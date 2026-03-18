UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои

Турнир UFC Freedom 250 на территории Белого дома состоится 14 июня. В главном событии Илия Топурия (17-0) и Джастин Гейджи (27-5) проведут поединок за пояс легкого дивизиона.

Соглавным боем станет противостояние за временный пояс тяжелого дивизиона между Алексом Перейрой (13-3) и Сирилом Ганом (13-2).

В карде пройдут еще четыре поединка:

● Шон О’Мэлли (19-3) – Айманн Захаби (14-2);

● Маурисио Руффи (13-2) – Майкл Чендлер (23-10);

● Бо Никал (8-1) – Кайл Докас (17-4);

● Диего Лопес (27-8) – Стив Гарсия (19-5).

$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Позорные бои жесть
Мда , король то голый
