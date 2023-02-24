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Камоцци: «В «Спартаке» играют лучшие молодые российские футболисты»

Франко Камоцци
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Другим командам почти ничего не оставили.

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил состав красно-белых. По мнению итальянского специалиста, в команде собраны лучшие молодые российские футболисты.

«В составе «Спартака» играют лучшие молодые российские футболисты. У команды есть хорошие перспективы развития. Работа с молодыми игроками — это то, что всегда дает результат в будущем, если уделять этому аспекту достаточно внимания», — заявил Камоцци.

Источник: «РБ Спорт»

1 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Не согласен, хотя всех наших люблю. Просто при хорошим настоящим тренере есть в России из кого вырастить хороших футболистов. Зто не только Абаскаль, но и другие например Осинькин
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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