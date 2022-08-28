Разобрали хет-трик Игнатьева: Иван сверкал рывками за спину и наказал «Оренбург» за провальный прессинг-план

Главное событие тура.
Иван Игнатьев оформил 3+1 по гол+пас против «Оренбурга» (5:1). Это уникальное событие для форварда и клуба: он забил за 19 минут в три раза больше, чем за 34 предыдущих матча, а еще стал первым игроком «Локомотива» с 2006-го, оформившим хет-трик в РПЛ (тогда Дмитрий Лоськов отгрузил покер «Рубину»).
Результативность Игнатьева обусловлена открытым и ошибочным по структуре прессинг-планом «Оренбурга». Провал Марцела Лички обеспечил комфортные условия для Игнатьева – Иван убегал за спину и несколько раз успешно подыгрывал в глубине.
В некоторых играх Личка переходил на персональный прессинг: например, во втором тайме против 4-3-3 «Ростова» вышел в 3-5-2 (1:2, после давления заработали пенальти), аналогично было и с «Краснодаром» (0:2, до гола Ионова смотрелись гораздо лучше). Личка выставил на «Локомотив» 3-4-3, которые структурно не подошли для высокого прессинга против тройки полузащитников и подвижной роли вингеров «Локо».
Во-первых, высокое давление заставляло Аюпова и Веру разрываться между полузащитниками «Локо». Например, здесь инсайды Марин и Оганесян разобрали Едвая и Магкеева, Сычевой выдвинулся на Худякова. В итоге опорники «Оренбурга» оказались в полупозициях и численном меньшинстве. По ходу первого тайма проблема корректировалась – Оганесян периодически располагался между защитником и опорником (и даже садился в тройку полузащитников под конец тайма), но это все равно не решало количественную проблему в середине.
Во-вторых, на численное преимущество в середине влиял Керк – он напрягал центральных защитников при выносе или прибегал туда по ходу момента.
Эпизод ниже начался с прессинга «Оренбурга», когда Оганесян и Печенин вышли на Едвая и Живоглядова.
Смещение Керка помогло разобраться и усложнить эпизод. Во-первых, левый центральный защитник Хотулев выдвинулся за Гирано (мяч их перелетел) – это заставило защитников сдвинуться по цепочке. Во-вторых, опорники «Оренбурга» были отрезаны передачей (Вера около Баринова, Аюпов еще дальше). В-третьих, подыгрыш Игнатьева позволил отыграть Хотулева и выманил Павловца – это оставило Камано и Сивакова 1-в-1.
Как итог – численное превосходство и проблемы в защите («Оренбург» – одна из худших команд чемпионата по остроте моментов у своих ворот) обеспечивали постоянные провалы, позволяющие Игнатьеву возможности для рывков.
Первая голевая атака – шикарное взаимодействие Миранчука и Игнатьева, но в первой фазе после аута «Оренбург» в определенный момент численно уступил «Локо» (Карпукас, Керк и Миранчук остались против Аюпова и Веры).
Вторая атака – снова наличие Гирано в середине. «Оренбург» обрезался, а Карпукас мгновенно увидел Керка за спинами опорников.
Они мгновенно отскочили, но снова не накрыли полузащитников – Миранчук тоже был свободен.
Третья – иллюстрация роли Керка в середине. Он выманил на себя Павловца, пока Вера и Аюпов снова прижались к Баринову и Карпукасу.
Отдельно нужно выделить тайминг рывков Игнатьева. В каждом эпизоде Иван классно выбрал момент для открывания: в первом случае забежал между Хотулевым и Сиваковым (коридор появился из-за высокой позиции Павловца), во втором – опередил Хотулева, хотя сначала был чуть глубже, в третьем – воспользовался широким расположением защитников и мощно ускорился.
Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Еще раз: Иван Игнатьев забил 3 гола!
- Дата проведения
- 28 августа, 15.00, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 8 Игнатьев, 2:0 – 11 Игнатьев, 2:1 – 13 Сычевой, 3:1 – 19 Игнатьев, 4:1 – 52 Керк, 5:1 – 90, пенальти Миранчук.
-
Локомотив –
Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 46), Едвай, Магкеев, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Керк (Bagamaev, 87), Карпукас (Раков, 75), Камано (Куликов, 75), Игнатьев (Раконяц, 62).
-
Оренбург –
Гошев, Полуяхтов (Эктов, 46), Сиваков, Павловец (Флорентин, 46), Хотулев, Печенин, Аюпов, Вера, Марин (Гурциев, 61), Оганесян (Стаматов, 79), Сычевой (Акоста, 87).
Фото: ФК «Локомотив»
Комментарии