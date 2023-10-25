«Ему хорошо заплатили за роль тренера». Тайсон на самом деле не готовил Нганну к Фьюри?

Теория заговора из Эр-Рияда.

28 октября в Саудовской Аравии состоится бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Для Нганну этот поединок станет дебютным в боксе, но, несмотря на статус новичка, в его подготовке участвовал Майк Тайсон.

«Майк выжимает из Нганну все, когда находится рядом». Боязнь разочаровать повлияла на интенсивность тренировок

Тайсон давно завершил профессиональную карьеру и с тех пор не раз отклонял предложения вернуться в индустрию бокса – еще год назад уверял, что никогда не станет тренером: «У меня нет на это времени, я занимаюсь другими делами. Я не готов целыми днями находиться в зале, вставать рано утром и заставлять бойца пахать – именно это и должен делать настоящий тренер. Он должен заменять психиатра, мать, отца, отчима, дядю – я к этому не готов».

Все изменилось в августе, когда ему предложили тренировать Фрэнсиса Нганну. Тайсон с радостью согласился. При этом многие сомневаются, что за такое короткое время Тайсон подготовит Нганну к дебюту на ринге.

Среди сомневающихся – известный журналист Кевин Айоле. По его словам, сотрудничество Тайсона и Нганну – спектакль, а в Саудовскую Аравию бывшего абсолютного чемпиона мира пригласили, чтобы привлечь дополнительное внимание к поединку:

«Тайсону заплатили, чтобы он сыграл роль тренера Фрэнсиса. Причем заплатили очень, очень хорошо». EssentiallySports приводит цифру в $6 млн, в то время как сам Айоле не стал раскрывать гонорар Тайсона.

Но даже если главная цель привлечения – продвижение противостояния в Саудовской Аравии, совсем не значит, что участие Тайсона в тренировочном процессе никак не отразилось на подготовке Нганну: «Конечно, это хороший маркетинговый ход. Но присутствие Тайсона на тренировках помогает Нганну.

Бывало, что во время спаррингов Фрэнсис говорил: «Это я делать не буду, я устал». Теперь же он работает до конца – боится, что Майк в нем разочаруется. Каждый раз, когда ему хочется остановить тренировку, он смотрит в сторону Тайсона и говорит: «Нет, продолжаем. Я должен выполнить это упражнение». Майк выжимает из него все самое лучшее каждый раз, когда находится рядом», – рассказывал тренер Нганну Эрик Никсик.

Нганну фанатеет от Тайсона и гордится их сотрудничеством: «Все, чему вы научитесь у Майка, сделает вас лучше»

Но Никсик не единственный, кто высоко оценивает вклад Тайсона в подготовку Нганну. Известный тренер Дьюи Купер считает, что за такой короткий промежуток времени Нганну вывел боксерскую технику на новый уровень – все благодаря советам Тайсона:

«В нанесении ударов есть много нюансов, и Тайсон помог в них разобраться. Не говоря уже о том, что его присутствие придает Фрэнсису дополнительную мотивацию. Есть неосязаемые вещи, которые Майк привносит в тренировочный процесс. На это способен только он».

Нганну – большой фанат Тайсона, с которого для него началось вхождение в единоборства. Сотрудничество с кумиром многое значит: «В моем углу присутствует один из величайших – если не величайший – тяжеловес всех времен. Он согласился стать частью этого процесса, это нечто особенное. Техника, работа ног, навыки – все, чему вы научитесь у Майка, сделает вас лучше».

«Фрэнсис бьет, как Бог знает кто. Ему нужно попасть только один или два раза, чтобы вырубить соперника. Он полон решимости добыть победу для Камеруна и народа, очень хочет заставить камерунцев им гордиться.

Если Нганну побьет Фьюри, то это будет величайший апсет в истории индустрии развлечений. С каждым днем Фрэнсис становится все лучше, и я горжусь, что он принял этот вызов».

Фото: East News/Ian Maule / AFP; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; instagram.com/miketyson