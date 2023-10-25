«Не будь я христианином – покончил бы с собой». Фьюри толстел почти до 200 кг и боролся с биполярным расстройством

Стал мотивацией для других.

Тайсон Фьюри боролся за жизнь с рождения: он родился на три месяца раньше срока и весил всего 450 граммов. Врачи давали ему мало шансов, но он выбрался.

Дальше – тяжелый путь к чемпионству и мрачная борьба с психологическими заболеваниями.

Фьюри впал в депрессию после победы над Кличко и думал о суициде. Он набрал очень много лишнего веса

Отец Фьюри назвал сына в честь действующего чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона. В 2015-м, когда Фьюри было 27 лет, он сам победил Владимира Кличко и завоевал титулы WBA (Super), IBF, WBO и The Ring. С этого момента началась драматичная война Фьюри с его психологическими проблемами.

У него диагностировали биполярное расстройство, которое сопровождало его с детства, но лишь в зрелости Фьюри задумался о лечении. Раньше он считал, что перепады настроения, частые депрессии и мысли о самоубийстве – свойство характера.

После победы над Кличко Фьюри признался, что потерял цель в жизни. Всю боксерскую карьеру он шел к чемпионству, не вылезал из зала и показывал чудеса трудолюбия. Достигнув цели, Фьюри остался в пустоте: растерял мотивацию и столкнулся с внутренними демонами.

Состояние Фьюри усугубляли семейные трагедии. Перед боем с Кличко у жены случился выкидыш и умер дядя. Фьюри блокировал разум, чтобы сконцентрироваться на Кличко, но после победы боль обрушилась:

«Вместо того чтобы быть рядом с женой, я находился в другом крыле того же госпиталя у кровати умирающего дядюшки Хьюи. Обе трагедии случились одновременно в конце 2014-го. Я боролся с этим, выбросил из головы. Мне необходимо было сконцентрироваться на боксе, не думать о плохом до боя с Кличко.

У меня неплохо получалось, я позабыл об этом. А потом в одно мгновение вся защитная стена, которую я построил в голове, рухнула. Настоящий взрыв! Проблемы вырвались наружу и завладели моим разумом».

У Фьюри были миллионы на счету, чемпионские пояса, любящая жена и трое детей. Но он страдал от депрессии, а вместо медицинского лечения заглушал ее алкоголем и наркотиками. Фьюри выпивал по 10 литров пива в день, не считая виски и водки.

Ему было так плохо, что он хотел покончить с собой. Но спасли мысли о семье: «Летом 2016-го я купил новую Ferrari. На трассе разогнался до 300 км/ч и направился к мосту. Мне было на все плевать, хотелось умереть. Я разочаровался в жизни, но затем услышал в голове голос: «Ты не можешь поступить так, Тайсон. Подумай о семье, о дочке и сыновьях, которые будут расти без отца».

Фьюри стал наказанием для семьи. Жена Пэрис помогала ему, утешала в истериках, но думала о том, чтобы уйти. Она хотела защитить детей, потому что депрессия и нервные срывы мужа – не дебоши избалованного чемпиона, а следствие тяжелого биполярного расстройства.

Страдая от депрессии, Фьюри сильно растолстел и набрал 180 кг. Он не был похож на спортсмена: когда появился на публике с огромным болезненным животом – не верилось, что этот человек стал чемпионом мира.

«Я встретил множество личных демонов, – рассказал Фьюри в октябре 2016-го. – Уже несколько месяцев не хожу в спортзал. Я переживаю депрессию и просто не хочу больше жить... Все деньги мира, слава и слава, ничего не значат, если вы несчастливы. Я хожу к психиатрам. Говорят, у меня разновидность биполярного расстройства, маниакально-депрессивный психоз».

