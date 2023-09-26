Что важно знать о бое Фьюри и Нганну?

Всем привет! 28 октября в Саудовской Аравии в боксерском поединке сойдутся два супертяжа – чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри встретится с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Раскрутка кроссовера началась еще в 2022 году, когда Нганну был чемпионом в тяжелом весе. Но UFC запрещает бойцам выступать где-то еще – это стало одной из причин, почему Нганну отказался от нового контракта и ушел из промоушена в январе-2023. Уже через полгода он подписался с PFL, но дебютирует в новой лиге позже, чем выйдет на ринг.

Нганну кажется очевидным аутсайдером, потому что заходит на чужую территорию против сильнейшего тяжа современности. Нас ждет бой по классическим правилам бокса с тремя судьями на ринге, использующими 10-балльную систему оценки (если ничего не изменится). Нганну даже тренируется с Майком Тайсоном и хвалится, что прокачал работу на ногах.

Тайсон Фьюри так и не договорился с Александром Усиком по гонорарам, поэтому согласился на бой с Нганну, где точно хорошо заработает. Обе стороны прямо говорят, что в этом случае деньги > спорт. «Он получит в 20 раз больше своей самой высокой зарплаты. Если он победит, то навсегда обеспечит внуков», – сказал Фьюри.

Коллаборация бокса и MMA не новая история. Свежий пример – бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера в 2017 году, который привлек огромное внимание, но получился ожидаемым со стороны спортивной интриги. Нганну может мотивировать поединок Андерсона Сильвы против Хулио Сезара Чавеса-младшего, когда боец-MMA победил боксера.

В общем, нас точно ждет что-то интересное. А пока почитайте , как это вообще стало возможным. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию боя в Саудовской Аравии!