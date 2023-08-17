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«Хочется подойти и сделать контрольный выстрел нашим иностранным футболистам, чтоб не мучились». Валерий Овчинников ждет очередного скандала в РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Валерий Овчинников оценил вероятность новой драки между футболистами «Спартака» и «Зенита».

«В прошлой игре была драка? В любую секунду это может вспыхнуть в игре такого накала, потому что большое напряжение, нервы сдают.

Думаю, может возникнуть драка, реванш. Но, как правило, зачинщиками становятся наши иностранцы. Они у нас падают, визжат, крутятся, вертятся - так и хочется подойти и сделать контрольный выстрел, чтоб не мучились», - признался Валерий Овчинников.

Напомним, что матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 20 августа.

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8 комментариев

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Роман Комаров
да клаудиньо постоянно ноет
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leonid2406
Ответ Виктор
Джикия, Соболев, Зобнин, Промес, Мартинс, Николсон просто вечно падающие, плачущие девочки.
А чего полный состав с резервом не перечислил?)
+10
-5
+5
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Виктор
Ответ Роман Комаров
да клаудиньо постоянно ноет
Джикия, Соболев, Зобнин, Промес, Мартинс, Николсон просто вечно падающие, плачущие девочки.
+9
-8
+1
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Celsius
Ответ Роман Комаров
да клаудиньо постоянно ноет
В прошлую встречу драку спровоцировал Промес.
"Согласно заявлению ЭСК на официальном сайте РФС, голландец был непосредственным зачинщиком массовой конфронтации, провоцировал соперников и совершил агрессивные действия в отношении футболиста «Зенита» Вильмара Барриоса, а именно: схватил того за шею и сделал дословно «царапающее движение лица», то есть в переводе на русский язык, видимо, хотел расцарапать колумбийцу лицо."
https://www.kommersant.ru/doc/5695619
+3
-2
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