Фьюри потерял все пояса, но вернулся в бокс и сбросил 60+ кг. Он отказался от алкоголя и начал лечиться

К концу 2016-го Фьюри потерял все пояса: каких-то его лишили за отказ от реванша с Кличко, от остальных он отказался добровольно. Лицензию Фьюри приостановили из-за положительного теста на кокаин в крови и отказ от боев. Это были мрачные времена:

«Я не тренировался, много пил, целыми днями употреблял кокаин. Но наркотики – ничто по сравнению с нежеланием жить. Врачи сказали, что у меня биполярное расстройство. Маниакально-депрессивный психоз. Я даже не хочу просыпаться по утрам. Каждый день надеюсь, что умру.

Ужасные слова от человека с тремя детьми и любимой женой, не правда ли? Но я не хочу жить. Если бы не был христианином, то покончил бы с собой за секунду. А так я просто надеюсь, что кто-нибудь убьет меня раньше, чем это сделаю сам. Должен провести вечность в аду».

Фьюри приостановил боксерскую карьеру, обратившись к фанатам: «Я выиграл титулы на ринге и считаю, что они должны быть потеряны там же, но не могу защищаться сейчас. Я принял трудное и эмоциональное решение освободить драгоценные титулы чемпиона мира и пожелать следующим претендентам всего наилучшего. Поскольку теперь я принимаю еще один большой вызов в жизни. Выйду победителем, как и против Кличко».

В 2017-м Фьюри пришел в себя и решил вернуться в бокс. После очередной панической атаки, когда Фьюри госпитализировали, он обратился за помощью к психотерапевту, чтобы контролировать биполярное расстройство. Фьюри начал тренироваться и набирать в форму. Главное – худеть, отказавшись от вредных привычек:

«Я много ел и пил, просто прекратил это. Мой вес увеличился из-за чрезмерного употребления лагера. В пинте пива содержится 500 калорий – и я выпивал 18 пинт, а затем виски и водку. Потом останавливался по дороге домой, ел пиццу и кебабы.

Раньше я использовал продолжительные пробежки и боксерскую работу – например, 12-15 раундов на лапах. Когда решил похудеть, то взялся за более короткие, взрывные упражнения, больше интервальных тренировок. Но важнее всего была диета: ты можешь тренироваться как спартанский воин, но не питаться правильно, делая три шага вперед и два с половиной назад».

Постепенно килограммы ушли: когда Фьюри вернулся на ринг в 2018-м, то сбросил около 65 кг. Он сидел на жесткой кето-диете и отказался от привычек прошлого, триумфально вернувшись в большой спорт.

Фьюри обратился к диетологу Конора Макгрегора и стал машиной. Он полностью изменил рацион

Фьюри понравилась внешняя трансформация, но он чувствовал себя вялым. Поэтому в январе 2020-го объединился с диетологом бойца Конора Макгрегора Джорджем Локхартом: «Тайсон – это чертов Lamborghini, и его нужно правильно заправлять».

Чтобы помочь Фьюри подготовиться к реваншу против Уайлдера, Локхарт временно переехал в его тренировочный лагерь в Лас-Вегасе. Каждый день он готовил для Фьюри минимум пять блюд:

«Я следил за тем, чтобы он получал все нужные микроэлементы, витамины и минералы. Ничего не обрабатывалось. Не хочу, чтобы это было в его рационе. Все, что он ел, было органическим и выращенным на траве».

Локхарт избавил Фьюри от пристрастия к газировке: «Диетическая кола не содержит калорий, но в ней есть много вещей, которые приносят вред».

Фьюри заметил разницу почти мгновенно, как и его команда. «Его тренер по физической подготовке сказал: «Он так быстро восстанавливается. Это лучшее, что я когда-либо видел». А массажист добавила: «Братан, мне приходилось работать над ним каждый день, а теперь это всего два раза в неделю», – вспоминал Локхарт.

Но окончательный комплимент прозвучал от самого Фьюри после победы над Уайлдером в феврале-2020. Локхарт рассказывал: «В тот вечер он подошел ко мне и сказал: «Я чувствовал себя там таким сильным и понимал, что могу продолжать бесконечно».

