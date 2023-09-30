👑 Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес в истории?

Мнение Андрея Голышева.

28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, а через пару месяцев проведет бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе против Александра Усика.

Можно ли считать Фьюри главным тяжем современности и истории бокса уже сейчас?

Фьюри – это невероятная скорость и техника при огромных габаритах

«Посмотрите на Тайсона Фьюри. Вы будете спорить, что он непобежденный и непобедимый чемпион-тяжеловес прямо сейчас на этой планете… И даже в истории? Думаете, у Марсиано были бы шансы против него? Думаете, у Джека Демпси были бы шансы? Это великие бойцы. В сравнении с Тайсоном они бы выглядели мухами».

Так высказался американский комментатор Джим Лэмпли. Прав ли он?

Тайсон Фьюри – уникальное сочетание невероятных габаритов со скоростью, боксерским интеллектом и техникой. Он идеально использовал преимущество в размахе рук, раздергал и перебоксировал Владимира Кличко – бойца, который сам делал ставку на антропометрию и дистанционный бокс.

В спорной ничьей с Уайлдером этот стиль по-прежнему работал, но мощь противника оказалась слишком весомым фактором. Фьюри должен был безупречно защищаться 12 раундов, чтобы победить по очкам. Он мог это сделать, но не хотел – предпочитал раскрываться и дразнить Уайлдера.

В итоге – два нокдауна. Зато весь мир узнал о еще одном достоинстве Фьюри – невероятной держалке. После тяжелейшего нокдауна от главного панчера современности он поднялся и не выживал остаток раунда, а сам пошел в атаку.

Для рематча Фьюри объединился с Шугар Хиллом Стюардом (племянником Эмануэля Стюарда) и перепридумал стиль: набрал массу и превратился в серьезного панчера. Фьюри перевесил Уайлдера почти на 20 кг и вместо оборонительного бокса, как в первом бою, задавил мощью.

Заряженный Фьюри образца рематча с Уайлдером, скорее всего, дал бы конкурентный бой любому тяжеловесу в истории.

Выходит, Лэмпли прав?

Скорее нет.

Иногда размер играет против Фьюри, самый сложный соперник – бывший крузервейт

Бессмысленно сравнивать спортсменов современности и 50-летней давности – первые всегда окажутся больше и атлетичнее. Улучшились жизненные условия, изменился подход к питанию и тренировкам. Но дело даже не в размере, а в том, как его использовать.

Фьюри сам говорил, что испытывает больше трудностей с небольшими, подвижными оппонентами. Яркий пример – бой против Стивена Каннингема в 2013 году, бывшего крузера, который отправил Фьюри в нокдаун правым оверхендом.

«Он все время ускользал, я не мог как следует попасть. Он быстро двигался, весил всего 94 кг… То, что я обычно делаю хорошо – боксирую, двигаюсь, уворачиваюсь – не работало против Каннингема, потому что он был быстрее меня… Он был лучше во всем и уронил меня, хотя и не обладал особой мощью».

Фьюри пришлось отбросить бокс и измотать противника давлением и борьбой. В седьмом раунде он донес плотный удар по корпусу, а затем отогнул голову Каннингема рукой и нокаутировал его правым хуком. Фьюри перестроился и победил, но до сих пор считает этот бой самым сложным в карьере.

Так что меньшие габариты бойцов прошлого могли бы им помочь, дать преимущество в скорости и мобильности. Не говоря уже о небольших взрывных боксерах, таких как Майк Тайсон и Эвандер Холифилд, которые привыкли рвать дистанцию и побеждать высоких соперников.

Лэмпли и сам говорит об этом, рассуждая о предстоящем поединке Фьюри с Усиком: «… Если кто и доставит Фьюри неудобства, это будет маленький, техничный контрпанчер, как Усик. Он будет быстрее Тайсона, сможет подскакивать и отходить. Он будет двигаться из стороны в сторону и станет сложной мишенью, в отличие от Уайлдера, который шел вперед».

Фьюри сместил двух чемпионов, но часто предпочитает боксу шоу

Если отбросить воображаемые поединки с чемпионами прошлого, статус Фьюри можно оценить с точки зрения достижений. Он прервал длинные беспроигрышные серии сразу двух чемпионов. До боя с Фьюри Владимир Кличко не проигрывал 11 лет, а Деонтей Уайлдер был непобежденным и провел 10 успешных защит пояса WBC.

В остальном резюме Фьюри довольно скромное, следующие по значимости соперники – Диллиан Уайт, Отто Валлин и Дерек Чисора, с которым Фьюри зачем-то провел целую трилогию.

Сложно не отметить, что Фьюри – человек настроения. Он может 12 раундов возиться с малоизвестным Валлином и чуть не проиграть из-за рассечения, но за семь раундов переехать непобежденного чемпиона Уайлдера. Фьюри настолько же боксер, насколько и шоумен – отсюда его увлечение рестлингом, желание биться с Фрэнсисом Нганну, вечные разговоры о завершении карьеры.

Мухаммеда Али тоже упрекали в фиглярстве и участии в нелепых представлениях вроде боя с борцом Антонио Иноки. Но Али продолжал встречаться с сильнейшими молодыми бойцами на протяжении всей 20-летней карьеры: от Сонни Листона до Ларри Холмса и Леона Спинкса.

Фьюри заинтересован только в самых крупных и денежных боях, а в промежутках вполне готов встречаться с откровенно слабой оппозицией. Даже к третьему бою с Уайлдером его принудили через суд. Он не войдет в историю доминирующим чемпионом, как Джо Луис или Ларри Холмс, которые год за годом били каждого нового претендента.

Но в случае победы над Александром Усиком точно закрепит за собой статус сильнейшего тяжеловеса последнего десятилетия или даже двадцатилетия. А место среди величайших бойцов в истории определится уже после завершения карьеры.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Ethan Miller, Robert Cianflone, Julian Finney