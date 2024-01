Вегас превращается в столицу спорта США. Казино и разврат больше не пугают лиги

Разбор Ярослава Сусова.

Лас-Вегас – город, к которому, кажется, прилипли все сомнительные ярлыки. Тут казино, ставки, разврат, страх, ненависть, грех, фейковые свадьбы, Зона 51 с инопланетянами и испытания ядерных бомб неподалеку.

Дьявольщина!

Еще десять лет назад в Неваде не было ни одной профессиональной спортивной команды из топ-4 лиг США, только фарм-клуб «Окленд Эйс» из МЛБ – «Лас Вегас Авиаторс». Городу грехов никто не доверял, игроков не подпускали к казино и ставкам даже на сотню километров.

Но в 2024-м в Вегасе уже играют команды из НФЛ и НХЛ, а совсем скоро к ним добавится и сам «Окленд Эйс» – для полного набора не хватит только НБА.

Только в этому году там пройдут Супербоул, Кубок Америки, Гран-при «Формулы»-1 и драфт НХЛ.

Каждый месяц в Вегасе: 5-6 матчей НХЛ, 1-2 матча НФЛ и минимум один ивент UFC.

А в течение года – финалы турниров по студенческому баскетболу, чемпионат США по родео, женская НБА, лакросс, регби и разнообразные низшие лиги.

При этом Лас-Вегас не входит даже в топ-20 крупнейших городов США. Здесь живет всего 650 тысяч человек. Примерно как в Тольятти, Барнауле, Ижевске, Копенгагене, Хельсинки или Глазго.

Как так получилось?

Невада стала штатом США в 19 веке – и жила за счет старателей, бежавших за золотом в Калифорнию

Невада почти всегда жила за счет эмигрантов, которые пытались обмануть систему и заработать побольше.

Эта территория присоединилась к США в 1850-м вместе с Калифорнией, Ютой и Нью-Мексико после войны с Мексикой и сразу стала перевалочным пунктом для золотодобытчиков.

В самой Неваде золота было немного, в отличие от соседней Калифорнии. В 1849-м на самом западе США, недалеко от Сан-Франциско, началась самая знаменитая в истории золотая лихорадка (кстати, именно в ее честь назвали «Сан-Франциско Форти Найнерс» из НФЛ).

Охотники за богатством с Востока по пути за золотом обязательно проходили через Неваду. А в 1860-х после калифорнийской лихорадки оказалось, что в Неваде есть серебро.

Так что этот пустынный штат никогда не был густонаселенным, но всегда считался важным для правительства США из-за полезных ископаемых. Правда, жить тут всегда было тяжело: на севере нагорье Большой бассейн, на юге – пустыня Мохаве.

К началу XX века золотодобывающие шахты закрывались, и Невада осталась самым малонаселенным штатом (даже на Аляске было больше).

Все изменилось только после Великой депрессии, мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929-м из-за биржевого краха в США. В 1931-м, чтобы хотя бы немного смягчить экономический спад, власти Невады разрешили азартные игры. В Лас-Вегасе заново открылись первые казино, а в 50 километрах от города на границе Невады и Колорадо строили огромную дамбу Гувера.

Теперь в пустынно-горном штате появились вода и электричество. Здесь можно было жить и проигрывать деньги. Раз в две недели Лас-Вегас наполнялся людьми. Строители плотины приезжали в день получки – проигрывать в казино заработанное.

В 40-х дамбу достроили, строители уехали, но легальные казино и ставки остались (в большинстве штатов ставки были незаконными). Вскоре этот бизнес освоили бандиты для отмывания денег. Например, брали кредиты в банках под строительство отелей-казино и быстро отбивали все на человеческом азарте.

Работала простая бизнес-модель: обычный американец приезжает в недорогой город Лас-Вегас (он до сих пор гораздо дешевле Нью-Йорка или Лос-Анджелеса) в отпуск или на выходные, заселяется в классный отель на улице Стрип, завтракает за шведским столом, а потом заходит в казино.

Чтобы привлечь максимум туристов, в городе создавали как можно больше развлечений. В казино выступали Фрэнк Синатра и Бинг Кросби, танцевали девушки в перьях и топлес, а в 1950-х людей развлекали ядерными испытаниями – огненные грибы было видно прямо из окон отелей.

Короче, в Лас-Вегасе всеми силами создавали образ «города грехов».

Не хватало только спортивных соревнований.

