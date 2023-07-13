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Нганну катастрофически не хватает навыков в боксе. Против Фьюри нет шансов

Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
бокс бокс
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Фьюри - Нганну
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Сумасшедшая сила не поможет.

Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри наконец-то договорились и 28 октября проведут бой по боксерским правилам. У Нганну слабый бокс и никаких шансов на победу.

На самом деле он не победит вообще никого из топов тяжелого веса по правилам бокса. Вот почему.

У Нганну слабая защита. Его блок уязвим для джебов, а работа корпусом ограниченная

В большинстве боев Нганну не получал никакого сопротивления в стойке. Соперники опасались подходить на расстояние удара рукой сами, стараясь контрить попытки Нганну. Некоторые, как Деррик Льюис, держали его на расстоянии с помощью киков. Но были и моменты, когда оппоненты доставали Нганну джебами.

Миочич пробил джеб около сетки, Нганну пытался сделать оттяжку, но сильно запоздал с реакцией.

Здесь с оттяжкой уже лучше, но джеб Сирила Гана все равно достиг цели. Помимо джебов, в первом бою с Миочичем у Нганну были проблемы и с прямыми ударами. В целом Миочич нанес 37 из 52 выброшенных ударов (71%). По карьере у Нганну 41% защиты от ударов – очень низкий показатель.

Блок Нганну – слишком широкий. Между его руками остается много пространства для атаки джебом, и для боксерского поединка это необходимо изменить. Еще одна проблема – линейность. Его работа корпусом в защите – в основном оттяжки и отскоки. Мало нырков и очень мало уклонов. И если в ММА это не так страшно, то в боксе может стать критическим моментом.

Футворк Нганну слишком простой и прямолинейный. Попасть по Фьюри – сложно

Линейность Нганну распространяется и на этот аспект его ударки. Нганну очень быстро сокращает дистанцию, умеет держать ноги под собой, что важный фактор для таких сокрушительных нокаутеров, как он, но в остальном футворк достаточно скуден.

Вне сокрушительных серий ударов и попыток оторвать оппоненту голову Нганну передвигается на плоской стопе. Он практически никогда не использует челноки, не прыгает на носках, часто просто ходит пешком, не в стойке.

Это приводит к тому, что он не достает соперников, у которых хороший футворк и защита, как в первом бою с Миочичем или Ганом. У Нганну ужасающе низкий процент попаданий в карьере – 41%. Для сравнения: у Джуниора Дос Сантоса (базового боксера) – 48%, у Кейна Веласкеса – 57%, у Даниэля Кормье – 61%.

Есть контраргумент – Нганну не нужно много раз попасть, чтобы вырубить. Да, в ММА это действительно так. Но в боксе большие боксерские перчатки, которые смягчают сам удар и помогают в защите. Большие перчатки позволяют эффективнее перекрываться в высоком блоке, что помешает нокаутирующей силе Нганну.

Главная проблема – Нганну физически не готов к боксу. Он не выдержит 12 раундов с профессионалом

Многие вспоминают Деонтея Уайлдера как пример того, что боксер со слабой техникой, но с огромной силой может добиваться успеха. Правда в том, что Уайлдер умеет боксировать и делает это очень хорошо. Он ездил на Олимпиаду, где выиграл бронзовую медаль, занимался боксом с 20 лет и побеждал достаточно сильных боксеров перед поединком с Фьюри – но тот настолько хорош и уникален, что заставил выглядеть слабым боксером на собственном фоне.

Уайлдер бьет значительно сильнее Нганну и, что самое главное, легче практически на 20 кг. Он генерирует силу не за счет мышечной массы, а за счет скорости, техники и огромных рычагов. Сила Нганну идет от его мощи, а это потребляет очень много кислорода. Если он будет работать в высоком темпе (а против Фьюри по-другому не получится), то выдохнется в пределах шести раундов.

Сложно переучиться с ММА на бокс, даже если речь про Фрэнсиса Нганну – чистого панчера. Другая работа ног, защита, распределение энергии, даже удары. В течение карьеры во время боев и спаррингов бойцы из смешанных единоборств сталкиваются с ударами ног, клинчем, бросками, работой в партере. Это сказывается на реакции на удары и рефлексы.

Кто из нынешнего ростера UFC действительно хорош в боксе?

🥊 Макс Холлоуэй. Холлоуэй – самый объемный боксер в UFC. Да, Алекс Волкановски его перебивал, но делал это с помощью киков, клинча и борьбы. По чистому боксу Холлоуэй впереди: у него отличный футворк, скорость, точность, одно из лучших кардио в UFC. Хромает защита – Холлоуэй на первом месте по количеству пропущенных ударов в голову за всю историю промоушена. При этом ни разу не был в нокдауне.

🥊 Петр Ян. Несмотря на серию неудачных выступлений, Петр Ян остается топовым боксером. Главная сила Яна – футворк. Его ноги всегда под ним, он практически не проваливается, отлично сокращает дистанцию и прижимает к сетке. При защите Ян использует боксерский высокий блок, часто полностью перекрываясь во время атак соперников. Выделяется и сила удара – Ян лидер легчайшего веса по количеству нокдаунов за карьеру.

🥊 Дастин Порье. Порье, как и Ян, использует технику защиты из бокса. Но если Ян использует глухую защиту в высоком блоке, то Порье опирается на филли шелл – технику Флойда Мейвезера.

Задняя рука Порье блокирует хуки и парирует джебы, передняя рука закрывает торс, а плечо передней руки закрывает челюсть от ударов левой рукой. Порье хорош не только в защите. Он очень терпеливый контрпанчер, который силен и в техничных перестрелках, и в рубках, как против Чендлера или Гейджи.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Фото: Louis Grasse/Global Look Press; Gettyimages.ru/Douglas P. DeFelice

4 комментария

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Просто Космос
Ответ Viktor Larzev
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Да что ты черт побери такое несёшь!
Если это не олимпиада , то это шоу. Так везде . В том же мма такого больше в миллион раз.
Шовхал не даст соврать😹
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vitals21
Вместо боя с Усиком, мы получим эту хренатень с Нганну...
+2
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Виталий А.
У Нганну ноль шансов не то что против Фьюри,у него ноль шансов даже против околотопового крузера.
+1
-1
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Просто Космос
Здравствуйте, меня зовут Артём(автор статьи) и сегодня я расскажу вам почему человек, что всю жизнь побеждает в проф боксе, победит в боксе того , кто не провел в нем ни одного поединка.
Спасибо, Артём!
Ждём разбора , почему лучшие футболисты мира не завоюют золота на олимпиаде по спринту или марафону.
+1
-1
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Viktor Larzev
Комментарий удален модератором
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