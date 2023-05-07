40 комментариев

Илья Васильев изучил главных звезд гонки бомбардиров РПЛ.

Малком и Квинси Промес – лучшие атакующие игроки РПЛ-2022/23. Вингеры проводят самые результативные сезоны в карьере: Малком набрал 22+7 и гонится за Олегом Веретенниковым (25 голов в 1995-м), а Квинси Промес перебил личный рекорд чемпионата-2015/16 (17+6 – сейчас, 18+4 – тогда).

Малком и Промес уже настреляли 39 голов на двоих. Эта бомбардирская гонка уникальна для нашей лиги. Скорее всего, рекорд переходного чемпионата выстоит (все же тогда сыграли 44 тура), но до повторения результата Олега Веретенникова и Александра Маслова осталось всего 4 мяча.

Как Малком и Промес сделали этот сезон особенным?

Промес создал больше моментов из-за стандартов и кроссов, а Малком угрожает перед штрафной

На карте ниже показано, как Малком и Промес создают голевые моменты. Серые линии – передачи из разных зон, красные – ассисты. Чем темнее зона, тем больше пасов из этой позиции.

Начнем с базы: Малком – правый полузащитник в 4-3-3, а Промес исполнял второго нападающего в 4-4-2 и левого вингера в 4-3-3. Они обладают огромной свободой: Сергей Семак и Гильермо Абаскаль позволяют им встречаться с мячом во всех зонах.

Ключевое отличие – Малком эффективнее спускается в глубину и активно участвует в продвижении и контроле, а Квинси нацелен на моментальное обострение (во многом – благодаря Александру Соболеву в штрафной) и отдает длинные передачи. Промес уступает только Дугласу Сантосу по количеству кроссов (включают в себя и стандарты), а Малком по ним только 73-й в РПЛ. Даже без учета штрафных и угловых Квинси чаще угрожает с флангов – Малком реже (39 – 26) и хуже навешивает в позиционных атаках (14 – 4).

Стандарты максимизируют опасность Промеса: Квинси лидирует по ожидаемым передачам (6,36 против 4,9), придуманным моментам (72 – 57) и созданным явным голевым шансам (11 – 8). Два ассиста из шести – результат стандартов (угловой на Кристофера Мартинса с «Оренбургом» – 4:1, штрафной на Руслана Литвинова против «Крыльев» – 5:2).

Остальные передачи Промеса стилистически отличаются: элегантная пятка на Шамара Николсона с «Пари НН» (2:1), игра 1-в-1 с моментальной передачей на дальнюю штангу (подача на Соболева против «Оренбурга», прострел для Рыбуса с «Факелом» – 4:1) и топовая контратака с проникающей на Соболева в дерби с ЦСКА (2:2).

Малком очень опасен перед штрафной и редко напрямую угрожает с флангов. Несмотря на отсутствие кроссов, Малком постоянно напрягает защитников. Во-первых, он уступает только Сантосу и Венделу по успешным передачам в финальную треть (Промес – пятый, но делает на 5 пасов меньше в пересчете на 90 минут). Во-вторых, Малком – 11-й по передачам в штрафную, хотя вообще не подает с флангов. Интересная аномалия – по данным Whoscored, бразилец сделал всего одну длинную передачу под удар.

Первая опасная зона – полуфланги. Малком реагирует на два типа забеганий: подключения по краю (выводит на подачу или прострел) и рывки в штрафную с фланга или из середины. Последний явный пример – голевая на Вендела в матче с «Локомотивом» (2:1).

Вторая опасная зона – середина. Малком трижды ассистировал из центра и еще дважды именно туда отдавал передачи. Если учитывать мяч Вендела, Малком организовал из середины 6 голов. Там бразилец терпеливо готовит атаки, отыгрывается в стенку, самостоятельно выходит на удар, нацелен на передачи за спину и неудержим на свободном пространстве (пасы на Кузяева и Мостового против «Ростова» и «Динамо»).

Малком уничтожает в штрафной, а Промес поменялся и впервые в «Спартаке» ни разу не забил издали

Малком – самый бьющий игрок РПЛ в этом сезоне. Бразилец лидирует по общему xG и без учета пенальти. В прошлых чемпионатах манера Малкома отличалась: долго адаптировался, плохо реализовывал моменты, был вспомогательным звеном для нападающих и контроля (из-за этого реже бил), а сейчас стал главной звездой впереди.

В этом сезоне Малком сохранил объем атакующей работы, но действует активнее у чужих ворот и лучше завершает. В прошлом сезоне РПЛ Малком сыграл меньше из-за Олимпиады. Тогда он нанес 58% своих ударов из штрафной. Сейчас доля таких ударов не изменилась, но возросло их количество.

