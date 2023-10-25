Непобежденный российский нокаутер из Канады, выходящий на бои под сирену – и нет, это не Бетербиев

Подерется в одном карде с Фьюри и Нганну.

28 октября в Саудовской Аравии состоится боксерский бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. В одном карде с ними выступит непобежденный российский тяжеловес Арсланбек Махмудов (17-0), который подерется с Джуниором Энтони Райтом.

Что важно знать про Махмудова?

Махмудов не попал в основу сборной России и отбирался на Олимпиаду через азербайджанскую команду – не прошел из-за странной системы подсчета баллов

Арсланбек Махмудов – кумык [один из древнейших тюркских народов на Северном Кавказе] из Моздока в Северной Осетии. Сам Махмудов описывал Моздок как многонациональный город: «Это все равно Кавказ. В Моздоке, где я живу, много кумыков. Там вообще пестрый состав: русские, кумыки, чеченцы, осетины, кабардинцы, турки. Но большинство составляют русские и кумыки».

Махмудов попал в боксерский зал в девять лет, но вылетел оттуда после драки со старшими ребятами. После этого он перешел в кикбоксинг, где выполнил норматив КМС, а в 17 лет поступил в российский государственный университет физической культуры и спорта. В Москве Махмудов вернулся в бокс и тренировался в зале ЦСКА.

Любительская карьера вышла насыщенной: стал чемпионом мира и Европы среди студентов и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Но не стал первым номером сборной России и не отобрался в основной состав. В этом винит коррупцию.

«Мне говорили, что за тобой должен быть человек, который будет продвигать и платить за тебя. Вот такого человека у меня не было, к счастью или сожалению. Поэтому я оставался в тени», – признался Махмудов.

Но мог отобраться на Олимпиаду-2016 через Всемирную серию бокса (WSB). Махмудов пять лет выступал в азербайджанской команде Azerbaijan Baku Fires и за это время провел 16 боев, в которых победил 13 раз.

В 2014 году Махмудов стал лучшим тяжеловесом в WSB. В том сезоне его команда стала второй, уступив в финале кубинцам из Cuba Domadores со счетом 5:6. Тогда Махмудов выиграл бой раздельным решением судей. Но самый важный отрезок – 2015 год, когда Махмудов выступал каждые две недели. Он выиграл все четыре боя в Венесуэле, Азербайджане и Италии.

Но этого не хватило: он уступил место на Олимпиаде хорвату Филипу Хрговичу. Все решила система подсчетов, которая вызвала вопросы: победа судейским решением и нокаутом оценивались одинаково – по пять баллов, а техническим – в четыре. Хргович выиграл все четыре боя судейским вердиктом. А у Махмудова две победы техническим нокаутом и по одной – решением судей и нокаутом.

Благодаря Артуру Бетербиеву Махмудов попал в Канаду – вместе тренируются и борются в армрестлинге

После непопадания на Олимпиаду на Махмудова вышло два менеджера – из США и Канады. Канадцы интересовались Махмудовым из-за дефицита тяжей. Тем самым менеджером из Канады оказалась скандально известная Анна Рева, которая спустя несколько лет судилась с Артуром Бетербиевым.

Махмудова приглашали в Канаду и США для знакомства. Но он относился к менеджерам настороженно: «Там [в США] у меня не было никаких знакомых, плюс я слышал много историй о том, что если чего-то не знаешь, то легко облапошат». Поэтому Махмудов обратился за помощью к Артуру Бетербиеву, который живет в Канаде с 2012 года.

«Хотелось, чтобы рядом был кто-то, кто может подсказать. Решил спросить у Артура, тренировались ведь вместе, были знакомы. Написал ему в инстаграме, объяснил ситуацию. Он спросил: «Хочешь стать профессионалом? Хочешь приехать? Я тебе помогу, приезжай», – рассказывал Махмудов.

Махмудов прилетел в Канаду в начале 2017 года. Тогда начался раскол между Бетербиевым и его промоутером Ивоном Мишелем: боксер обвинял менеджеров в слабом развитии карьеры и хотел закончить сотрудничество, но тогда действовал многолетний контракт. Из-за этого переговоры Махмудова с канадскими промоутерами встали на паузу – Бетербиев сказал ему не подписывать контракт с Ревой.

«Мы уже договорились, и тут Артур говорит: «Подожди, не подписывайся». Начались непонятки, он объяснил: «Лучше подобные вещи не подписывать». Дела шли не очень хорошо. Я не подписался. Артур сказал: «Сейчас найдем другого». Искали около полугода, шли переговоры, не все нас устраивало», – признался Махмудов.

