова» (2:4) и уничтожил защиту «Краснодара» после рывка Николсона по краю (4:3).

Квинси в огне на пространстве слева и при игре 1-в-1: сместился в центр штрафной и положил в дальний угол против «Сочи» (3:0), элегантно считал серию рикошетов с «Торпедо» (1:0) и издевательски раскрутил Евгения Морозова из «Факела», переложив мяч под левую ногу (3:2).

Промес принес больше очков, а Малком разрывает во вторых таймах

Малком и Промес – участники трех из пяти самых результативных связок сезона. Особенно интересен сюжет с участием Малкома и Андрея Мостового – вингеры с противоположных флангов придумали уже 6 голов. 

Такая взаимосвязь – результат свободных и органичных перемещений атакующей группы «Зенита». Мостовой отдал Малкому четыре ассиста: покатил в середину против ЦСКА (2:1), навесил в штрафную «Пари НН» (3:0) и дважды увидел забегания справа после своих заходов в середину. Мостовой забивал иначе: Малком ассистировал со «Спартаком» и увел за собой опекуна плюс против «Динамо» бросил на ход в контратаке.

Малком отлично законнектился и с Клаудиньо: реализовал четыре передачи и ассистировал ему сам. Самый стильный алгоритм – подыгрыш и передачи под удар. В гостях у «Торпедо» Клауд классно откинул Малкому после диагонального слалома справа (2:0). Нечто похожее было и с «Крыльями» (5:1), но Клаудиньо после проникающей от партнера отыгрался в стенку с Кассьеррой. 

Соболев – главный партнер Промеса. Opta и Whoscored считают, что спартаковцы создали друг для друга по 2 гола. Но платформы не учитывают классный проникающий пас Соболева на Промеса в осенней игре с «Торпедо» (1:0): тогда мяч отскочил к Квинси, перелетел Александра Довбню и только после этого оказался в воротах. 

Промес дважды ассистировал Соболеву, но в разных стилях: на шаге убрал защитника «Оренбурга» и навесил с левого угла штрафной, а затем разобрался в контратаке с ЦСКА – Александр выбежал один на один с Игорем Акинфеевым. Передачи Соболева тоже не однотипные: сбросил головой в конце матча с «Факелом» (Промес накрутил защитников) и выкатил на ворота в Екатеринбурге после роскошного дриблинга (2:0).

Промес и Малком в шаге друг от друга по принесенным очкам: Квинси забил 7 победных голов, а зенитовец – 6. 

Оба доминируют во вторых таймах. Малком просыпается после перерыва и добивает соперников ассистами в концовках. Пик активности Промеса – последние 15 минут, но 6 из 7 победных голов он забил раньше.

***

Малком лидирует в РПЛ по вовлеченности в голевые комбинации (ближайший преследователь – Вендел с 26 мячами), опасен на рывках и создает голевые моменты из пространства над штрафной.

Промес проводит самый результативный сезон за «Спартак» и еще ни разу не забивал из-за штрафной. Квинси творит магию в дриблинге и помогает партнерам с помощью кроссов и стандартов.

Великолепный сезон от обоих.

