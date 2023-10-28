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Пять причин, почему у Нганну нет шансов против Фьюри

Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
Фьюри – Нганну
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Ждем нокаут?

28 октября в Саудовской Аравии чемпион WBC Тайсон Фьюри проведет бой против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

Нганну впервые проведет поединок в боксе. Почему у него совсем нет шансов?

Разница в технике

Фьюри – один из самых техничных супертяжей в боксе, конкурировать с ним сейчас может только Александр Усик.

Нганну – мощный панчер, но никогда не отличался техникой даже по стандартам смешанных единоборств. Он практически не двигается на ногах, поэтому в боксе ему будет еще тяжелее доносить удары.

Фьюри может все 12 раундов кружить по рингу и боксировать на дистанции, как делал это с Владимиром Кличко. Нганну остается только занять центр ринга, выманивать противника и рассчитывать на точный контрпанч.

Низкая выносливость Нганну

Фрэнсис Нганну – гора мышц, это и позволяет ему вырубать соперников одним ударом. Но они забирают огромное количество кислорода, после одного-двух раундов в UFC Нганну обычно уже тяжело дышал. В боксе этих раундов будет 12 – пусть и трехминутных.

Велика вероятность, что Нганну сразу пойдет в атаку и выдохнется к четвертому раунду, а достоять до конца под ударами Фьюри будет очень сложно. «Он не продержится, у него слишком хорошее тело, – говорил Фьюри. – Я потрогал его, и он весь был твердый. Тогда я понял, что ему не победить».

Фьюри уже боксировал с главным панчером бокса

Фьюри провел три поединка с Деонтеем Уайлдером – самым опасным панчером современного бокса. Две их встречи закончились досрочной победой Фьюри, а одна – спорной ничьей.

На первый бой Фьюри вышел после трехлетнего простоя и все равно перебоксировал противника: нанес больше ударов в 9 раундах из 12. Если бы не один из нокдаунов, то он бы выиграл раздельным решением.

Зато все узнали, что Фьюри отлично держит удар. Он умеет боксировать с панчерами и быстро восстанавливается после тяжелых ударов. Все это очень плохо для Нганну, который еще и не имеет боксерской базы, в отличие от Уайлдера.

Боксерские перчатки

Нганну пока что нокаутировал соперников в четырехунцевых перчатках для смешанных единоборств. Нанесет ли он такой же урон в 10-унцевых боксерских перчатках? В них больше наполнителя, который поглощает часть энергии удара. У них больше площадь соприкосновения, что делает удар менее акцентированным и жестким. Это не такой важный фактор, как техника, с которой будет наноситься удар, но имеет смысл.

Бокс – другой вид спорта

Самый главный и очевидный фактор: Фрэнсис Нганну не боксер. Как показал поединок Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером – человек, который сильно и точно бьет, необязательно преуспеет в боксе. Это другой вид спорта, в котором больше ограничений и куда больше тонкостей. Из этих тонкостей в итоге и складывается превосходство одного боксера над другим.

Боец смешанных единоборств на протяжении карьеры просто не может уделять столько внимания боксу. Он должен действовать в нескольких пластах сразу и готовиться к ударам ногами, локтями, переводам в партер, борьбе. Это не значит, что у бойца ММА нет ни единого шанса против любого боксера. Но против лучшего тяжеловеса последнего десятилетия – пожалуй, нет.

Сколько Фьюри и Нганну заработают за бой в Саудовской Аравии?

👑 Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес в истории?

