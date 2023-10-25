Промоутеру Фьюри – 91 год. Полвека курит марихуану и работал еще с Али

Организовал около 700 чемпионских боев.

Никто не работает в боксе так долго, как легендарный промоутер Боб Арум. Ему 91 год, а он по-прежнему продюсирует крупные бои. Благодаря Аруму мы увидим, как Тайсон Фьюри за пару месяцев подерется с Александром Усиком и Фрэнсисом Нганну.

Арум конфликтовал с Доном Кингом и Оскаром Де Ла Хойей и до сих пор остается самым успешным промоутером в истории бокса.

Но как он остается активным в таком возрасте?

Арум организовывал бои еще для Мохаммеда Али. Активен почти 60 лет

Первый клиент Боба Арума – Мохаммед Али. Их сотрудничество началось в 1966 году. Арум предложил Али гонорар в размере 50% от доходов с турнира, тогда как тот получал 30%. Но Али отправил Арума в Чикаго для знакомства с тренером и лидером религиозной организации «Нация ислама» Элайджей Мохаммедом.

«Когда я туда попал, Элайджа рассказывал о белых дьяволах, космических кораблях и прочей ерунде. Он говорил где-то 15 минут. Потом остановился и перешел к делу. Его интересовало мое прошлое. Я никогда не чувствовал никакого антисемитизма от Элайджи. Негатив к белым, да. Но эти ребята не видят разницы между итальянцем и евреем», – рассказывал Арум.

Элайджа Мохаммед разрешил Аруму работать с Али. Изначально Арум думал, что организует для Али один поединок и уйдет из промоутерства, но получилось 25. Тогда ему было 35 лет.

«До первого боя с Али я даже не видел ни одного поединка. Не фанател от бокса. Помню, в детстве прослушал пару радиопередач, когда дрался Джо Луис – вот так далеко я зашел! Но никогда не слышал о Рэе Робинсоне, Джейке Ламотте и других парнях», – признавался Арум.

После активной работы с Али промоутерская карьера Арума не закончилась. 80-е ассоциируются с легендарной четверкой Леонард-Хаглер-Хернс-Дюран, с которыми работал Арум. В 90-х он же занимался возрождением карьеры Джорджа Формана, ставшего тогда самым возрастным чемпионом мира.

Когда Форман побил Майкла Мурера и стал чемпионом, первым его обнял именно Арум. Хотя по боксерскому уровню 45-летний Форман – посредственный боец, но промоутерская интуиция не подвела. Параллельно Арум вел карьеры Оскара Де Ла Хойи, Эрика Моралеса, Джонни Тапиа и Флойда Мейвезера.

Вскоре Де Ла Хойя и Мейвезер ушли от Арума, заработали без него сумасшедшие деньги и открыли промоутерские компании. Но Golden Boy Promotions и Mayweather Promotions постепенно затухают (компания Мейвезера на грани закрытия, потому что оттуда ушли почти все денежные клиенты), а Top Rank Арума – одна из самых желанных компаний для всех проспектов.

В нулевые Арум раскрыл потенциал Мэнни Пакьяо, сделав его одним из величайших боксеров в истории. Уже в 2010-х к нему пришли Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Оскар Вальдес, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик и Шакур Стивенсон. В каждую эпоху Арум работал с суперзвездами. Так, с 1966 года Арум организовал больше 2,1 тысячи турниров и около 700 чемпионских боев. Поэтому еще в 1999-м его включили в Международный зал славы бокса.

Сейчас главный актив Арума – Тайсон Фьюри, которого он сравнивал с Мохаммедом Али: «Вы можете назвать его эксцентричным и нестандартным, но я считаю это [работу с Фьюри] весельем, это уморительно. Он очень умный парень, и мне нравится с ним общаться. Потрясающая личность, как и Али».

До 30 лет Арум вообще не смотрел бокс, а после прихода в индустрию закурил марихуану

Арум никогда не был спортсменом и до 30 лет ни разу не смотрел бокс. Причина – в религии: «Бои проходили по пятницам. Я из ортодоксальной еврейской семьи, а в пятницу вечером начинался Шаббат, поэтому нам не разрешали включать телевизор».