Невада ассоциировалась со ставками и развратом. Такой ее описал Хантер Томпсон, который приехал для репортажа про гонку, а получился рассказ про наркотрип

Спортивные команды очень боялись Вегаса. Почти во всех штатах США ставки были запрещены, НФЛ, МЛБ, НБА и НХЛ жестко следили, чтобы игроки никак не связывались с азартными играми. Казино Лас-Вегаса всеми методами отгоняли от спорта – например, запрещали называть Супербоул Супербоулом, в итоге его тут называют «Большая игра».

О базировании здесь топ-команд не было и речи.

Пришлось выкручиваться.

Например, на деньги отеля-казино The Mint в начале 70-х начали проводить гонку «Минт 400» по бездорожью пустыни Мохаве – на нее приезжали до 100 тысяч человек каждый год.

«В некоторых кругах «Минт 400» котируется гораздо выше, чем Супербоул, дерби в Кентукки (самые знаменитые скачки в мире) и финальные заезды на роликах в нижнем Окленде вместе взятые, – писал в книге «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантер Томпсон. – Эта гонка привлекает довольно специфическую породу зевак (вероятно, речь о людях, делающих ставки)».

«Минт» 400» быстро прославится и будет проводиться 20 лет. Именно для репортажа об этой гонке в Вегас приедет Хантер Томпсон.

Правда, Sports Illustrated не возьмет заметку – потому что Томпсон напишет не подписи к фотографиям на 250 знаков, а рассказ про пьяное путешествие на 2500.

«Гонщики были готовы на рассвете. Над пустыней красиво взошло солнце. Однако гонка начиналась в девять, и нам надо было убить три долгих часа в казино, сразу за ареной: вот там-то и начались неприятности».

Через год этот репортаж (вместе с рассказом про съезд адвокатов в Вегасе) опубликует журнал Rolling Stone. Томпсон соберет два материала в «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», книгу, которая сделает его знаменитым, создаст гонзо-журналистику и расскажет всему миру, какие грехи вообще-то творятся в Вегасе.

Книжное альтер-эго Томпсона Рауль Дьюк приехал в Лас-Вегас на поиски американской мечты. Персонажи рассказа напивались, накуривались, принимали наркотики и испытывали галлюцинации, пытали попасть на концерт, играли в казино и творили безумства, а потом уехали.

Вот такая американская мечта.

Неваду боялись НФЛ, НБА и МЛБ, но не промоутеры. Бокс здесь с 19 века (дрались Али, Тайсон, Мейвезер, Пакьяо и Конор с Хабибом), а еще Вегас – столица и база UFC

Самым популярным спортивным развлечением в Лас-Вегасе были бои. Да, здесь проводились этапы Наскар и даже две гонки «Формулы-1» в сезонах-1981 и 1982. Но главным спортом с большим отрывом был бокс.

Причем еще с конца 19 века.

Скорее всего, вы ничего не слышали про Текса Рикарда. Этот предприимчивый мужчина в конце 19 века организовал несколько кулачных боев для развлечения старателей на Клондайке, а потом перебрался в Неваду, купил казино и привозил боксеров с Востока поближе к серебряным рудникам Невады. Рикард сделал немыслимое: в 1910-м он провел «бой века», привез к своему казино непобедимого чемпиона мира Джеймса Джеффриса и темнокожего претендента Джека Джонсона.

Это был очень наглый ход для расистской тогда Америки. Джонсона обливали из-за цвета даже в The New York Times, а Джек Лондон (да-да, знаменитый писатель) описывал Джеффриса как «избранного и величайшего из представителей белой расы».

Темнокожий Джонсон выиграл бой 4 июля, в день независимости США, и это вызвало массовые беспорядки по всей стране. Погибли 20 человек, больше 100 получили ранения.

Так Невада (не Нью-Йорк) стала первой столицей бокса в США.

А промоутер Рикард продал эксклюзивные права на съемку документального фильма про бой. Разговоры про бой и фильм, в котором (о боже!) темнокожий боксер смеет победить лучшего белокожего, дошли до президента США. Теодор Рузвельт даже написал статью, в которой предложил запретить в США бои на деньги, а также видео и фотографии с таких боев, потому что это заработок на азартных играх, который ведет к деморализации общества. Короче, фильм попал под цензуру. Текс Рикард – нет.

Предприниматель сбежал в Южную Америку, но потом попал в милость Рузвельта – потратил больше миллиона долларов, чтобы сопровождать его в научной экспедиции по Амазонке. Рузвельт проиграл на выборах в 1912-м и уплыл Бразилию изучать реку Сомнения (ее позже назовут рекой Рузвельт).

