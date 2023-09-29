Сколько Фьюри и Нганну заработают за бой в Саудовской Аравии?

Рекордные цифры для обоих.

28 октября в Саудовской Аравии состоится боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Сколько заработают участники предстоящего мегабоя?

«Мешок с деньгами настолько огромный, что его можно уронить по пути в банк». За поединок с Фьюри Нганну получит больше, чем за всю карьеру в UFC

Раскрутка противостояния между Фьюри и Нганну началась еще до того, как Фрэнсис покинул UFC – в апреле-2022 он даже присутствовал на поединке Фьюри с Диллианом Уайтом, поднявшись на ринг после объявления результата боя. Тогда Фьюри впервые публично рассказал о планах провести кроссовер и пообещал, что бой с Нганну станет для него последним в карьере.

Интерес Фьюри к поединку не повлиял на позицию UFC. Промоушен хоть и был заинтересован в сотрудничестве с ним, но категорически запретил Нганну драться по правилам бокса. Это стало одной из причин, почему он отказался продлевать соглашение – даже несмотря на предложенные $8 млн за поединок с Джоном Джонсом.

«Это была очередная уловка. Все было сделано для того, чтобы я просто поставил подпись. В новом контракте была только одна большая цифра, а за ней – ничего. UFC всегда так делает – это их излюбленная тактика».

За семь лет в промоушене Нганну провел 14 поединков, успев стать одной из самых больших звезд в истории ММА. Несмотря на это, его гонорары никогда не соответствовали уровню популярности. По информации Daily Mail, за всю карьеру он заработал меньше $4 млн. Самый большой чек Нганну получил за титульник с Сирилом Ганом – около $600 тысяч.

Его гонорары в UFC не сравнятся с заработками Фьюри в боксе. По данным Sportszion, только за последние два поединка тот получил более $60 млн – и это не считая выплат от спонсоров. Менеджер Нганну Маркел Мартин уверяет, что за предстоящий бой-кроссовер его боец заработает «в разы больше», чем за всю карьеру в MMA: «Мешок с деньгами настолько огромный, что его можно уронить по пути в банк».

За бои с Нганну и Усиком Фьюри может заработать больше $100 млн. Кроссовер, возможно, станет самым прибыльным в его карьере

После встречи с Нганну Фьюри проведет объединительный поединок с Александром Усиком – оба боя пройдут в Саудовской Аравии. По словам промоутера Боба Арума, за два поединка Фьюри заработает более $100 млн. Это может быть правдой – руководство страны регулярно выделяет огромные средства на проведение крупных спортивных мероприятий.

Организаторы не называют конкретные цифры, но многие считают, что гонорар за поединок с Нганну станет для Фьюри самым крупным за всю профессиональную карьеру. Этого мнения придерживается и Дерек Чисора, трижды дравшийся с Фьюри: «Его критики не имеют ни малейшего представления о том, сколько он заработает. Он получит $50 млн».

Кажется, Чисора не преувеличивает – гарантированные выплаты Фьюри уже давно не опускаются ниже $25 млн, а руководство Саудовской Аравии явно может предложить больше, чем любая из промоутерских компаний. Важный момент – продажи платных трансляций (PPV). Некоторые эксперты полагают, что за поединком будет следить более 1,5 млн человек.

Распределение доходов от PPV сильно повлияет на итоговые гонорары. Сложно предсказать, какой процент от прибыли заберет каждый из бойцов, но большая часть точно отойдет Фьюри – ранее он требовал от команды Усика согласиться отдать ему 70% общей выручки от предстоящего боя, а по итогам третьего поединка с Чисорой забрал целых 80% от продаж платных трансляций.

Финансовый обозреватель Джон Нэш считает, что Нганну заработает около $18 млн. Это похоже на правду. Гарантированный гонорар на одной из пресс-конференций неожиданно раскрыл сам Тайсон Фьюри – сумма составит $10 млн и, очевидно, не включает в себя процент от продаж PPV: «Все говорили, что Фрэнсис был идиотом, покинув UFC. Да ладно! Вам должно быть стыдно! Парень заберет целый мешок денег. Он богач!»

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield