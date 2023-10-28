Пять причин, почему у Нганну нет шансов против Фьюри

Ждем нокаут?

28 октября в Саудовской Аравии чемпион WBC Тайсон Фьюри проведет бой против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

Нганну впервые проведет поединок в боксе. Почему у него совсем нет шансов?

Разница в технике

Фьюри – один из самых техничных супертяжей в боксе, конкурировать с ним сейчас может только Александр Усик.

Нганну – мощный панчер, но никогда не отличался техникой даже по стандартам смешанных единоборств. Он практически не двигается на ногах, поэтому в боксе ему будет еще тяжелее доносить удары.

Фьюри может все 12 раундов кружить по рингу и боксировать на дистанции, как делал это с Владимиром Кличко. Нганну остается только занять центр ринга, выманивать противника и рассчитывать на точный контрпанч.

Низкая выносливость Нганну

Фрэнсис Нганну – гора мышц, это и позволяет ему вырубать соперников одним ударом. Но они забирают огромное количество кислорода, после одного-двух раундов в UFC Нганну обычно уже тяжело дышал. В боксе этих раундов будет 12 – пусть и трехминутных.

Велика вероятность, что Нганну сразу пойдет в атаку и выдохнется к четвертому раунду, а достоять до конца под ударами Фьюри будет очень сложно. «Он не продержится, у него слишком хорошее тело, – говорил Фьюри. – Я потрогал его, и он весь был твердый. Тогда я понял, что ему не победить».

Фьюри уже боксировал с главным панчером бокса

Фьюри провел три поединка с Деонтеем Уайлдером – самым опасным панчером современного бокса. Две их встречи закончились досрочной победой Фьюри, а одна – спорной ничьей.

На первый бой Фьюри вышел после трехлетнего простоя и все равно перебоксировал противника: нанес больше ударов в 9 раундах из 12. Если бы не один из нокдаунов, то он бы выиграл раздельным решением.

Зато все узнали, что Фьюри отлично держит удар. Он умеет боксировать с панчерами и быстро восстанавливается после тяжелых ударов. Все это очень плохо для Нганну, который еще и не имеет боксерской базы, в отличие от Уайлдера.

Боксерские перчатки

Нганну пока что нокаутировал соперников в четырехунцевых перчатках для смешанных единоборств. Нанесет ли он такой же урон в 10-унцевых боксерских перчатках? В них больше наполнителя, который поглощает часть энергии удара. У них больше площадь соприкосновения, что делает удар менее акцентированным и жестким. Это не такой важный фактор, как техника, с которой будет наноситься удар, но имеет смысл.

Бокс – другой вид спорта

Самый главный и очевидный фактор: Фрэнсис Нганну не боксер. Как показал поединок Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером – человек, который сильно и точно бьет, необязательно преуспеет в боксе. Это другой вид спорта, в котором больше ограничений и куда больше тонкостей. Из этих тонкостей в итоге и складывается превосходство одного боксера над другим.

Боец смешанных единоборств на протяжении карьеры просто не может уделять столько внимания боксу. Он должен действовать в нескольких пластах сразу и готовиться к ударам ногами, локтями, переводам в партер, борьбе. Это не значит, что у бойца ММА нет ни единого шанса против любого боксера. Но против лучшего тяжеловеса последнего десятилетия – пожалуй, нет.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Mike Lawrie