Промоутером Махмудова стал Камил Эстефан, возглавляющий компанию Eye of the Tiger Management, а тренером – Марк Рэмзи, которые работают и с Бетербиевым. Поэтому боксеры тренируются в одном зале и видятся по несколько раз в день. Из-за разницы в весе (около 35-40 кг) они не спаррингуют, но борются в армрестлинге. По словам Махмудова, там у них равенство.

У Махмудова сумасшедший процент нокаутов. За шесть лет он провел на ринге чуть больше часа и запомнился необычным выходом с сиреной

Профессиональная карьера Махмудова началась в конце 2017 года. Он быстро выносил соперников в первых боях: только один из семи боксеров дотянул до второго раунда. Уже в восьмом бою Махмудов завоевал первый титул WBC Continental, а в девятом – пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF. На это ушло почти два года.

После этого Махмудов в первом раунде нокаутировал Самуэля Питера, который трижды ронял Владимира Кличко. В 2021 году он взял пояс чемпиона Северо-Американской ассоциации (NABA) в Мексике, оформив досрочную победу на первой минуте боя. А в 2022-м уровень оппозиции вырос. В начале года Махмудов нокаутировал еще одного бывшего соперника Кличко-младшего – Мариуша Ваха. С ним он провозился неполные шесть раундов.

После этой победы Махмудов подписал сопромоутерский контракт с компанией Top Rank. Ранее он сотрудничал с Golden Boy Promotions: там Махмудову обещали участие в одном карде с Канело, но ничего не получилось. В итоге за два года сотрудничества Махмудов ни разу не выступал на платформе DAZN, а благодаря Top Rank попал на ESPN.

Первым соперником после подписания контракта стал Карлос Такам, который дрался с Энтони Джошуа и Александром Поветкиным. Такам – единственный, кто продержался полную дистанцию. Хотя Махмудов дважды ронял возрастного соперника и завоевал вакантный пояс WBC Silver.

Тогда Махмудов часто опускал руки, из-за чего много пропускал ответные удары. Он плохо работает вторым номером: комфортнее прижимать и разбивать соперников у канатов. Так Махмудов забрал более половины досрочных побед в стартовых раундах. Но он теряется, когда пропускает ответный удар. Махмудов еще не боксировал с бойцами, которые активно используют ноги.

Но победа над Такамом вплотную приблизила его к элите дивизиона. Хотя после того боя WBC назначил Махмудову обязательную защиту пояса против казахстанца Жана Кособуцкого. Этот поединок не состоялся из-за отказа американских бродкастеров его транслировать – Кособуцкий малоизвестен американской аудитории. Поэтому Махмудов освободил пояс WBC Silver.

Махмудов известен в Канаде, где провел 15 из 17 боев. Там он запомнился необычным выходом на ринг – под сирену, которая сигнализирует о прилетах ракет. Махмудов объяснил этот выбор сравнением угрозы авиабомб с пушечными ударами. На бой с Такамом осенью-2022 он так же выходил в сопровождении сирены.

За шесть лет Махмудов выиграл все 17 боев: 16 – нокаутом, а 11 из них закончились в первом раунде. За первые два года он провел на ринге 12 минут, а за всю карьеру – чуть больше часа (1:09:47). У Махмудова 94% досрочных побед, этот процент выше только у Деонтея Уайлдера – 97%.

У Махмудова нет канадского паспорта, но его не убрали из рейтингов тяжей. Он на третьем месте у WBC

Очевидно, что Махмудов сконцентрируется на поясе WBC, где у него самые крепкие позиции. Но почему его не убрали из этого рейтинга? У Махмудова пока нет канадского гражданства, но он планирует его получить. Главное препятствие – экзамен по французскому языку, который Махмудов не знает. Он свободно говорит на английском, но в Канаде еще должен знать французский.

Сейчас Махмудов находится во всех топах престижных организаций. Несмотря на исключение российских боксеров из рейтинга WBC и освобождение пояса, Махмудов идет третьим. Выше него только Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. В рейтинге WBA он на пятом месте, в IBF – на 10-м, а в WBO – на 13-м.

Из нынешнего ростера у Махмудова пока нет топовой оппозиции. Хотя его карьерой сейчас занимается не только Eye of the Tiger Management с Камилом Стефаном, но и Top Rank с Бобом Арумом, включившие его в один кард с Тайсоном Фьюри. Скорее всего, победа в ближайшем бою приблизит его к с серьезным оппонентам – например, Джареду Андерсону, с которым они недавно дрались в одном карде, Энди Руису или Эфе Аджагбе.

Махмудову 34 года. У него есть еще пару лет, чтобы успеть подраться за титул. Но важно подтянуть работу в защите и на контратаках, чтобы закрепиться в топе дивизиона.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield / Staff; instagram.com/arslanbek_mahmudov