Эминем, Роналду, Конор с цветами – селебрити на бое Фьюри и Нганну

Легендарная компания.

28 октября в Эр-Рияде состоится боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Это событие уже историческое – в одном месте собралось множество легенд спорта и медийных личностей.

Только в Эр-Рияде можно увидеть, как Адесанья восхищается Биволом, а Фьюри предлагает Бетербиеву сфотографироваться

Просто цифры. На турнир в Саудовской Аравии приехало:

• Более 40 звезд из мира спорта и шоу-бизнеса;

• 24 чемпиона мира по боксу;

• 17 членов Зала боксерской славы;

• 8 чемпионов UFC;

• 3 футболиста, у которых семь «Золотых мячей»;

• 1 легендарный рэпер.

Большинство гостей прибыло в Эр-Рияд в пятницу к гала-ужину перед поединком. Главный хедлайнер ивента, Тайсон Фьюри, вел себя как хозяин вечеринки и приветствовал звезд.

Например, вмешался во флеш-интервью Исраэля Адесаньи, а потом лично поприветствовал Александра Усика и его команду: «Усик, я выбираю тебя. Давай обнимемся».

Усик не только обнял, но и приподнял 125-килограммового Фьюри. После сказал, что Фьюри легкий – как боец из первого тяжелого веса.

Фьюри лично подошел к Артуру Бетербиеву и предложил сфотографироваться.

«Желаю Тайсону удачи в этом бою! Удивительно, насколько он расслаблен и общителен. В этом мы с ним совершенно непохожи. А еще Тайсон в очень хорошей форме! Когда мы виделись с ним в последний раз, он был намного больше. Я очень рад, что мы встретились перед боем. Думаю, будет зрелищное боксерское шоу!» – написал Бетербиев в соцсетях.

Еще Фьюри поймали вместе с Криштиану Роналду. «Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой большой фанат. Все время слежу за твоей игрой. Наблюдал за тобой в «МЮ», когда ты играл за него в первый раз и после возвращения, в «Реале» тоже», – сказал Фьюри в личной беседе с футболистом.

В Эр-Рияд прибыл двухметровый гигант из Узбекистана, олимпийский чемпион-2020 и перспективный тяжеловес Баходир Жалолов (13-0).

Криштиану встретился с Мэнни Пакьяо. Чемпион мира в восьми весах и пятикратный обладатель «Золотого мяча». Легендарно?

Парад легендарных боксеров в Эр-Рияде: Леонард, Дюран, Пакьяо, Моралес, Баррера

В Саудовскую Аравию прибыли легенды 80-х Шугар Рэй Леонард и Роберто Дюран. С ними – великие мексиканцы Марко Антонио Баррера и Эрик Моралес. Но на фото чаще всех мелькал чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Сначала они сделали совместную фотографию, где было около 30 человек. Затем Пакьяо фотографировался с Дюраном, Леонардом, Роем Джонсом, Льюисом, Хаттоном и Де Ла Хойей. На гала-ужине к Пакьяо за автографом на боксерской перчатке подходил Усик.

В компании с Пакьяо засветился Дмитрий Бивол, которому тот пожал руку. Сам Бивол опубликовал совместное фото с Пакьяо, Леонардом и Хаттоном.

Бивол пообщался с экс-чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей. Адесанья восхитился работой Бивола в челноке, после чего пожал ему руку.

Но самый интересный эпизод с участием Бивола случился позже, когда он встретился с Артуром Бетербиевым. Тогда они провели дуэль взглядов. Журналисты спросили об их бое, но Бетербиев ответил и тут же ушел: «Я не знаю. Он говорит о бое, но никогда не дерется. Спросите у него». Бивол ответил коротко: «Это было похоже на его стиль ведения боя, да?»

А Рикки Хаттон опубликовал фото с певцом Абдурозиком с церемонии взвешивания.

Лента Роя Джонса наполнена преимущественно фотографиями с темнокожими бойцами. И, в отличие от Майка Тайсона, он готов подраться с Федором Емельяненко.

Самый активный боец ММА в соцсетях – Исраэль Адесанья. Он сделал десяток фото, но заявил, что не хотел нарушать личные границы

В Эр-Рияд приехала небольшая группа звезд UFC: Исраэль Адесанья, Джуниор дос Сантос, Чак Лидделл, Рэнди Кутюр, Камару Усман и Рэмпейдж Джексон. Но самым активным был Адесанья. Он сидел за одним столом с Куинтоном Джексоном и опубликовал совместное фото с Леонардом, Дюраном, Роем Джонсом и Джуниором Дос Сантосом.

«В комнате полной живых легенд! Быть приглашенным шейхом Турки и поужинать с этими ребятами – это счастье. Не могу поверить, что не хотел слезать с дивана. Я просто фанат этой игры, в которой стал чемпионом и когда-нибудь стану легендой. Всегда благодарен за эту жизнь.

P.S. Я сделал не все фото, что хотел, потому что уважал личное время и границы людей. Я только наблюдал за некоторыми из них», – написал в соцсетях Адесанья.

Но у него очень много сторис, где стоит с Пакьяо, Котто, Дюраном, Леонардом, Насимом Хамедом, Криштиану Роналду и даже известным тиктокером Хаби Леймом.

Джуниор Дос Сантос не отставал от Адесаньи и сфотографировался с Усиком, Роналдо и Нганну. Без легенд ММА Чака Лидделла и Рэнди Кутюра не обошлось.

В день турнира в Эр-Рияд прибыл Конор Макгрегор. И он отметился постом благодарности в адрес организаторов турнира: «Изумительный прием».

Легендарность этих фото зашкаливает: Эминем, Тайсон, Роналдо

Самые неожиданные гости – легендарный бразилец Роналдо и рэпер Эминем, который не так давно выходил на ринг вместе с Теренсом Кроуфордом на бой против Эррола Спенса.

Роналдо опубликовал фото только с Майком Тайсоном. А Эминем не выложил ни одного поста из Эр-Рияда и не общался ни с кем из представителей медиа. Но с ним активно фотографировались спортсмены: Нганну, Адесанья, Усик, Амир Хан.

Если вам недостаточно легендарности, то знайте, что бойцов объявит член Зала боксерской славы Майкл Баффер.