Визуализация и обработка продвинутой статистики: Алиса Ефремова, Павел Тихонов

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф

40 комментариев

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Виталий
Этакие рфпловские роналду и месси , их нельзя сравнивать , оба хороши )))
+68
-7
+61
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рашпиль
Ответ Onion
Вся столичная журналистика мобилизована на любыми средствами подтянуть Промеса к Малкому)))
Аж дважды повторил. Зачем приходить и гадить? Абсолютно нормальная статья, где просто факты, а не восхваление или принижение.
+36
-2
+34
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Deca
Ответ Виталий
Этакие рфпловские роналду и месси , их нельзя сравнивать , оба хороши )))
😊 и Дзюба как Ибра ))
+17
-2
+15
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Спартак никого не позорит,так как в основном играют молодые Россияне,не то,что у некоторых.
Ага. Промес, Николсон, Байде, Мартинс, Мозес, Рыбус, Тавареш, Дуарте. Все молодые россияне. Никого не забыл?
+19
-5
+14
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Эдуард Суровый
веретенников - маслов, глыбы конечно!
+14
-1
+13
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Evgeny Trifonov
уход Дзюбы и Азмуна, раскрыл Малкома с ними было тесновато ему в атаке
+11
-1
+10
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Спартак Уокер
На них в этом сезоне приятно смотреть хорошо играют
+6
0
+6
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Phowner Biring
Ответ Виталий
Этакие рфпловские роналду и месси , их нельзя сравнивать , оба хороши )))
:DD
+3
0
+3
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Russia_the_best
Примерно равные игроки, но короля делает свита.
+2
0
+2
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Onion
Вся столичная журналистика мобилизована на любыми средствами подтянуть Промеса к Малкому)))
+17
-15
+2
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StenLi
Ответ Denis Dokuchaev
статья да, а вы заголовок видели? у малкома сезон модет и восхитительный, но у промеса явно нет
а чем плох сезон Промеса??
+2
0
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Alex_V69
Ответ Onion
Вся столичная журналистика мобилизована на любыми средствами подтянуть Промеса к Малкому)))
Да ладно, будьте чуть терпимее. Нормальная статья по сравнению с тем шлаком, который пишется обычно)
+2
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рашпиль
Ответ Denis Dokuchaev
с цифрами не поспоришь, конечно, но визуально так не скажешь
Вот и я об этом. Ни к чему лить грязь. Статья абсолютно травоядная. Для Малкома лучший сезон, как и для Промеса.
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Denis Dokuchaev
Ответ рашпиль
Восхитительный - сложное понятие. Восхитителен Холанд. Промесу нужно забить два, чтобы превзойти свой рекорд результативности за сезон.
с цифрами не поспоришь, конечно, но визуально так не скажешь
+1
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рашпиль
Ответ Denis Dokuchaev
статья да, а вы заголовок видели? у малкома сезон модет и восхитительный, но у промеса явно нет
Восхитительный - сложное понятие. Восхитителен Холанд. Промесу нужно забить два, чтобы превзойти свой рекорд результативности за сезон.
+1
0
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ДудьСдулся
Промес --лучший!
Малком бегает на допинге.
+1
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Denis Dokuchaev
Ответ рашпиль
Аж дважды повторил. Зачем приходить и гадить? Абсолютно нормальная статья, где просто факты, а не восхваление или принижение.
статья да, а вы заголовок видели? у малкома сезон модет и восхитительный, но у промеса явно нет
+3
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Мистер Блин
так вы их поставьте ещё со школьниками играть, они и Холланда по забитым сделают на раз😂😂😂Вы не понимаете, что эти игроки по потенциалу должны играть в топ 5 лиг? писать им хвальбу в чемпионате рпл смешно просто
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Алексей Муравьёв
Скажу честно, не надо превозносить их прям до небес, для нашего чемпа вполне себе достойные футболисты, для топ чемпионатов, ни о чем.....Все мы видели как оба обделались в Ла Лиге!
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Плацкарт Вагоныч
Они не делают ничего особенного, просто очень быстрые оба, с поставленным точным ударом.
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Denis Dokuchaev
Ответ StenLi
а чем плох сезон Промеса??
визуальной составляющей, вы ветку до конца прочитайте, я ж написал
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Дмитрий Максимов
Ответ рашпиль
Аж дважды повторил. Зачем приходить и гадить? Абсолютно нормальная статья, где просто факты, а не восхваление или принижение.
Три плюса поставил вам)
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Александр Бугаев
Ответ Denis Dokuchaev
визуальной составляющей, вы ветку до конца прочитайте, я ж написал
"Визуальная составляющая, визуальная составляющая." Где конкретика?? В чём у вас вообще заключается визуальная составляющая? Может вам не нравится как Промес ноги при беге переставляет или его мимика лица?
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Denis Dokuchaev
Ответ Александр Бугаев
"Визуальная составляющая, визуальная составляющая." Где конкретика?? В чём у вас вообще заключается визуальная составляющая? Может вам не нравится как Промес ноги при беге переставляет или его мимика лица?
может быть, а может быть просто я вижу, что ему всё даётся как-то тяжело, как-то через силу. так устроит?
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Игорь М.
Ответ Evgeny Trifonov
уход Дзюбы и Азмуна, раскрыл Малкома с ними было тесновато ему в атаке
игра шла на двух столбов в атаке. Сейчас же по сути игра идёт без нападающего, потому что Кассьерра опускается очень низко за мячом и участвует в розыгрышах
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