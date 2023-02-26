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Карякин заявил, что верит в победу «Спартака» в чемпионате России

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Сергей Карякин Сергей Карякин
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Болеющий за столичный клуб шахматист Сергей Карякин заявил, что «Спартаку» будет сложно сократить отставание в шесть очков от лидера чемпионата России по футболу «Зенита», но есть уверенность в том, что команда до конца будет биться за золото. Действующий чемпион страны «Зенит» в 17 турах набрал 42 очка и лидирует в национальном первенстве. «Спартак» с 36 баллами находится на втором месте.

«Сократить отставание в шесть очков от лидера будет очень сложно, с командой из Санкт-Петербурга сейчас вообще очень трудно конкурировать. Шансов, на мой взгляд, у «Спартака» не очень много. Но я буду верить в свою команду до конца. И убежден в том, что и игроки будут бороться до тех пор, пока у них остаются теоретические шансы на первое место», — сказал Карякин.

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3 комментария

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Роман Комаров
Ответ Ленид Вилькин
А мы спартачи верим, что разделим первое место именно с Ростовом !
А зачем нам Ростов?
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленид Вилькин
А мы спартачи верим, что разделим первое место именно с Ростовом !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Ещё бы не верил. Завтра (красно) белые начинают и выигрывают😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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