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Mike Lawrie

48 комментариев

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Katya Andreychuk
Ответ Сергей
Первая причина это ты, А вторая все твои мечты...
Первая причина - это скилл,
а Вторая - то как дышишь ты.
Третья причина - опыт мой,
с Деонтеем был у меня бой.
Четвёртая причина - на руках,
унции в площадях, что то там.
Пятая причина - бокс не твой.
от того и умерла любовь.
+85
-3
+82
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Просто Космос
5 причин почему проф лыжник не победит в забеге проф бегуна 🤦‍♂️
+65
-4
+61
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Oxpike
Неужели нужно кому-то это объяснять?
+33
-1
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Сергей
Первая причина это ты, А вторая все твои мечты...
+30
-1
+29
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Politruk
Неужели кто-то рассматривает это коммерческое мероприятие как реальную проверку для Фьюри?!
+8
-1
+7
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Abdulla
Ответ Oxpike
Неужели нужно кому-то это объяснять?
К сожалению, да. Комменты на Ютубе - портал в ад. Там такого поначитаешься...
+9
-2
+7
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wexor
Ответ Katya Andreychuk
Первая причина - это скилл, а Вторая - то как дышишь ты. Третья причина - опыт мой, с Деонтеем был у меня бой. Четвёртая причина - на руках, унции в площадях, что то там. Пятая причина - бокс не твой. от того и умерла любовь.
А где про кучу бабок которые заработает Фрэнсис этим боем?
+7
0
+7
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Pushka Zotova
Чемпион по боксу встречаются с чемпионом ММА в боксерском поединке по правилам бокса, чтобы выяснить, кто из них лучший боксер.
Давайте угадаем, кто из них победит? И придумаем 5 причин в подтверждение.
+8
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Гриззли
Если бы не раскрутка боя, а просто был бы рядовой боксерский поединок, то я бы с уверенностью сказал, что Нганну отлетит в первом или втором раунде. Но так как всем заплатят большие деньги и аудитория будет приличная, то Фьюри придется делать шоу и стараться не прибить Нганну слишком быстро. Хотя бы раунда до пятого будет тянуть, если до этотого, конечно, сам Нганну не помрет от усталости и не сольется. А так, естественно, шансов ноль у Френсиса.
+6
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+6
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Глеб Рубан
Ответ Алекс Бахта
Посмотрим как Майк подготовил Нигерийца. После увиденного видео с трени, очень заинтересовался боем Фьюри vs Нганну
И что ты там увидел? Что Майк в 57 бьёт лучше, чем Нганну сейчас?)
+5
0
+5
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Он не боксёр - а какие остальные четыре?
+4
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badaboom
5 причин написать очевидную статью)
+5
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Спонсор из Скандинавии
Ответ wexor
А где про кучу бабок которые заработает Фрэнсис этим боем?
Мы тут про любовь. Какие бабки то?
+3
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заратустра-будрайтис
Ответ Алекс Бахта
Посмотрим как Майк подготовил Нигерийца. После увиденного видео с трени, очень заинтересовался боем Фьюри vs Нганну
А Майк великий тренер? Ладно великий, может он просто тренер?
+3
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Johnny Walker
Когда-то всё случается в первый раз - одна причина, почему Нганну вырубит Фьюри.
+3
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Перстень Уэстбрука
Ответ Алекс Бахта
Посмотрим как Майк подготовил Нигерийца. После увиденного видео с трени, очень заинтересовался боем Фьюри vs Нганну
Майк не фактор, просто инструмент для раскрутки. Нганну добился этого боя, он уже победил
+2
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SEVEN_
Их и небыло причин, даже встречаться им, если с Усом бой будет то там да за лучшего боксёра современности.
+2
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gallardo_1447
Ответ заратустра-будрайтис
А Майк великий тренер? Ладно великий, может он просто тренер?
Как он может быть хорошим тренером,если он никогда не играл в футбол...А.Мостовой
+2
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Thom Yorke
Ответ Просто Космос
5 причин почему проф лыжник не победит в забеге проф бегуна 🤦‍♂️
Почему не победит, 10км они преодолеют почти за одно и то же время. Так что лыжники побороться могут
+2
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rdyabin@icloud.com
Нганну заработает больше, чем за все свои победы в юфс. Пусть тамошние нищеброды брызжут желчью от зависти.
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Просто Космос
-Вы почему не дали праздничный зала в честь. Прибытия императора?
- У меня было 15 причин.
- Ну-ка?
-Во-первых у меня не было пороха.
-дальше можете не продолжать.
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ЮраКрасноярск
Важно что Тайсон в деле, не хандрит, не кринжит, а это уже дорого стоит. Пусть развлекается, отвлекается от дум своих тяжких, ментальных. Пусть стабилизуется и настроиться и интереснейший бой с Усиком.
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Евгений Цыбулин
Ответ Dooomer
2 раунда
Больше!Те кто вкинул бабки в это шоу-не дадут за два раунда закончить)Думаю Фьюри изначально предупрежден об этом?!)
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Dooomer
Ответ Евгений Цыбулин
Больше!Те кто вкинул бабки в это шоу-не дадут за два раунда закончить)Думаю Фьюри изначально предупрежден об этом?!)
Да, но затягивать этот цирк Фьюри просто больше не сможет! Первый раунд типа пристрелка, а потом придется попасть разок-другой. Они же там не проф. актеры в конце концов. Да и Нганну будет искать момент подловить на панч, т.ч. Фьюри просто надоест это и он вырубит наглухо в конце второго. Ну может гонг спасет еще на один раунд )
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ZlomSpb
Ответ AVKU
Шансы у нокаутёра есть всегда. Кидает плохие, да, но если попадёт, уронит. Но нужно попасть, это правда, и постараться при этом не сильно устать, работая по воздуху.
Я тебя поправлю, у нокаутера-боксера. Нганну не боксер. :)
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