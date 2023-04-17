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Ринат Дасаев: «Лучше ничего не менять, оставить 30 туров и вернуть формат весна-осень»

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Нынешний формат его не устраивает.

Прославленный советский вратарь Ринат Дасаев выступает за возвращение Российской Премьер-Лиги к формату «весна-осень».

«Изменение формата проведения чемпионата России? Для меня самый привычный формат — это весна-осень. Как раньше играли. Лучше ничего не менять, оставить 30 туров и вернуть формат весна-осень», — сказал Дасаев.

Первый тур чемпионата России проводится в июле, а летне-осенняя часть обычно заканчивается в ноябре. Команды возвращаются к матчам в феврале-марте следующего года и играют до мая. В этом году матчи последнего тура РПЛ (3 июня), а также финал Фонбет Кубка России (11 июня) состоятся летом из-за нового формата кубкового турнира.

Источник: championat.com

4 комментария

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Виталий
Оставить как есть , на мой взгляд лучшее решение , но у всех своё мнение на этот счёт
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Истинный зенитовец
Надоели уже со своим «весна-осень».
Что-то принципиально изменится от того, что 3 тура перенесут с декабря/марта на лето?
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An Kr
Как вы надоели со своей вксна-осень. Лучше пить меньше и не брать интервью.
0
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