Уже через год Рикард вернулся в США, организовывал бои в Нью-Йорке, управлял «Мэдисон-сквер-гарден» и перестроил его в 1925-м, а также создал под арену хоккейную команду, чтобы зарабатывать еще больше. Ее в шутку называли «Рейнджеры Текса». Нынешние «Нью-Йорк Рейнджерс»

В том числе из-за Рикарда и его нового «Мэдисон-сквер-гарден» американский бокс переехал в Нью-Йорк, но вернулся в Неваду в 1960-х. В Лас-Вегасе уже были казино, развлечения, знаменитые певцы вроде Элвиса и Фрэнка Синатры. А теперь наконец-то появился и спорт.

Правда, инфраструктуры не было. Арены возводили на открытом воздухе за несколько дней прямо под бой или проводили бокс прямо в казино.

Здесь выходили на ринг Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард, Джордж Форман и другие легенды.

«Ничто не сравнится с Ceasars (одно из главных казино Вегаса, в котором проводились бои), – рассказывал Bleacher Report Шугар Рэй Леонард. – Запах выпивки и сигар, красивые женщины сидят возле ринга со знаменитостями и преступниками. Это было восхитительно. Один раз подерешься там и не захочешь проводить бои в другом месте».

Людям нужен был просто повод, чтобы приехать в Вегас и заниматься грехами. Эту задачу решил бокс. В 80-х увеличилось количество казино, выросли и гонорары боксеров. Бои привлекали туристов, и боксеры массово дрались в пустыне на Западе США.

В Вегасе прошли великие бои Форман – Лайл, Холмс – Нортон, Леонард – Хернс и Хаглер – Хернс.

Здесь сверкали Оскар Де Ла Хойя, Хулио Чавес, Флойд Мейвезер, Канело Альварес и Майк Тайсон. Именно в Вегасе Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду!

В Вегасе живет и современный бокс: три боя Геннадия Головкина и Канело Альвареса, реванш Уайлдер – Фьюри, в 2023-м Джервонт Дэвис – Райан Гарсия и «бой десятилетия» Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд.

Только теперь Лас-Вегас – это не только про бокс, но и про единоборства. Здесь штаб-квартира UFC и огромное количество боев. Из 675 ивентов организации 476 прошли в США, 227 – в Лас-Вегасе!

Сейчас в Вегасе четыре арены для боев UFC (и это без учета казино). Здесь проводили все важные бои вроде Джонс – Ган, Макгрегор – Нурмагомедов, Диас, Мендес, Порье, Миочич – Кормье, Миочич – Нганну.

А также юбилейные ивенты UFC 100, 200 и 300 и ежемесячные UFC Fight Nights без титульников. Крупные бои проходят на универсальных аренах на 10+ тысяч зрителей, UFC Fight Nights – в небольшом UFC Apex специально под трансляции.

Вот и получается, что бои в Вегасе – каждый месяц. А топовые ивенты – раз в два-три.

В чем причина такой концентрации UFC в городе? Инфраструктура, наплыв туристов, деньги от казино, нулевой подоходный налог.

Тем более что ни смешанные единоборства, ни бокс не смущала репутация города.

А вот командные виды спорта появились в Неваде совсем недавно.

Теперь до Вегаса добрались хоккей, американский футбол и бейсбол. Все из-за легализации ставок в США

Власти Невады давно пытались затащить в штат главные спортивные лиги. Переговоры вели еще 20-30 лет назад.

Например, в начале 2000-х мэр Лас-Вегаса Оскар Гудман уговаривал комиссионера НФЛ Пола Тальябу привезти американский футбол в город. Лига ответила жестко: Вегас = ставки и казино, ставки и казино = мнимая или реальная, но угроза честности игр. Так что никакого американского футбола.

НФЛ даже не продавала казино из Вегаса рекламные слоты на Супербоуле и запрещала называть Супербоул Супербоулом.

К букмекерам в США относились негативно – в опросах 2010-го 67% американцев выступали против легализации ставок. Но параллельно в США рос серый рынок – к концу десятилетия он достиг 150 миллиардов долларов. Поэтому постепенно общественное мнение менялось – в 2014-м уже только 33% выступали против легализации.

Поэтому некоторые спортивные франшизы посматривали в сторону Вегаса – игнорировать 40 миллионов туристов в год и настойчивые приглашения было все сложнее.

