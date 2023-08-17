8 комментариев

Бывший главный тренер «Локомотива» Валерий Овчинников оценил вероятность новой драки между футболистами «Спартака» и «Зенита».

«В прошлой игре была драка? В любую секунду это может вспыхнуть в игре такого накала, потому что большое напряжение, нервы сдают.

Думаю, может возникнуть драка, реванш. Но, как правило, зачинщиками становятся наши иностранцы. Они у нас падают, визжат, крутятся, вертятся - так и хочется подойти и сделать контрольный выстрел, чтоб не мучились», - признался Валерий Овчинников.

Напомним, что матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 20 августа.

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