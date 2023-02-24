Другим командам почти ничего не оставили.

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил состав красно-белых. По мнению итальянского специалиста, в команде собраны лучшие молодые российские футболисты.

«В составе «Спартака» играют лучшие молодые российские футболисты. У команды есть хорошие перспективы развития. Работа с молодыми игроками — это то, что всегда дает результат в будущем, если уделять этому аспекту достаточно внимания», — заявил Камоцци.

Источник: «РБ Спорт»