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Когда Фьюри было больнее всего: рассечение и кровь против Валлина и нокдауны от Уайлдера

Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
бокс бокс
Фьюри – Нганну
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Уязвимости короля.

28 октября в Саудовской Аравии чемпион WBC Тайсон Фьюри проведет бой против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну. Уже через пару месяцев его ждет поединок против Александра Усика.

Нганну только заходит в бокс, а Фьюри ни разу не проигрывал на профессиональном ринге (единственная ничья – в 2018 году против Деонтея Уайлдера), поэтому идет абсолютным фаворитом гибридного боя.

А когда Фьюри на ринге было действительно тяжело?

Апперкот себе в голову, жуткое рассечение и серия нокдаунов от Уайлдера

• Великий момент из Бирмингема. В 2009 году Фьюри победил Ли Свеби, а в четвертом раунде зарядил апперкот себе в голову. Это был его четвертый поединок на профессиональном уровне. Ранний Фьюри – еще с волосами:

• В 2013 году в бою против Стива Каннингема Фьюри оказался в нокдауне уже во втором раунде. Но в итоге победил нокаутом в седьмом:

• В декабре-2018 Фьюри провел бой против Деонтея Уайлдера и дважды улетел в нокдаун – в девятом и 12-м раундах. Но встал. Итог – ничья.

После этого Фьюри два раза победил Уайлдера нокаутом и забрал трилогию. Первая часть третьего боя получилась тяжелейшей – он снова падал в нокдаун:

• В 2019 году после ничейного боя с Уайлдером Фьюри нарвался на Отто Валлина (того самого, который недавно победил Мурата Гассиева) – выиграл единогласным решением судей, но получил жуткую сечку над правым глазом, которая залила лицо кровью.

Пять причин, почему у Нганну нет шансов против Фьюри

Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес в истории?

Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; Gettyimages.ru/David Becker; East News/AP Photo/Chase Stevens

1 комментарий

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lexx_sharingan
Он реально вставал после попаданий бронзового, и сам его нокаутировал в третьем поединке. Не скажу, кто ещё на такое способен среди тяжей сейчас. Мне кажется, у Тайсона раздвоение личности, и когда одна из них падает в нокаут, просто включается вторая и он встаёт. Использовал свои проблемы с психикой лучшим образом 😅
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