Одним из первых сломался владелец «Окленд Рейдерс» из НФЛ Марк Дэвис. «Рейдерс» делили 45-тысячный стадион с «Окленд Эйс» из МЛБ. Арену называли одной из худших в НФЛ, город не собирался финансировать новую арену, поэтому и «Эйс», и «Рейдерс» задумывались о переезде.

В 2015-м Дэвис выбирал, куда переехать. В Сан-Антонио испугали небольшие размеры (и города, и коммерческого потенциала), а также искусственный газон стадиона, а Лос-Анджелес перехватили «Сан-Диего Чарджерс».

Пока «Рейдерс» думали, в Вегас пришла НХЛ, которая согласовала расширение с сезоне-2016/17 и выбрала франшизу в Вегасе (второй вариант был в Квебеке). В городе уже была «T-Mobile Арена» для концертов и боев (в 2016-м здесь подрались Конор с Хабибом), так что заплатить пришлось всего лишь 500 миллионов долларов за расширение.

В первом же сезоне-2017/18 «Вегас Голден Найтс» вышли в финал Кубка Стэнли, никаких проблем со ставками и посещаемостью не было.

Через пять лет «Вегас» взял трофей – и сделал хоккей важным развлечением для города в пустыне. Шайбу с лого клуба запускали в стратосферу , а матчи показывали на больших экранах у бассейна зрителям в бикини и плавках.

Американский футбол в Вегасе ждали еще больше. Губернатор Невады выделил 750 миллионов долларов на строительство стадиона и пообещал еще 200 миллионов на улучшение инфраструктуры города. Все условия – только приезжайте.

Несмотря на проблемы с финансами (инвесторы выходили из проекта, а некоторые банки отказывались давать кредит на строительство арены), НФЛ сломалась с грустным заявлением: болельщики не хотят, чтобы «Рейдерс» уезжали из Окленда, но стадион слишком плохой и его будущее туманно, так что запретить переезжать в Лас-Вегас нельзя – там деньги, бизнес-план, классный и большой стадион в будущем.

Отказываться было глупо. Тем более в 2018-м ставки в США отменили закон, запрещающий проводить и рекламировать спортивные азартные игры, а НФЛ в первом же сезоне после разрешения заработала 35 миллионов долларов от спонсоров, связанных с азартными играми: казино, платный фэнтези, ставки и так далее. Сейчас НФЛ от таких сделок ежегодно получает 132 миллиона.

Прошло шесть лет.

В 2020-м открыли стадион «Аллегиант» за 2 миллиарда частно-государственных долларов. На нем играет «Лас-Вегас Рейдерс», а со следующего сезона сюда переедет и «Окленд Эйс», знаменитая бейсбольная команда, про которую сняли фильм Moneyball.

65 тысяч человек пришли на финал Золотого кубка КОНКАКАФ-2021 и товарищеское классико «Барселона» – «Реал» в 2022-м, которые проводили в Вегасе.

На стадионе «Аллегиант» прошли концерты BTS, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Imagine Dragons, Бейонсе, Элтона Джона, Тейлор Свифт и Эда Ширана, в феврале тут будет Супербоул, а летом – Кубок Америки.

В конце 2023-го по улице Стрип, главной магистрали Вегаса с крупнейшими казино, ездили болиды «Формулы-1», а в апреле в Вегасе –юбилейный ивент UFC 300.

Кажется, скоро будет и баскетбольная команда. Леброн Джеймс и инвесторы из RedBird Capital (владелец «Милана» и «Тулузы») и Fenway Sports Group (компания Джона Генри, владельца футбольного «Ливерпуля», «Бостон Ред Сокс» из МЛБ и «Питтсбург Пингвинс» из НХЛ) подтвердили, что хотят привезти в город и команду НБА, это стоит 5,5-6 миллиардов долларов.

«Кажется безумным, что я это говорю, но Вегас – это город спорта, – говорил Леброн. – Посмотрите на хоккейную команду, чемпионок в женском баскетболе, «Рейдерс», бейсбольные «Эйс» переезжают сюда. Только что была «Формула-1». Это просто город спорта! Надеюсь, когда-нибудь и я привезу сюда свою франшизу».

Фото: East News /CQ Roll Call via AP Images, Reno Gazette-Journal, Kirby Lee via AP, AP Photo/Jack Smith, Ethan Miller, Bob Kupbens/Icon Sportswire, Jared C. Tilton / Getty Images via AFP, AP Photo/Lennox McLendon; themint400.com/ ; Gettyimages.ru /Bettmann, Evans/Three Lions, Ethan Miller