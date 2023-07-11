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Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
бокс бокс
Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
Фьюри - Нганну
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Выясним, кто из нас самый опасный ублюдок».

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну и действующий чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри 28 октября проведут боксерский бой в Саудовской Аравии – стороны тяжеловесов подтвердили это официально.

Как так получилось?

Из-за запрета боксировать Нганну поругался с UFC и ушел. Их бой с Фьюри раскручивался больше года

В январе-2023 Фрэнсис Нганну ушел из UFC и оставил вакантным титул в тяжелом весе. Президент промоушена Дана Уайт говорил, что Нганну отказался от самого выгодного контракта среди тяжей – потому что хотел проводить бои по боксу и требовал различные улучшения (например, страховку и место в руководстве).

В мае Нганну говорил, что его команда общалась с компанией Floyd Money Team [бренд Флойда Мейвезера]: «Я всегда мечтал заполучить Тайсона Фьюри, но сейчас он не совсем доступен. Моя цель – провести подготовительный бой в этом году. Как минимум один до начала следующего года».

После ухода Нганну из UFC он развивал тему по бою с Фьюри, хотя по дебюту в боксе говорил о вариантах с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Сам Фьюри рассказывал, что у их боя есть потенциал и заинтересованность спонсоров с Ближнего Востока.

Раскрутка началась еще в момент, когда Нганну в 2022 году победил Сирила Гана и восстанавливался после травмы. Тогда говорилось о возможном боксерском бое против Фьюри, но в перчатках по MMA: «Мы выясним, кто из нас самый опасный ублюдок на планете».

В мае-2023 Нганну подписал контракт с PFL, но в боксе дебютирует быстрее, чем в новом промоушене. Руководство не запретило ему проводить боксерские поединки и дополнительно зарабатывать – именно это Нганну требовал от UFC по новому контракту.

Фьюри и его команда говорили, что рассматривают Нганну как основной вариант в случае сорванных переговоров с Александром Усиком. Команда Усика подтвердила, что подписала контракт на бой, но даты и условий до сих пор нет. Поединок с Нганну состоится быстрее.

«Это будет бой на века». Фьюри и Нганну подерутся по классическим правилам бокса, будет ли пояс WBC на кону – неизвестно

Боксерский бой в тяжелом весе между Фьюри и Нганну пройдет в Эр-Рияде 28 октября. Сначала информацию подтвердили авторитетные журналисты Майк Коппинджер и Ариэль Хельвани, после – выступил менеджер Нганну Маркел Мартин: «Он снова бросил вызов трудностям. Мы это сделали».

Как отмечается в пресс-релизе, о котором сообщил Хельвани, бой пройдет по классическим правилам бокса с тремя судьями на ринге, использующими 10-балльную систему оценки. Промоутер Александра Усика Александр Красюк раскритиковал Фьюри и призвал WBC лишить его титула. Президент WBC Маурисио Сулейман на данный момент не комментировал, будет ли на кону стоять пояс.

Оба бойца уже высказались по предстоящему поединку:

• Тайсон Фьюри: «Этот парень должен быть самым сильным боксером в мире, но посмотрим, как он отреагирует на удары большого «Цыганского короля». Я с нетерпением жду, чтобы показать, что «Цыганский король» – величайший боец поколения. Это будет бой на века».

• Фрэнсис Нганну: «Никогда не сомневайтесь в человеке с надеждой и верой».

Сколько заработают спортсмены – неизвестно. Менеджер Али Абдель-Азиз говорил, что за бой в боксе Нганну хочет получить $30 млн. По словам Фьюри, он ожидает, что за их поединок Нганну получит в 10-50 раз больше, чем зарабатывают бойцы UFC.

При этом в июне сам Фьюри рассказывал, что получил предложение от UFC о гибридном бое с чемпионом тяжелого дивизиона Джоном Джонсом: «Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер? А? Вот, как сильно я ценю этих двух бомжей».

На ринг уже выходили Конор и Андерсон Сильва, но в таких гибридных боях мало интриги

Главный кроссовер бокса и ММА – бой Конора и Флойда в 2017-м. Эксперимент привлек зрителя, но не стал жанром – из-за отсутствия интриги. Даже топовые ударники из ММА теряются на ринге. Как и боксеры – в клетке: когда легендарный Джеймс Тони подрался в UFC, Рэнди Кутюр финишировал его в первом раунде.

Чтобы была интрига, бойцу ММА дают преимущество: так Витор Белфорт (44 года) в 2021-м нокаутировал Эвандера Холифилда (58 лет). Без форы тяжелее: чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов проиграл нокаутом боксеру Дмитрию Кудряшову – обоим было 36 лет.

Главная победа ММА против боксеров – триумф Андерсона Сильвы. Великий экс-чемпион нахватал поражений в UFC, но на ринге победил экс-чемпиона мира по боксу Хулио Сезара Чавеса-младшего, которого был старше на 11 лет.

В остальном поп-бокс живет благодаря Джейку Полу, который показал, что даже боксер-новичок может побеждать возрастных экс-бойцов UFC на ринге.

«Его раздутое эго вышло из-под контроля». Нганну нашелся в PFL и, вероятно, стал самым высокооплачиваемым бойцом

Фото: Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy, Warren Little, Christian Petersen

2 комментария

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K. Eropegov
Такие бои не очень хорошо пахнут, но вот что было бы действительно интересно -- посмотреть двухраундовое противостояние боксёра с ммашником: бой в ринге и схватка в клетке. Интересно, сделают ли такое когда-нибудь (именно чтобы заранее было известно, что противостояние двухсерийное).
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aleks9600
Что действительно все хотели увидеть, так это бой Цыгана с Усиком, а не это (
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