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«Ему хорошо заплатили за роль тренера». Тайсон на самом деле не готовил Нганну к Фьюри?

Фьюри – Нганну
Майк Тайсон Майк Тайсон
Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
бокс бокс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Теория заговора из Эр-Рияда.

28 октября в Саудовской Аравии состоится бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Для Нганну этот поединок станет дебютным в боксе, но, несмотря на статус новичка, в его подготовке участвовал Майк Тайсон.

«Майк выжимает из Нганну все, когда находится рядом». Боязнь разочаровать повлияла на интенсивность тренировок

Тайсон давно завершил профессиональную карьеру и с тех пор не раз отклонял предложения вернуться в индустрию бокса – еще год назад уверял, что никогда не станет тренером: «У меня нет на это времени, я занимаюсь другими делами. Я не готов целыми днями находиться в зале, вставать рано утром и заставлять бойца пахать – именно это и должен делать настоящий тренер. Он должен заменять психиатра, мать, отца, отчима, дядю – я к этому не готов».

Все изменилось в августе, когда ему предложили тренировать Фрэнсиса Нганну. Тайсон с радостью согласился. При этом многие сомневаются, что за такое короткое время Тайсон подготовит Нганну к дебюту на ринге.

Среди сомневающихся – известный журналист Кевин Айоле. По его словам, сотрудничество Тайсона и Нганну – спектакль, а в Саудовскую Аравию бывшего абсолютного чемпиона мира пригласили, чтобы привлечь дополнительное внимание к поединку:

«Тайсону заплатили, чтобы он сыграл роль тренера Фрэнсиса. Причем заплатили очень, очень хорошо». EssentiallySports приводит цифру в $6 млн, в то время как сам Айоле не стал раскрывать гонорар Тайсона.

Но даже если главная цель привлечения – продвижение противостояния в Саудовской Аравии, совсем не значит, что участие Тайсона в тренировочном процессе никак не отразилось на подготовке Нганну: «Конечно, это хороший маркетинговый ход. Но присутствие Тайсона на тренировках помогает Нганну.

Бывало, что во время спаррингов Фрэнсис говорил: «Это я делать не буду, я устал». Теперь же он работает до конца – боится, что Майк в нем разочаруется. Каждый раз, когда ему хочется остановить тренировку, он смотрит в сторону Тайсона и говорит: «Нет, продолжаем. Я должен выполнить это упражнение». Майк выжимает из него все самое лучшее каждый раз, когда находится рядом», – рассказывал тренер Нганну Эрик Никсик.

Нганну фанатеет от Тайсона и гордится их сотрудничеством: «Все, чему вы научитесь у Майка, сделает вас лучше»

Но Никсик не единственный, кто высоко оценивает вклад Тайсона в подготовку Нганну. Известный тренер Дьюи Купер считает, что за такой короткий промежуток времени Нганну вывел боксерскую технику на новый уровень – все благодаря советам Тайсона:

«В нанесении ударов есть много нюансов, и Тайсон помог в них разобраться. Не говоря уже о том, что его присутствие придает Фрэнсису дополнительную мотивацию. Есть неосязаемые вещи, которые Майк привносит в тренировочный процесс. На это способен только он».

Нганну – большой фанат Тайсона, с которого для него началось вхождение в единоборства. Сотрудничество с кумиром многое значит: «В моем углу присутствует один из величайших – если не величайший – тяжеловес всех времен. Он согласился стать частью этого процесса, это нечто особенное. Техника, работа ног, навыки – все, чему вы научитесь у Майка, сделает вас лучше».

«Фрэнсис бьет, как Бог знает кто. Ему нужно попасть только один или два раза, чтобы вырубить соперника. Он полон решимости добыть победу для Камеруна и народа, очень хочет заставить камерунцев им гордиться.

Если Нганну побьет Фьюри, то это будет величайший апсет в истории индустрии развлечений. С каждым днем Фрэнсис становится все лучше, и я горжусь, что он принял этот вызов».

Пять причин, почему у Нганну нет шансов против Фьюри

Сколько Фьюри и Нганну заработают за бой в Саудовской Аравии?

Фото: East News/Ian Maule / AFP; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; instagram.com/miketyson

11 комментариев

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Женёк Кропухинский
Ответ Metrostadt11315
а в сауд аравии денег не куда девать?об этом бою забудут через месяц.школы , больницы бы построили ,зарплату учителям и пожарным повысили
Этот ведь не Олег Монгол дерётся, чтобы такие вопросы задавать и не в Саудовской Аравии учителя получают 30 тысяч.
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Katya Andreychuk
пиарят как могут. меня больше интересует как это бой повлияет на подготовку Фьюри к Усику. получается 2 лагеря подряд или он вообще не парится по поводу Нганну? ну так и упасть может. эта дура раз достанет и всё.
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Shaxzod Safarov
Ответ Metrostadt11315
а в сауд аравии денег не куда девать?об этом бою забудут через месяц.школы , больницы бы построили ,зарплату учителям и пожарным повысили
У них с этим и так все в порядке.
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Oleg Shalyshkin
Ответ Metrostadt11315
а в сауд аравии денег не куда девать?об этом бою забудут через месяц.школы , больницы бы построили ,зарплату учителям и пожарным повысили
Эт ты щас про учителей и школы в России имеешь ввиду??
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Марат Яхин
Народ Камеруна а налоговая служба США еще счастливей!
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Metrostadt11315
а в сауд аравии денег не куда девать?об этом бою забудут через месяц.школы , больницы бы построили ,зарплату учителям и пожарным повысили
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Pont ham pilat
Когда в твоей команде такой человек как Майк, то не просто появляется желание летать как бабочка и жалить как пчела, а наверное и то что он говорит одному из журналюг про свой мир( в хорошем понимании).
да и Дане он может чепалаху дать)))
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Katya Andreychuk
Ответ Марат Яхин
Народ Камеруна а налоговая служба США еще счастливей!
а США что от этого получит?
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arxangel
Ответ Katya Andreychuk
а США что от этого получит?
Тайсон является банкротом, и должен государству оч много денег. Все свои доходы от разных проектов отдает. Он как то рассказывал об этом. Толи вью было большое, то ли док фильм выпускали, уже не помню
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Katya Andreychuk
Ответ arxangel
Тайсон является банкротом, и должен государству оч много денег. Все свои доходы от разных проектов отдает. Он как то рассказывал об этом. Толи вью было большое, то ли док фильм выпускали, уже не помню
вот наглые опы.
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Софья Хороброва
Ответ Metrostadt11315
а в сауд аравии денег не куда девать?об этом бою забудут через месяц.школы , больницы бы построили ,зарплату учителям и пожарным повысили
ты наверное в ссср застрял, в саудовской аравии высочайший уровень жизни, зарплат и тд
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