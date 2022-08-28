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Разобрали хет-трик Игнатьева: Иван сверкал рывками за спину и наказал «Оренбург» за провальный прессинг-план

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Главное событие тура.

Иван Игнатьев оформил 3+1 по гол+пас против «Оренбурга» (5:1). Это уникальное событие для форварда и клуба: он забил за 19 минут в три раза больше, чем за 34 предыдущих матча, а еще стал первым игроком «Локомотива» с 2006-го, оформившим хет-трик в РПЛ (тогда Дмитрий Лоськов отгрузил покер «Рубину»).

Результативность Игнатьева обусловлена открытым и ошибочным по структуре прессинг-планом «Оренбурга». Провал Марцела Лички обеспечил комфортные условия для Игнатьева – Иван убегал за спину и несколько раз успешно подыгрывал в глубине.

В некоторых играх Личка переходил на персональный прессинг: например, во втором тайме против 4-3-3 «Ростова» вышел в 3-5-2 (1:2, после давления заработали пенальти), аналогично было и с «Краснодаром» (0:2, до гола Ионова смотрелись гораздо лучше). Личка выставил на «Локомотив» 3-4-3, которые структурно не подошли для высокого прессинга против тройки полузащитников и подвижной роли вингеров «Локо».

Во-первых, высокое давление заставляло Аюпова и Веру разрываться между полузащитниками «Локо». Например, здесь инсайды Марин и Оганесян разобрали Едвая и Магкеева, Сычевой выдвинулся на Худякова. В итоге опорники «Оренбурга» оказались в полупозициях и численном меньшинстве. По ходу первого тайма проблема корректировалась – Оганесян периодически располагался между защитником и опорником (и даже садился в тройку полузащитников под конец тайма), но это все равно не решало количественную проблему в середине.

Во-вторых, на численное преимущество в середине влиял Керк – он напрягал центральных защитников при выносе или прибегал туда по ходу момента.

Эпизод ниже начался с прессинга «Оренбурга», когда Оганесян и Печенин вышли на Едвая и Живоглядова.

Смещение Керка помогло разобраться и усложнить эпизод. Во-первых, левый центральный защитник Хотулев выдвинулся за Гирано (мяч их перелетел) – это заставило защитников сдвинуться по цепочке. Во-вторых, опорники «Оренбурга» были отрезаны передачей (Вера около Баринова, Аюпов еще дальше). В-третьих, подыгрыш Игнатьева позволил отыграть Хотулева и выманил Павловца – это оставило Камано и Сивакова 1-в-1.

Как итог – численное превосходство и проблемы в защите («Оренбург» – одна из худших команд чемпионата по остроте моментов у своих ворот) обеспечивали постоянные провалы, позволяющие Игнатьеву возможности для рывков.

Первая голевая атака – шикарное взаимодействие Миранчука и Игнатьева, но в первой фазе после аута «Оренбург» в определенный момент численно уступил «Локо» (Карпукас, Керк и Миранчук остались против Аюпова и Веры).

Вторая атака – снова наличие Гирано в середине. «Оренбург» обрезался, а Карпукас мгновенно увидел Керка за спинами опорников.

Они мгновенно отскочили, но снова не накрыли полузащитников – Миранчук тоже был свободен.

Третья – иллюстрация роли Керка в середине. Он выманил на себя Павловца, пока Вера и Аюпов снова прижались к Баринову и Карпукасу.

Отдельно нужно выделить тайминг рывков Игнатьева. В каждом эпизоде Иван классно выбрал момент для открывания: в первом случае забежал между Хотулевым и Сиваковым (коридор появился из-за высокой позиции Павловца), во втором – опередил Хотулева, хотя сначала был чуть глубже, в третьем – воспользовался широким расположением защитников и мощно ускорился.

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Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Еще раз: Иван Игнатьев забил 3 гола!

Локомотив – Оренбург 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
28 августа, 15.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Игнатьев, 2:0 – 11 Игнатьев, 2:1 – 13 Сычевой, 3:1 – 19 Игнатьев, 4:1 – 52 Керк, 5:1 – 90, пенальти Миранчук.
ЛокомотивХудяков, Живоглядов (Марадишвили, 46), Едвай, Магкеев, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Керк (Bagamaev, 87), Карпукас (Раков, 75), Камано (Куликов, 75), Игнатьев (Раконяц, 62).
ОренбургГошев, Полуяхтов (Эктов, 46), Сиваков, Павловец (Флорентин, 46), Хотулев, Печенин, Аюпов, Вера, Марин (Гурциев, 61), Оганесян (Стаматов, 79), Сычевой (Акоста, 87).
Предупреждения:
Павловец (36), Баринов (82), Хотулев (84), Флорентин (90).

Фото: ФК «Локомотив»

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