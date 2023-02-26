Болеющий за столичный клуб шахматист Сергей Карякин заявил, что «Спартаку» будет сложно сократить отставание в шесть очков от лидера чемпионата России по футболу «Зенита», но есть уверенность в том, что команда до конца будет биться за золото. Действующий чемпион страны «Зенит» в 17 турах набрал 42 очка и лидирует в национальном первенстве. «Спартак» с 36 баллами находится на втором месте.

«Сократить отставание в шесть очков от лидера будет очень сложно, с командой из Санкт-Петербурга сейчас вообще очень трудно конкурировать. Шансов, на мой взгляд, у «Спартака» не очень много. Но я буду верить в свою команду до конца. И убежден в том, что и игроки будут бороться до тех пор, пока у них остаются теоретические шансы на первое место», — сказал Карякин.

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