8 комментариев

«Хочется подойти и сделать контрольный выстрел нашим иностранным футболистам, чтоб не мучились». Валерий Овчинников ждет очередного скандала в РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Валерий Овчинников оценил вероятность новой драки между футболистами «Спартака» и «Зенита».
«В прошлой игре была драка? В любую секунду это может вспыхнуть в игре такого накала, потому что большое напряжение, нервы сдают.
Думаю, может возникнуть драка, реванш. Но, как правило, зачинщиками становятся наши иностранцы. Они у нас падают, визжат, крутятся, вертятся - так и хочется подойти и сделать контрольный выстрел, чтоб не мучились», - признался Валерий Овчинников.
Напомним, что матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 20 августа.
"Согласно заявлению ЭСК на официальном сайте РФС, голландец был непосредственным зачинщиком массовой конфронтации, провоцировал соперников и совершил агрессивные действия в отношении футболиста «Зенита» Вильмара Барриоса, а именно: схватил того за шею и сделал дословно «царапающее движение лица», то есть в переводе на русский язык, видимо, хотел расцарапать колумбийцу лицо."
https://www.kommersant.ru/doc/5695619