Фьюри по-прежнему на жесткой диете: мотивирует речами и спасает людей с психическими расстройствами

Спустя годы в боксе Фьюри заявил, что решение лечить психическое расстройство спасло его жизнь: «Одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал, – выйти и рассказать об этом. Потому что с помощью общения вы можете преодолеть любое препятствие.

Держа все это в себе и не общаясь с другими, вы похожи на бутылку шампанского, которую трясут, ожидая, когда крышка взорвется. У вас случится психический срыв, вы не выздоровеете сами», – сказал Фьюри в 2021-м.

Он признает, что его битва с болезнью продолжается каждый день. И это серьезнее, чем все то, что случалось на ринге. Поэтому он постоянно тренируется, чтобы себя занять:

«Каждое воскресенье мне сложно, я думаю о суициде. Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю пахать каждый день. Мне нравятся тренировки, я люблю ходить в зал, а когда этого нет, то чувствую себя подавленным. Но когда наступает утро понедельника, то вновь ощущаю себя фантастически».

Фьюри многое делает, чтобы помочь преодолеть стигматизацию, связанную с психическими заболеваниями мужчин. Между боями он часто выступает перед публикой и рассказывает про путь к излечению. Фьюри получает письма от благодарных фанатов, которые решились на лечение, услышав его слова. Одна девушка написала, что думала о суициде, пока не услышала Фьюри, который заставил ее перейти к лечению.

«Я всю жизнь страдал от множества проблем с психическим здоровьем, ОКР, депрессии, тревоги, паранойи. Достигнув Эвереста, я не знал, что меня ждет в жизни. Но теперь знаю, что это. Я должен с этим разобраться.

Послушайте, я большой, толстый лысый парень, который умеет боксировать. 154 тысячи зрителей пришли посмотреть на мой бокс на стадионах «Уэмбли» и «Тоттенхэма» в 2022 году. Но после боев у меня депрессия, поэтому я отправляюсь в ораторские туры по стране. Когда ты дерешься и побеждаешь или становишься чемпионом в тяжелом весе, это самый высокий взлет, за которым следуют самые низкие падения».

Заслуги Фьюри отмечает доктор Бенджи Уотерстоунс: «Его откровенность пересматривает устаревшие представления о мужественности и том, что значит быть «сильным» мужчиной. Он показывает, что вы можете соревноваться за звание чемпиона мира в тяжелом весе и открыто говорить о проблемах с психическим здоровьем. Это особенно важно в таком тестостероновом виде спорта, как бокс».

Фьюри считает, что мужчины, которые недооценивают серьезность психологических проблем, не справятся с этим самостоятельно: «Ментальная борьба, которую я продолжаю вести изо дня в день, из года в год, жестока. Она поставит на колени самых суровых, самых крутых мужчин на планете и заставит их плакать, как маленьких девочек».

Сейчас Фьюри фанатично тренируется и придерживается жесткой диеты. Иногда тренер позволяет ему нарушать график. Любимое блюдо Фьюри – рыбные палочки с картофелем и консервированными бобами. Он ходит по дорогим ресторанам, где пробовал деликатесы. Но часто просит шеф-повара приготовить ему рыбные палочки, хотя официанты недоумевают.

Фьюри признает важность диеты и ее важность в построении карьеры в спорте. Он склонен к набору веса и внимательно следит за собой: «Я боксировал всю жизнь, у меня вагон физики и такого рода вещей. Важнейшая вещь – еда. Я верю, что на 90% это моя диета. Она позволяет мне быть в форме, очищает меня и делает более стройным».

Перед боем с Нганну диетолог Фьюри рассказал, что боец потребляет почти 3,2 тысячи калорий в день. «По мере того как он приближается к бою, очевидно, что нагрузки растут. В последние две недели подготовки он, вероятно, будет потреблять от 5 до 6 тысяч калорий», – говорит Локхарт.

Фото: imago sportfotodienst, Matt Davies/Keystone Press Agency, IMAGO/Karl Newton/SPP/Global Look Press; Gettyimages.ru/Al Bello, Alex Livesey, Sascha Steinbach/Bongarts