Важная деталь – стало еще больше ударов из штрафной и створа ворот, по ним Малком уступает только Александру Соболеву и Владимиру Писарскому. Для него создали 22 момента (реализовал 15), а ожидаемая опасность каждого удара подскочила почти в два раза – бразилец забил 18 голов из штрафной (10 – из створа).

Малком – топ по скорости принятия решений. Он забивает в касание в разных ситуациях: хорош на добивании, врывается за спину (реализует под давлением и на свободном пространстве), бьет с наката. В этом сезоне Малком очень удачно включает дриблинг: дважды прорвался по диагонали к воротам «Торпедо» (2:0, 1:0), накрутил защиту «Ростова» (3:1), разобрался с обороной «Сочи» (7:0) и легко убежал от «Химок» (3:2).

Стиль Промеса при Гильермо Абаскале тоже поменялся: сократилась дистанция удара, увеличилось количество попыток относительно сезонов при Доменико Тедеско, Руе Витории и Паоло Ваноли, возросла ценность каждого удара.

Промес впервые в спартаковской карьере забивает только из штрафной (без учета пяти игр в сезоне-2018/19 перед переходом в «Севилью»). Конечно, Промеса тянет левее из-за формальной привязки к флангу, но основная острота возникала из створа – почти все голы забиты из точек, параллельных воротам.

Промес хорош и как адресат для фланговых передач: в начале сезона реализовал два прострела Даниила Хлусевича слева и справа, стильно адаптировался под навес Рыбуса против «Ростова» (2:4) и уничтожил защиту «Краснодара» после рывка Николсона по краю (4:3).

Квинси в огне на пространстве слева и при игре 1-в-1: сместился в центр штрафной и положил в дальний угол против «Сочи» (3:0), элегантно считал серию рикошетов с «Торпедо» (1:0) и издевательски раскрутил Евгения Морозова из «Факела», переложив мяч под левую ногу (3:2).

Промес принес больше очков, а Малком разрывает во вторых таймах

Малком и Промес – участники трех из пяти самых результативных связок сезона. Особенно интересен сюжет с участием Малкома и Андрея Мостового – вингеры с противоположных флангов придумали уже 6 голов.

Такая взаимосвязь – результат свободных и органичных перемещений атакующей группы «Зенита». Мостовой отдал Малкому четыре ассиста: покатил в середину против ЦСКА (2:1), навесил в штрафную «Пари НН» (3:0) и дважды увидел забегания справа после своих заходов в середину. Мостовой забивал иначе: Малком ассистировал со «Спартаком» и увел за собой опекуна плюс против «Динамо» бросил на ход в контратаке.

Малком отлично законнектился и с Клаудиньо: реализовал четыре передачи и ассистировал ему сам. Самый стильный алгоритм – подыгрыш и передачи под удар. В гостях у «Торпедо» Клауд классно откинул Малкому после диагонального слалома справа (2:0). Нечто похожее было и с «Крыльями» (5:1), но Клаудиньо после проникающей от партнера отыгрался в стенку с Кассьеррой.

Соболев – главный партнер Промеса. Opta и Whoscored считают, что спартаковцы создали друг для друга по 2 гола. Но платформы не учитывают классный проникающий пас Соболева на Промеса в осенней игре с «Торпедо» (1:0): тогда мяч отскочил к Квинси, перелетел Александра Довбню и только после этого оказался в воротах.

Промес дважды ассистировал Соболеву, но в разных стилях: на шаге убрал защитника «Оренбурга» и навесил с левого угла штрафной, а затем разобрался в контратаке с ЦСКА – Александр выбежал один на один с Игорем Акинфеевым. Передачи Соболева тоже не однотипные: сбросил головой в конце матча с «Факелом» (Промес накрутил защитников) и выкатил на ворота в Екатеринбурге после роскошного дриблинга (2:0).

Промес и Малком в шаге друг от друга по принесенным очкам: Квинси забил 7 победных голов, а зенитовец – 6.

Оба доминируют во вторых таймах. Малком просыпается после перерыва и добивает соперников ассистами в концовках. Пик активности Промеса – последние 15 минут, но 6 из 7 победных голов он забил раньше.

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Малком лидирует в РПЛ по вовлеченности в голевые комбинации (ближайший преследователь – Вендел с 26 мячами), опасен на рывках и создает голевые моменты из пространства над штрафной.

Промес проводит самый результативный сезон за «Спартак» и еще ни разу не забивал из-за штрафной. Квинси творит магию в дриблинге и помогает партнерам с помощью кроссов и стандартов.

Великолепный сезон от обоих.

Визуализация и обработка продвинутой статистики: Алиса Ефремова, Павел Тихонов

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф