Как Фьюри проиграл русскому боксеру: отец переворачивал столы, а Тайсон называл «жирным»

Успех Максима Бабанина.

Тайсон Фьюри никогда не проигрывал на профессиональном ринге. Был близок в первом поединке с Уайлдером, когда упал в тяжелейший нокдаун. Или когда получил глубокое рассечение с Отто Валлином (наложили 47 швов). Но поражений нет, поэтому Фьюри – величайший тяжеловес современности.

Но на любительском ринге у Фьюри четыре поражения – в том числе россиянину Максиму Бабанину. Как это случилось?

Бабанин был толстым ребенком, в которого не верили тренеры. После школы работал в МВД, но выбрал бокс

В детстве Бабанин не походил на боксера: был толстым и страдал от буллинга в школе. Он занимался гандболом, где его ставили на ворота – как самого маленького и толстого. Бабанин хотел бегать по полю, но ему не разрешал тренер.

Дядя Бабанина был мастером спорта по боксу и переманил его в секцию. Когда мальчик уходил, тренер по гандболу съязвил: «Да какой из тебя боксер, ты себя видел хоть?»

Бабанина это обидело, поэтому он начал усердно тренироваться. Вскоре ездил по турнирам, откуда возвращался с медалями и кубками. Тренер по гандболу видел это и понимал, что ошибся. Доставалось от Бабанина и сверстникам:

«В детстве меня, маленького, пухленького, обижали. Как начал заниматься боксом, пошла обратка. Но бил кого-либо только за дело, хулиганом никогда не был. Лет в 16-17, конечно, всякое бывало. Многие нарывались, а я был не прочь помахать кулаками».

Бабанин вырос в поселке, а после первых успехов попал в школу олимпийского резерва в Волгограде. Он поступил в местную академию МВД России, после чего год отработал в органах. Бабанин выбрал бокс, хотя остался в структуре МВД, с которой связан до сих пор.

У Бабанина есть единоутробный брат, с которым они вместе тренировались с детства. Тот считался нокаутером и подавал надежды, но бросил. Бабанин же выбрал бокс, где уже в юниорах забрал главную победу в карьере.

Фьюри проиграл Бабанину по юниорам: был выше на 23 см, но не справился с напором – судьи дали разгромный счет

В 2007-м Бабанин встретился с Тайсоном Фьюри в финале юниорского чемпионата Европы. Он не выглядел угрозой: слишком низкий для тяжеловеса, с лишним весом. Бабанина прозвали «волгоградским Тайсоном», хотя он больше похож на Энди Руиса. Маленький и толстый, но скоростной и с хорошей реакцией.

В бою с Фьюри Бабанин был андердогом – поражала разница в росте (Фьюри – 206 см, Бабанин – 183 см). Он понимал, что будет сложно: «Помню, было четыре боя, мы дрались в финале, но мне тренер еще перед его полуфиналом сказал пойти и посмотреть. Удивился, когда увидел, что он такого роста. Если честно, я перед нашим боем переживал, понимал, что нужно отдать все силы».

Бабанин любит финтить, но в бою с Фьюри выбрал прямолинейную тактику: шел вперед с опущенной головой и бил. Удивительно, но на молодом Фьюри она сработала: «Смешно сейчас звучит, но я просто шел вперед, опустив голову, и бил со всех рук. Помню, он держал на передней руке и встречал правым снизу. Этот удар ощущался. И на ногах он постоянно убегал, было тяжело его догнать».

В любительском боксе повышенная интенсивность из-за четырех раундов, поэтому напор работал. Флегматичный Фьюри ничейно отбился первый раунд, но во втором и третьем не справился. Бабанин победил с крупным счетом 24:11, а Фьюри признал поражение. Но было непросто:

«Помню, как он мне больно сделал. Где-то в четвертом раунде мне снизу как дал в челюсть – я подумал, что у меня нижние зубы выпали! Но отстоял концовку, и бой закончился».

На пьедестале Бабанин стоял первым, но на фото был ниже Фьюри из-за роста. Для Бабанина эта победа стала главной в карьере: в 2015-м он стал чемпионом России, но главную мечту – попасть на Олимпиаду – так и не реализовал. Он несколько раз был близок, но всегда чего-то не хватало.

Бабанин застрял в любительском боксе из-за тренера, который мечтал об Олимпиаде. Он побеждал Джо Джойса и хотел реванш с Фьюри

Бабанин до 30+ лет застрял в любительском боксе, в чем винил тренера. Тот не любил профессиональный бокс, поэтому настраивал против перехода. Фьюри ушел в профи после поражения Бабанину – тот жалеет, что этого не сделал:

«Считаю, что задержка с переходом в профессионалы стала моей большой ошибкой. Мой тренер был взрослый мужик, почти 50 лет в боксе. Он заточен на любительский бокс, а в профессиональном не понимает, вот и не хочет отправлять туда учеников.

Когда я в 2007-м победил Фьюри, мне предлагали перейти в профессиональный бокс. Тренер говорил: тебя в профессионалах будут использовать, станешь мальчиком для битья за $100. Будешь драться не только с боксерами, но еще и с огромными парнями из американского футбола. И станешь потом ходить, воробьям дули крутить.

Вот я и не решился, совсем молодой был еще. Потом Олимпийские игры меня затянули, хотелось добыть награды. Но не получилось. Если время вернуть назад, ушел бы в профессионалы намного раньше. Говорят, супертяжи поздно созревают. Вот я такой».

Когда Фьюри победил Кличко и собрал пояса в профессиональном боксе, Бабанин все еще ездил по любителям. По его словам, он собрал под 300 боев за карьеру, многие из которых даже не вошли в статистику. В 2016-м Бабанин выиграл турнир в Эйндховене, куда посмотреть на него приехал Фьюри.

Это был тяжелый год для Тайсона: после победы над Кличко на него обрушились депрессия, алкоголь и наркотики. Возможно, он вспоминал прошлое и решил посмотреть на Бабанина. Тот узнал о приезде и перенервничал – считает, что показал очень слабый бой, когда Фьюри был на трибунах.

«Когда мне сказали, что Фьюри, узнав, что я выступаю на турнире в Эйндховене, готов приехать и встретиться со мной, то я сперва не поверил. Усмехнулся даже – где я, а кто он! Мы нигде не пересекались с ним после победного финала. Я остался в любительском боксе, а он перешел в профессионалы, где выиграл все титулы.

Фьюри, видимо, до сих пор помнит то поражение, которое оказалось последним в его карьере. Я готовился к своему первому поединку, когда Тайсон появился в зале. Он остался обычным парнем, первым подошел ко мне и сказал: «Привет!» А после боя одним из первых поздравил меня с победой. Конечно, мы пообщались…» – вспоминал Бабанин.

Межрегиональное бюро Федерации бокса России заявило, что Фьюри предложил Бабанину реванш в Амстердаме. Этого не случилось, потому что у него планировался реванш с Кличко. Но Бабанин всю карьеру мечтал о еще одном бою с Фьюри, считая, что справился бы лучше других претендентов.

Фьюри не признает поражение Бабанину и называет соперника жирным. Его отец устроил дебош, а рефери признал несправедливость результата

Фьюри не говорит про Бабанина, но упомянул его в автобиографии. Оказалось, он не признает поражение: считает, что его обокрали судьи, а соперника называет «жирным русским». Хотя на видео боя сказал, что проиграл:

«Я прошел всех соперников на пути к финалу, в котором встретился с жирным русским по имени Максим Бабанин. Я легко побил его, отправив в два стоячих нокдауна, но вот решения в свою пользу так и не дождался. Очередной кошмарный вердикт и пример судейства, из-за которого у любительского бокса плохая репутация. Мой отец, Стив, как и вся команда, были в ярости.

Отец вышел из себя и начал переворачивать столы и телевизионные мониторы, чем не на шутку перепугал судей и организаторов, сидевших около ринга. Но мы были бессильны. По крайней мере, я точно знал, что победил вне зависимости от судейского решения – такое в моей карьере произошло не в первый и не в последний раз.

10 лет спустя я случайно столкнулся с англичанином, который был рефери в той схватке (сейчас он мэр Кендала), и он напомнил мне, что в тот вечер меня несправедливо лишили победы».

Фьюри признает только одно поражение: «Было понятно, что моя любительская карьера подходит к концу. У меня была 31 победа в 35 боях, и, на мой взгляд, только одно поражение было заслуженным – когда я проиграл соотечественнику Дэвиду Прайсу в финале северо-западного дивизиона Чемпионата Ассоциации любительского бокса среди взрослых боксеров в 2006-м в Манчестере. Я отправил его в нокдаун во втором раунде, но он явно обошел меня по очкам и победил, будучи гораздо более опытным бойцом».

Бабанин считает, что в России не развит профессиональный бокс, что притормозило его карьеру. В Британии боксеры проводят пару десятков боев и сразу переходят в профи. Бабанин застрял в любителях почти на 300 боев. Хотя в 2015-м побеждал, к примеру, Джо Джойса, который стал звездой в профессионалах (несмотря на последние два поражения китайцу Чжан Чжилею).

В 2021-м Бабанин все-таки перешел в профессиональный бокс. Сейчас он на контракте с RCC, где дерется с низкорейтинговыми соперниками, иногда мечтая о втором бое с Фьюри. Они не переписываются, но однажды Фьюри, по чьей-то просьбе, записал Бабанину видео, в котором пожелал успехов в профессиональной карьере.

Бабанин уверен, что победил Фьюри. Он предлагает всем пересмотреть бой и посчитать очки: «Он может что угодно говорить, но пусть просто посмотрит бой. Видео есть везде. Даже у меня на странице. Пусть посмотрит и выскажет свое мнение.

Мы с ним виделись после моей победы над ним. В 2016 году на турнире в Нидерландах. Уверен, что если бы у него были вопросы ко мне, он бы не промолчал. Мы с ним немного побеседовали, сфотографировались и ничего такого не было. На тот момент он уже победил Владимира Кличко».

Бабанин болеет за Фьюри и считает, что у Нганну нет шансов. Сам готовится к очередному бою в RCC – сейчас рекорд в профи 6-0. Последним соперником был Герман Скобенко (6-14) – боксер с Донбасса, который дерется на голых кулаках в Top Dog. До этого опытный Юрий Быховцев (10-27), проигравший 13 боев подряд.

Бабанин выбирает соперников полегче, потому что привыкает к профессиональному боксу и с 2020-го работает руководителем Федерации бокса Волгоградской области. Трудностей много, но он справляется, хотя и задумывается об уходе из бокса:

«Если честно, совмещать бокс и федерацию непросто. Когда только стал руководителем, было проще – свежие эмоции и так далее. Но когда идет подготовка к бою, становится действительно тяжело: отвлекают какие-то разговоры, плюс нужно искать финансовую помощь, чтобы отправлять спортсменов на сборы и соревнования».

«Русский, побеждавший Фьюри» – фишка для поп-ММА. Но пока Бабанин дерется в RCC за скромные гонорары. Он согласился подраться с Дациком весной, но бой сорвался. Пока громких соперников не планируется.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; РИА Новости/Александр Кряжев; instagram.com/maksimbabanin