Но в бизнесе Арум почти 60 лет. Несмотря на возраст, он активен. Арум признавался, что употребляет марихуану приблизительно с тех же пор, что и работает в боксе:

«Когда у меня есть свободное время, я иногда курю. В США в большинстве мест она легальна и помогает расслабить мозг. Слава Богу, в таком возрасте я сохранил все способности и, самое главное, память, поэтому могу заново переживать те встречи, которые произошли много лет назад».

При этом Арум предостерег молодежь от курения – он заявил, что марихуана полезна людям старше 30 лет: «Я начал [употреблять марихуану] в 1966 году. Молодежь не должна этого делать, потому что ее мозг только формируется. Но в 1966 году мне было за 30. Я не употребляю на работе – только во время отдыха».

В 2012 году Хулио Сезар Чавес-младший получил девять месяцев дисквалификации и крупный штраф после боя с Серхио Мартинесом, когда сдал положительный тест на марихуану. Арум, который в то время занимался карьерой Чавеса, призывал исключить ее из числа запрещенных препаратов.

«Мне жаль, что его тест дал положительный результат, но не осуждаю парня за то, что он выкурил косяк за месяц до боя, чтобы уснуть. Что, черт возьми, произошло? Давайте будем честными. Давайте не лицемерить.

Мошенничество, препараты, улучшающие показатели – это неправильно. Курить косяк за месяц до боя? Проведите опрос. Как вы думаете, какой процент людей, которые выкурили косяк за последний месяц? Так что давайте будем реалистами, ##### [блин]!» – заявил Арум.

Сейчас Арум преодолевает большие расстояния на инвалидной коляске, но не собирается уходить из бокса

Арум плохо слышит левым ухом. Поэтому люди обращаются к нему, стоя с правой стороны. Единственный раз Арум лежал в больнице в 1994 году. Тогда он травмировал ахиллово сухожилие во время игры в теннис.

В 2022 году Арум переболел коронавирусом и пропустил бой между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом на «Уэмбли». В то время он призывал всех бойцов вакцинироваться, за что критиковал Теофимо Лопеса, когда тот сдал положительный ПЦР-тест перед боем с Джорджем Камбососом.

«Мы говорим всем нашим бойцам: «Ребята, вы деретесь за большие деньги, а промоутеры выкладывают большие суммы. Прививайтесь, чтобы не заразиться ковидом». Фьюри привит. Я недавно разговаривал с менеджером Шелли Финкелем, и он сказал, что Уайлдер полностью вакцинирован. И их угловые тоже привиты. Это и есть ответственность», – сказал Арум.

Сейчас у Арума больное колено. Из-за этого ему сложно преодолевать большие расстояния. Например, в аэропорту, он перемещается на инвалидной коляской, которую предложила использовать жена. Сначала не нравилось, но потом согласился: «Всегда смотри на то, что можно облегчить».

«Я не могу бегать и ходить так далеко, как раньше. Но важно, что мой ум такой же острый, а это самая важная мышца в теле. С возрастом хочется сказать: «Ну и хрен с ним, я не могу этого сделать». Или «не хочу давать интервью». Или «не хочу идти на пресс-конференцию», – признался Арум.

Его 90-летие выпало на неделю, когда прошел бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми на Madison Square Garden. Во время турнира на арене показали видеоролик, где легендарные боксеры поздравляли Арума с юбилеем. А Тайсон Фьюри прилетел в Нью-Йорк, чтобы лично поздравить босса и спеть American Pie на ринге.

В 2021 году Арум говорил, что не собирается уходить на пенсию и хочет дожить до 100 лет: «Если Бог даст мне возможность прожить еще столько же и оставаться активным еще 10 лет, то, пока буду в состоянии, продолжу организовывать бои. Если я стану инвалидом, то, конечно, это другое дело. Но никогда не уйду на пенсию добровольно. Я слишком люблю это дело».

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; AFP/Ethan Miller